Идентифицированы укр-фашисты, пытавшие и убивавшие пленных в Харькове

09:43 29.03.2022

Алексей Дегтярев

Жестокие пытки российских военнослужащих устраивали на территории Малороганского молочного завода под Харьковом, установлена также личность пытавшего – это участник евромайдана и боевик "Азова" Сергей Величко, известный как "Чили".



"Биография этого "воина" богата: сначала он кидал коктейли Молотова в милиционеров на Майдане в 2014 году, затем воевал в Донбассе в неонацистском батальоне "Азов", – сообщает Telegram-канал "Трибунал". По данным ресурса, личность боевика помогли установить жители Харькова.



Отмечается, что Величко в "Азове" отличился особой жестокостью. Установлено и место, где он пытал пленных российских солдат - это Малороганский молочный завод в Харьковской области. По информации "Трибунала", для нейтрализации неонациста уже отправлены спецгруппы.



В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.



Напомним, в России открылся общественный проект "Трибунал", собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса.



видео пыток тут (после 18)

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8&path=yandex_search&parent-reqid=1648535852124468-6591384128638306676-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-943&from_type=vast&filmId=11645193986063939866&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvCotluTpY6Ww