 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.03.2022
09:43  Идентифицированы укр-фашисты, пытавшие и убивавшие пленных в Харькове
09:30  В Судане закипает восстание голодных негров, - Равиль Мустафин
09:19  В Киргизии снова обсуждают и ждут отставку правительства. Жапаров - не тянет...
09:16  Способен ли Жезказган дорасти до областного центра? - А.Бектенова
00:59  Таджикистан разрешил открыть филиал паспортно-визовой службы МВД России на своей территории
00:53  Рост мировых цен на зерно из-за украинского кризиса грозит вызвать в арабских странах социальные потрясения, - Frankfurter Allgemeine
00:24  Пороки "чистого капитализма". Опыт Латинской Америки, - Сергей Кожемякин

00:19  Казахстанская фристайлистка Настя Городко стала ЧМ среди юниоров
00:15  Талибы запретили вещание британской BBC в Афганистане
00:12  Сердар Бердымухамедов начал работу со старыми кадрами, - Виктория Панфилова
Понедельник, 28.03.2022
19:59  Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта и двум морским бригадам - звание гвардейских (126-й и 155-й)
19:52  Эрдоган прилетит в Ташкент для участия в заседании совета стратегического сотрудничества
19:48  Только бизнес. В Ташкенте завершился отложенный на два года международный инвестфорум, - Анна Козырева
19:42  Майкл Хадсон: войну на Украине спровоцировали три группы олигархического капитала США
19:32  Ушли к Бандере лидеры харьковских нациков - Тарасенко (командир "Фрайкора") и Янголенко
16:32  Шанхай наглухо закрывают на полный карантин
16:31  Талибы запретили чиновникам брить бороды
16:27  А.Грозин: "США в ЦентрАзии: Новый этап программы развертывания влияния"
16:20  Разъяснилась "большая игра" Эрдогана между украинским кризисом и Карабахом, - Ренат Абдуллин
15:47  Торгово-промышленную палату Узбекистана возглавил химик Вахабов
15:04  На Ташкентском международном инвестфоруме подписаны соглашения на сумму $7,8 млрд
15:02  КазПолиция обнаружила 97 схронов с оружием после январских событий в Алматы
14:58  Прокуроры нашли в Актобе (экс-Актюбинск) 27 "неопознанных" объектов культурного наследия
12:56  Как возникли информационные войны, - Валерий Коровин
12:45  Авария на КТК: возобновлена работа на одном из причалов. До ближайшего вежливого шторма?
11:35  Золото – ахиллесова пята Запада в санкционной войне против России, - В.Катасонов
11:30  Грузия опять на краю гражданской войны - улица на улицу, - Б.Агаджанов
11:16  Как Байден-сын и Metabiota хох-вирусами воевали с Россией, - Daily Mail
11:14  Сын (Сердар) отправил папу (Аркадага) в отпуск для написания новых книг
10:46  Джо Байден плохо станцевал польку. Президент США призвал к смене власти в России, - "Къ"
09:22  Украинский вопрос и трещины в англосаксонском миропорядке, - Е.Пустовойтова
09:18  Уползла элита Чубайса - этот огромный, набрякший от русской крови клоп, - А.Проханов
08:56  Китай десантируется на Соломоновых островах, - В.Скосырев
08:39  Запад объявил Кремлю "гибридную тотальную войну", - Ю.Паниев
08:29  "Утилизация" доллара: Венесуэла и Сирия помогут Росии закопать "зеленого", - "СП"
08:27  Спецоперация Y: Обострение на Аравийском полуострове, - М.Магид
08:17  КырБлогерша Батма-Бат арестована за убийство ("навела порчу") баткенской журналистки Арзыгуль Галымбетовой
08:13  Экс-вице-премьер КР Аалиев стал главой Узбеко-кыргызского фонда развития
07:32  Скончался известный казахстанский журналист Батыр Казыбаев (шеф Tengrinews.kz)
00:46  Искатели потерянного: кто и почему уезжает из Казахстана в Россию, - М.Торебаева
00:05  Антироссийские санкции как спусковой крючок всемирного экономического кризиса, - В.Прохватилов
00:02  Один из самых тупых и блатных депутатов КырПарламента продолжит карьеру вице-премьером
00:01  Россия против Анти-России: интересы и ценности, - А.Дугин
00:00  Дела семейские. Чем закончатся реформы Семипалатинска, - Г.Илеуова
Воскресенье, 27.03.2022
23:59  Умер последний 1-й секретарь ЦК КПАз и первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
18:45  Петропавловская ТЭЦ на севере Казахстана опять сломалась. Областной центр без тепла и света
16:05  Убит (зарезан в кафе) замначальника УВД Баткенской области Аскарали Мухамадиев
15:32  Байден, хоть и имеет человеческий облик, но ведет сатанинскую политику, отягощенную старческой деменцией, - Рамзан Кадыров
15:25  "В ближайшее время пройдет референдум о вхождении в состав России", - глава ЛНР Л.Пасечник
15:20  Бишкек. Племянница президента Жапарова (Лазат Нуркожоева) оштрафована на 1000 сомов за парковку на тротуаре
12:31  Скончался гендиректор Банкнотной фабрики Казахстана Батырбек Альжанов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Идентифицированы укр-фашисты, пытавшие и убивавшие пленных в Харькове
09:43 29.03.2022

Алексей Дегтярев
Жестокие пытки российских военнослужащих устраивали на территории Малороганского молочного завода под Харьковом, установлена также личность пытавшего – это участник евромайдана и боевик "Азова" Сергей Величко, известный как "Чили".

"Биография этого "воина" богата: сначала он кидал коктейли Молотова в милиционеров на Майдане в 2014 году, затем воевал в Донбассе в неонацистском батальоне "Азов", – сообщает Telegram-канал "Трибунал". По данным ресурса, личность боевика помогли установить жители Харькова.

Отмечается, что Величко в "Азове" отличился особой жестокостью. Установлено и место, где он пытал пленных российских солдат - это Малороганский молочный завод в Харьковской области. По информации "Трибунала", для нейтрализации неонациста уже отправлены спецгруппы.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.

Напомним, в России открылся общественный проект "Трибунал", собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса.

видео пыток тут (после 18)
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8&path=yandex_search&parent-reqid=1648535852124468-6591384128638306676-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-943&from_type=vast&filmId=11645193986063939866&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvCotluTpY6Ww

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648536180


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 марта 2022 года №841
- Указ Президента Республики Казахстан 26 марта 2022 года №845
- Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым
- В Мажилисе обсудили вопросы совершенствования защиты прав сторон в исполнительном производстве
- Кадровые перестановки
- Вырвется ли Жезказган из "ловушки моногородов"?
- Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре"
- Санжар Адилов: МВД продолжается работа по расследованию январских событий
- В пользу Республики Казахстан завершился инвестиционный арбитраж с американской нефтяной компанией
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  