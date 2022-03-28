 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обострение ситуации в Йемене и ее влияние на нефтяной рынок, - Денис Юрганов
10:02 29.03.2022

Обострение ситуации в Йемене и ее влияние на нефтяной рынок
Денис Юрганов

Цены на топливо в Европе сейчас растут на фоне нового витка эскалации между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами (движение "Ансар Аллах"). Саудовская коалиция нанесла воздушные удары по Сане и морским портам Ходейда и Салиф с воздуха в субботу 26 марта, на следующий день после того, как хуситы нанесли удар по Саудовской Аравии, в том числе по нефтяному объекту в Джидде, который вызвал огромный пожар. Сразу после этого фьючерсы лондонской биржи на нефть марки "Брент" выросли, и превысили 120 долларов за баррель. На фондовых рынках всерьез забеспокоились о задержках поставок нефти с Ближнего Востока. В свою очередь Саудовская Аравия уже заявила, что не будет нести никакой ответственности за дефицит нефти.

Отметим несколько моментов, которые стоят за этими событиями. Хуситы отклонили приглашение на мирные переговоры в Эр-Рияде, которые были запланированы на ближайшие дни. Их не устраивает повестка дня этих переговоров. Прежде всего, они требуют отмены блокады военными кораблями КСА и коалиции йеменских портов Красного моря, что является главным условием прекращения огня со стороны хуситов. Саудовская Аравия заявляет, что никакой блокады портов нет, и что она только предотвращает контрабанду оружия. Здесь, речь идет о поставках гуманитарной помощи именно через порты (Йемен, почти полностью зависит от импорта продовольствия). В общем-то, атака на нефтяной терминал в Джидде был своего рода последним предупреждением саудитам и диктовалось оно, прежде всего, вышесказанным соображением. И не случайно, что за два дня до нападения Международное объединение Oxfam (проводит гуманитарную работу в различных странах) заявило, что цены на хлеб в Йемене выросли на 35% с начала российской специальной операции на Украине. Неправительственная организация отметила, что Йемен импортирует 42% своего зерна из Украины (на данный момент поставки прерваны).

В последнее время активизировалась борьба за повторное включение хуситов в список международных террористических организаций (FTO). Напомним, что в конце правления администрации Трампа йеменские повстанцы-хуситы были внесены Вашингтоном в список FTO, который влечет за собой широкие санкции и финансовые ограничения. Вскоре после вступления в должность, Байден исключил хуситов из американского списка террористических организаций. Действия администрации Байдена в Йемене были продиктованы влиятельными членами Конгресса, которые все больше разочаровывались в военных усилиях коалиции во главе с Саудовской Аравией. Далее, Белый дом объявил о прекращении поддержки наступательных операций возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, но заявил, что будет продолжать поддерживать и защищать территориальный суверенитет королевства. Действия Вашингтона вызвали гнев саудовцев и стали фактором, способствующим их нежеланию идти навстречу американцам. Конечно, они остаются военно-политическим союзником США и, быть может, Вашингтон еще сумеет заставить их увеличить добычу нефти, но пока ничего не выходит. Кроме того, атаки хуситов могут привести к дополнительному росту цен на нефть.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал, что - "На фоне нестабильности, вокруг России, например, и предложений США и Евросоюза ввести санкции против российских углеводородов – они-то делали ставку на Ближний Восток, что часть ближневосточных поставщиков заменит российскую нефть. Были переговоры Германии с Катаром – что вроде они перенаправят объемы на европейский рынок. А тут оказывается, что регион, на который все делали ставку, сам становится большой точкой напряженности и нестабильности".

Геополитические причины йеменского конфликта еще несколько лет назад озвучил экономист, доктор политических наук Принстонского университета Уильям Энгдаль. По его мнению, - "продолжающийся в Йемене военный конфликт, который западные СМИ внезапно для себя "открыли", как и все конфликты на Ближнем Востоке за прошедшие 100 лет, ведется с подачи англосаксов за контроль над нефтяными ресурсами". Однако учитывая тот факт, что на стороне йеменского государства выступают племенные группы с севера страны, в то время как Саудовская Аравия снабжается оружием практически всеми странами западного мира, определение "конфликт" представляется автору неточным. Скорее, утверждает он, "речь идет о карательной операции, в ходе которой 2,5 млн человек стали беженцами, в то время как еще 20 млн испытывают перебои с доступом к провизии, медикаментам и питьевой воде". Другими словами, речь идет о геноциде йеменского народа во имя западных и саудовских нефтяных интересов. Вильям Энгдаль обращается к частично рассекреченному и тщательно отредактированному отчету ЦРУ "Нефтяные ресурсы Южного Йемена: Химера богатства". ЦРУ указывает на запасы нефти и газа в районе бывшей "спорной пограничной нейтральной зоны" между Северным и Южным Йеменом. Вильям Энгдаль вспоминает, что два десятилетия назад имел возможность во время интервью с неким чиновником (имени он не называет), связанным с правительством США, обсудить прогнозы добычи нефти и нефтяной геополитики. В этот момент его собеседник сказал, что некие "пустынные земли между Саудовской Аравией и Йеменом, согласно неопубликованным воздушным и геофизическим исследованиям США, имеют потенциал запасов нефти, который, вероятно, превышает потенциал самой Саудовской Аравии". Американский экономист замечает: "насколько это утверждение является точным, сказать сложно"; однако напоминает также и о том, что пространство, окруженное Персидским заливом и Красным морем, включая Йемен и Сомали, является одной из самых тектонически активных зон на нашей планете, с большими предпосылками для открытия углеводородов. Вильям Энгдаль подытоживает, что военное противостояние в Йемене, без сомнения, "связано с разделом стратегического контроля над мировой энергетикой". США также опасаются, что в случае попадания потенциальных нефтегазовых месторождений под контроль хуситов Йемен автоматически станет потенциальным клиентом для российских или китайских нефтяных компаний, которые немедленно начнут проводить серьезную разведку их потенциала".

28 марта 2022

Источник - zavtra.ru
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