Обострение ситуации в Йемене и ее влияние на нефтяной рынок, - Денис Юрганов

10:02 29.03.2022

Обострение ситуации в Йемене и ее влияние на нефтяной рынок

Денис Юрганов



Цены на топливо в Европе сейчас растут на фоне нового витка эскалации между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами (движение "Ансар Аллах"). Саудовская коалиция нанесла воздушные удары по Сане и морским портам Ходейда и Салиф с воздуха в субботу 26 марта, на следующий день после того, как хуситы нанесли удар по Саудовской Аравии, в том числе по нефтяному объекту в Джидде, который вызвал огромный пожар. Сразу после этого фьючерсы лондонской биржи на нефть марки "Брент" выросли, и превысили 120 долларов за баррель. На фондовых рынках всерьез забеспокоились о задержках поставок нефти с Ближнего Востока. В свою очередь Саудовская Аравия уже заявила, что не будет нести никакой ответственности за дефицит нефти.



Отметим несколько моментов, которые стоят за этими событиями. Хуситы отклонили приглашение на мирные переговоры в Эр-Рияде, которые были запланированы на ближайшие дни. Их не устраивает повестка дня этих переговоров. Прежде всего, они требуют отмены блокады военными кораблями КСА и коалиции йеменских портов Красного моря, что является главным условием прекращения огня со стороны хуситов. Саудовская Аравия заявляет, что никакой блокады портов нет, и что она только предотвращает контрабанду оружия. Здесь, речь идет о поставках гуманитарной помощи именно через порты (Йемен, почти полностью зависит от импорта продовольствия). В общем-то, атака на нефтяной терминал в Джидде был своего рода последним предупреждением саудитам и диктовалось оно, прежде всего, вышесказанным соображением. И не случайно, что за два дня до нападения Международное объединение Oxfam (проводит гуманитарную работу в различных странах) заявило, что цены на хлеб в Йемене выросли на 35% с начала российской специальной операции на Украине. Неправительственная организация отметила, что Йемен импортирует 42% своего зерна из Украины (на данный момент поставки прерваны).



В последнее время активизировалась борьба за повторное включение хуситов в список международных террористических организаций (FTO). Напомним, что в конце правления администрации Трампа йеменские повстанцы-хуситы были внесены Вашингтоном в список FTO, который влечет за собой широкие санкции и финансовые ограничения. Вскоре после вступления в должность, Байден исключил хуситов из американского списка террористических организаций. Действия администрации Байдена в Йемене были продиктованы влиятельными членами Конгресса, которые все больше разочаровывались в военных усилиях коалиции во главе с Саудовской Аравией. Далее, Белый дом объявил о прекращении поддержки наступательных операций возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, но заявил, что будет продолжать поддерживать и защищать территориальный суверенитет королевства. Действия Вашингтона вызвали гнев саудовцев и стали фактором, способствующим их нежеланию идти навстречу американцам. Конечно, они остаются военно-политическим союзником США и, быть может, Вашингтон еще сумеет заставить их увеличить добычу нефти, но пока ничего не выходит. Кроме того, атаки хуситов могут привести к дополнительному росту цен на нефть.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал, что - "На фоне нестабильности, вокруг России, например, и предложений США и Евросоюза ввести санкции против российских углеводородов – они-то делали ставку на Ближний Восток, что часть ближневосточных поставщиков заменит российскую нефть. Были переговоры Германии с Катаром – что вроде они перенаправят объемы на европейский рынок. А тут оказывается, что регион, на который все делали ставку, сам становится большой точкой напряженности и нестабильности".



Геополитические причины йеменского конфликта еще несколько лет назад озвучил экономист, доктор политических наук Принстонского университета Уильям Энгдаль. По его мнению, - "продолжающийся в Йемене военный конфликт, который западные СМИ внезапно для себя "открыли", как и все конфликты на Ближнем Востоке за прошедшие 100 лет, ведется с подачи англосаксов за контроль над нефтяными ресурсами". Однако учитывая тот факт, что на стороне йеменского государства выступают племенные группы с севера страны, в то время как Саудовская Аравия снабжается оружием практически всеми странами западного мира, определение "конфликт" представляется автору неточным. Скорее, утверждает он, "речь идет о карательной операции, в ходе которой 2,5 млн человек стали беженцами, в то время как еще 20 млн испытывают перебои с доступом к провизии, медикаментам и питьевой воде". Другими словами, речь идет о геноциде йеменского народа во имя западных и саудовских нефтяных интересов. Вильям Энгдаль обращается к частично рассекреченному и тщательно отредактированному отчету ЦРУ "Нефтяные ресурсы Южного Йемена: Химера богатства". ЦРУ указывает на запасы нефти и газа в районе бывшей "спорной пограничной нейтральной зоны" между Северным и Южным Йеменом. Вильям Энгдаль вспоминает, что два десятилетия назад имел возможность во время интервью с неким чиновником (имени он не называет), связанным с правительством США, обсудить прогнозы добычи нефти и нефтяной геополитики. В этот момент его собеседник сказал, что некие "пустынные земли между Саудовской Аравией и Йеменом, согласно неопубликованным воздушным и геофизическим исследованиям США, имеют потенциал запасов нефти, который, вероятно, превышает потенциал самой Саудовской Аравии". Американский экономист замечает: "насколько это утверждение является точным, сказать сложно"; однако напоминает также и о том, что пространство, окруженное Персидским заливом и Красным морем, включая Йемен и Сомали, является одной из самых тектонически активных зон на нашей планете, с большими предпосылками для открытия углеводородов. Вильям Энгдаль подытоживает, что военное противостояние в Йемене, без сомнения, "связано с разделом стратегического контроля над мировой энергетикой". США также опасаются, что в случае попадания потенциальных нефтегазовых месторождений под контроль хуситов Йемен автоматически станет потенциальным клиентом для российских или китайских нефтяных компаний, которые немедленно начнут проводить серьезную разведку их потенциала".



28 марта 2022