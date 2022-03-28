 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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О попытках открыть против России "второй фронт" в Закавказье, - А.Арешев
10:26 29.03.2022

АНДРЕЙ АРЕШЕВ | 28.03.2022

СВО и российско-грузинские отношения

Вооруженные Силы Грузии сейчас совместимы с НАТО как никогда прежде, похвастался 24 марта глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая перед участниками совместных натовско-грузинских учений на территории учебного центра в Крцаниси. И все же грузинские власти пытаются избегать прямых форм вовлечения в конфликт на стороне киевского режима. Как следует из материала, опубликованного на сайте Международной кризисной группы перед началом 24 февраля специальной военной операции (СВО), высокопоставленный грузинский чиновник многозначительно предупредил о необходимости выбора между "плохим вариантом и худшим вариантом".

"Давайте прямо скажем, что санкции не являются эффективным средством, – заявил Гарибашвили 28 февраля. – Мы сочувствуем всем, но в первую очередь мы должны защитить нашу страну и народ". Однако в тот же день Нацбанк Грузии сообщил, что "не может и не будет уклоняться от реализации этих санкций".

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвиняет в планах стравить Грузию с Россией партию Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД); подследственный бывший президент выступает с обычными для него эпатирующими заявлениями, призванными взвинтить градус напряженности. Не исключено, что это делается в координации с Киевом.

"Исходя из предательских и антигосударственных действий партии войны, мы приняли решение не рассматривать ни одну инициативу партии войны, а также ее подразделений", – говорит исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. В частности, речь идет о предложении партии "Лело" организовать видеоконференцию с Зеленским, который отозвал из Тбилиси украинского посла, недовольный степенью поддержки со стороны Грузии.

"Мы в вопросе санкций занимаем твердую позицию... При этом мы полностью солидарны с Украиной, а также будем занимать принципиальную позицию на страже интересов грузинского государства и народа", – заверяет И. Кобахидзе. А "стоять на страже" придется: Саакашвили заговорил о "мирном возвращении Сухуми", опираясь на прослойку местных русофобов. При этом непонятные персонажи уже выступили с призывами открыть "второй фронт" в помощь Украине, начав вторжение в Абхазию и Южную Осетию.

20 марта глава парламента Шалва Папуашвили сообщил о гибели трех грузинских наемников, не забыв упомянуть о "непоколебимой поддержке украинского народа". В Донбассе (в частности, в Волновахе и Мариуполе) в так называемый Грузинский национальный легион под командованием Мамуки Мамулашвили вовлечены некоторые силовики, близкие к Саакашвили. Ветеран августовской войны 2008 года, бывший начальник регионального отдела департамента специальных операций по региону Самегрело Земо-Сванети Бахва Чикобава, с 2014 года замечен среди боевиков запрещенной в России группировки "Азов"*, входящей в состав Национальной гвардии и получающей прямую поддержку по линии США / НАТО. Поступил на службу в ВСУ и бывший министр обороны Ираклий Окруашвили.

ЕНД активно распространяет слухи о прямом участии грузинских властей в деятельности по формированию националистических батальонов для участия в боевых действиях на Украине. С начала СВО известно о переброске через Турцию около 60 "добровольцев", что централизованного характера не носит. По данным грузинской социологической компании GORBI, 64 % жителей Грузии поддерживают неприсоединение к санкциям против РФ. 76,5 % участников опроса согласились с мнением о том, что "Грузии не следует ввязываться в военный конфликт, потому что это единственная возможность для страны избежать войны сейчас и в будущем и продолжить стабильное развитие".

Грузинские власти, насколько это возможно, стремятся сейчас блокировать экстремистские призывы и не портить отношения с Москвой. Новая политическая реальность на постукраинском пространстве открывает перспективы конструктивного обсуждения актуальных вопросов российско-грузинских отношений, включая вопросы военного нейтралитета, разблокирования коммуникаций и торгово-экономического сотрудничества. "Граждане Грузии несомненно заметят, если исчезнет импортный хлеб, импортная пшеница, макароны, маргарин, подсолнечное масло. Это прямо скажется на благосостоянии граждан", – тревожится зампредседателя парламентского комитета по экономике и экономической политике Эка Сепашвили. В 2021 году торговый оборот с Россией, занявшей второе место среди торговых партнеров Грузии, превысил 1,6 млрд долларов. По словам главы финансово-бюджетного комитета парламента Ираклия Ковзанадзе, из-за событий на Украине бюджет страны может недосчитаться 1-1,2 млрд долларов.

Среди острых проблем двусторонних российско-грузинских отношений остается и проблема функционирования на территории республики Центра Лугара, связанного с сетью биолабораторий Пентагона на Украине.

Наблюдаемое с начала марта новое обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха свидетельствует о стремлении определенных сил в Азербайджане и Турции (возможно, по инициативе Лондона) открыть против России "второй фронт" в Закавказье. Очередной раунд Женевских консультаций по региональной безопасности (единственный формат, предполагающий участие делегаций из Грузии, Южной Осетии и Абхазии) пока перенесен на конец июня. В отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси поддержание оперативных контактов между сторонами остается важным фактором предотвращения возможных инцидентов.

Вплоть до настоящего времени проамериканские силы в Грузии неизменно находили способ торпедировать любые позитивные шаги, направленные хотя бы на частичную нормализацию двусторонних отношений с Россией. Так, пресловутая "ночь Гаврилова" в июне 2019 года "заморозила" отмену визового режима для грузинских граждан и привела к прекращению авиационного сообщения (самолеты по сей день летают через третьи страны). И не вызывает сомнений, что "деамериканизация" российско-грузинского диалога могла бы сделать его гораздо более эффективным.

Источник - fondsk.ru
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