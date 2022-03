COVID-19 и биолаборатории США: есть ли связь? - В.Катасонов

11:12 29.03.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

16 МАРТА 2022

COVID-19 И БИОЛАБОРАТОРИИ США: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

Почти два года мировые СМИ круглосуточно вещали о пандемии коронавируса, а жители стран сталкивались с новыми и новыми штаммами инфекции, локдаунами, перегрузками систем здравоохранения и ударами по экономике. Сегодня внимание переключилось на события на Украине и вокруг нее. Казалось бы, что это две совершенно разные темы. Но это лишь на первый взгляд.



Что такое COVID-19? Никто так и не ответил

Один из ключевых вопросов, который волновал последние два года и медиков, и политиков, и обывателей, – вопрос о происхождении COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже создала группу экспертов для выяснения данного вопроса. За два года было отработано несколько версий. Самая первая – естественная. То есть патоген не был создан человеком, он – результат разных трансформаций и метаморфоз, происходящих в невидимом мире вирусов.



Первые случаи заболевания ковидом были зафиксированы в китайском городе Ухань, более конкретно – на оптовом рынке морепродуктов. Исходя из этого предположили, что Ухань и следует считать местом рождения нового патогена. Дальше уже начинаются профессиональные разговоры медиков и биологов о летучих мышах, которые продавались на уханьском рынке и выступали в качестве источников и переносчиков вирусов. Отрабатывались также версии, в которых источниками и переносчиками выступали змеи, птицы, панголины и прочие представители фауны, обитавшие в районе рынка. Власти многих стран, особенно США, довольно долго придерживались именно естественной версии. И даже когда появлялись какие-то факты, подрывающие доверие к этой версии, они либо замалчивались, либо опровергались как фейки.



К концу 2020 года произошло изменение в отношении к новому коронавирусу. У естественной версии оставалось все меньше сторонников, а вот у рукотворной – все больше. В ее основе лежит предположение, что вирус был создан в биолаборатории города Ухань. И случайно (точнее, по недосмотру или даже разгильдяйству сотрудников лаборатории) он вырвался на свободу и стал быстро распространяться сначала по Уханю, потом по Китаю, а еще позднее – по всему миру.



Кстати, официальные власти США в конце концов также стали считаться с этой версией. В частности, они попытались использовать ее для того, чтобы предъявить Пекину свои претензии. Например, стали требовать от Китая возмещения ущерба от пандемии и локдаунов, которое измерялось триллионами долларов. Так, экс-президент Штатов Дональд Трамп летом прошлого года заявил, что Китай, допустивший утечку патогена в Ухане, должен заплатить США и миру 10 трлн долларов в качестве компенсации за пандемию коронавируса.



Словом, единого объяснения о том, что такое COVID-19 и откуда он взялся, мы толком не услышали, что подтверждается и разностью мнений на самом высоком уровне.



Вирус – китайский, а лаборатория – американская?

В последние месяцы прошлого года стало появляться все больше фактов, свидетельствовавших о том, что биолаборатория в Ухане, оказывается, не вполне китайская. В начале 2015 года китайские СМИ с гордостью сообщили, что в стране после десятилетних проектных и строительных работ готовится к запуску первая в стране лаборатория биологической безопасности высшей степени защиты P4. Это означает, что Китай может начать работы с самыми опасными патогенами (например, с вирусом Эбола).



По сути, эта лаборатория стала франко-китайским проектом. Дело в том, что в ее проектировании и оснащении оборудованием очень активно участвовала Франция. И лаборатория изначально предназначалась для сотрудничества биологов двух стран в сфере наиболее опасных вирусов и микробов. Лаборатория имела высшую степень защиты не только в физическом, но и в информационном смысле, а проходившие в ней исследования были засекреченными.



Через некоторое время в Ухане появились американцы, которые получили доступ к секретам лаборатории. Более того, они стали сотрудничать с китайскими товарищами путем размещения заказов на исследования. Конечным заказчиком со стороны США выступало американское ведомство DARPA – Агентство перспективных исследовательских проектов (Advanced Research Projects Agency) Министерства обороны США. Оно действовало через посредника в лице некоммерческой организации EcoHealth Alliance (EHA).



Ее официально заявленная миссия – защита людей, животных и окружающей среды от возникающих инфекционных заболеваний. Данная организация и ранее фигурировала в разных историях. Она приобрела репутацию некоего посредника DARPA, Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Национальных институтов здоровья (NIH), через которого решаются разного рода "деликатные задачи", относящиеся к исследованиям в области биологии, вирусологии и эпидемиологии.



К "деликатным" относятся те задачи и проекты, которые нарушают американское законодательство или международные соглашения. Например, такие, как Закон о биологическом оружии и борьбе с терроризмом (1989 г.) и Конвенция ООН о запрещении биологического и токсинного оружия (1971 г.). EcoHealth Alliance сама не занимается исследованиями, а передает в качестве заказчика деньги тем исполнителям, с которыми DARPA, NIH, ЦРУ и другие секретные ведомства США не хотят или не имеют права вступать в прямые отношения.



Итак, могут показаться логичными следующие предположения:



SARS-CoV2 – рукотворный, а не естественный патоген;

утечка этого патогена могла произойти из биолаборатории в китайском городе Ухань;

уханьская лаборатория работала на американцев, последние были вхожи в нее.

Американский план в действии

Скрупулезный анализ фактов, относящихся к утечке вируса из уханьской лаборатории, провел американец Рон Унз (Ron Unz). В Америке он фигура весьма заметная: миллиардер, предприниматель в области высоких технологий (свои миллиарды сделал в Силиконовой долине), писатель, политический деятель консервативного направления. Является издателем и редактором информационного ресурса The Unz Review, в котором излагает свои точки зрения на происходящие в мире события, отличные от официальных СМИ. На протяжении последних двух лет отслеживает события и факты, относящиеся к теме пандемии ковида и происхождения этого патогена.



В прошлом году вышла книга Рона Унза "Наша катастрофа Covid-19" (Our Covid-19 Catastrophe). В этой книге, а также в статье "Биооружие Covid: сделано в США, нацелено на Китай" (The Covid BioWeapon: Made in the USA, Aimed at China) Рон Унз отмечает, что версия случайной утечки вируса из уханьской биолаборатории, мягко говоря, неточная или слишком невнятная. Автор считает, что так называемая "утечка" была запланированной и очень прицельной. Ведь между источником "утечки" (биолабораторией) и первыми жертвами вируса (людьми на рынке) было весьма немалое расстояние в 20 километров. Жертв в ближайшем радиусе лаборатории почему-то зафиксировано не было.



Скриншот страницы сайта unz.com



СТАТЬЯ РОНА УНЗА О ТОМ, ЧТО КОВИД – ЭТО БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ. СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА UNZ.COM



Еще более удивительный факт: следующая после Уханя крупная вирусная вспышка была зафиксирована не в каких-то других китайских городах или соседних азиатских странах, а за многие тысячи километров от Китая – в Иране. Мировые СМИ не акцентировали своего внимания на этой странной истории. Аргумент, согласно которому заразу могли занести китайцы, не срабатывает, так как контакты между Ираном и Китаем были минимальными. Вот выдержка из статьи "Биооружие Covid…":



…к концу февраля Иран стал вторым эпицентром глобальной вспышки. Еще более удивительно, что особенно сильно пострадала его политическая элита: вскоре заразились целых 10% всего иранского парламента, и по меньшей мере дюжина его официальных лиц и политиков умерли от болезни, в том числе некоторые из них были довольно высокопоставленными. Действительно, активисты неоконсерваторов в Twitter радостно начали отмечать, что их ненавистные иранские враги теперь мрут как мухи.



Ковид собрал богатый урожай смертей в Иране, прежде чем он стал убивать людей в других частях света. В конце 2019 года резко обостряются отношения между США и Ираном. Ни у кого не было сомнений, что убийство 2 января 2020 года генерала Касема Сулеймани, главного военного стратега Ирана в результате авиаудара США, было "прицельным". Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа. А через несколько недель иранская верхушка массово заражается ковидом и начинает умирать.



Таким образом, мы видим, как Америка убивает высшего военного командующего Ирана 2 января, а затем, всего через несколько недель, значительная часть иранских правящих элит заразится загадочным и смертельным новым вирусом, и многие из них вскоре умрут в результате. Мог ли разумный человек счесть это простым совпадением?



– задает риторический вопрос Рон Унз.



Итак, два ведущих международных противника Америки – Китай и Иран – почти одновременно пострадали от загадочного смертельного вируса. Рон Унз подводит своих читателей к тому, чтобы они сами сформулировали наиболее правдоподобную версию появления ковида на мировой арене.



Поэтому все чаще звучат мнения, что ковид – это биологическое оружие, которое разработано в лабораториях США или других стран и которое с конца 2019-го и начала 2020 года стало прицельно вбрасываться в разных точках планеты. Кстати, в своей книге и в своих статьях Рон Унз высказывает предположение, что, скорее всего, вирус ковида родился не в уханьской биолаборатории, а в какой-то иной контролируемой американцами лаборатории. Не исключено даже, что в скандально известной лаборатории Форт Детрик (США, штат Мэриленд; когда-то была главным центром по разработке биологического оружия в США). А в Китай зараза была принесена из США, причем даже не обязательно через биолабораторию в Ухане, а сразу на уханьский рынок морепродуктов. Рон Унз пишет:



Вирус и средства его распространения могли быть получены из Форта Детрик, и оперативники ЦРУ или сотрудники спецназа были отправлены в Ухань, чтобы выпустить его на свободу.



При чем тут Украина?

Книга Рона Унза "Наша катастрофа Covid-19" имеет сегодня особую актуальность в связи с тем, что автор высказал предположение о возможности использования Соединенными Штатами биологического оружия не только против Китая и Ирана, но и других своих геополитических противников. И на третье место в этом списке он поставил Россию.



Он не исключил, что против нашей страны в ближайшее время может быть применена какая-нибудь новая патогенная зараза. Поскольку на территории Российской Федерации никаких биолабораторий, в которые вхожи американцы, нет, то можно использовать биолаборатории соседних стран. Той же Украины. Можно спровоцировать какую-либо "случайную" утечку патогенов. А можно просто действовать втихую, не сообщая о проведенной утечке. Биолаборатории могут быть использованы и как хранилища патогенов, которые выдаются каким-то диверсантам, переносящими их на территорию России.



Об американских биолабораториях на территории Украины сейчас говорят очень активно. До начала военной операции России на Украине источники сообщали о наличии там 15 лабораторий. К началу марта, согласно сообщениям Министерства обороны России, цифра была удвоена ("не менее тридцати лабораторий").



Читайте большое расследование Царьграда о раскрытии данных секретных биологических лабораторий США на Украине



Еще до 24 февраля (начало специальной операции России на Украине) существовало много признаков того, что деятельность биолабораторий имеет военную направленность. Формально они находились под Минздравом Украины, но фактически были полностью под контролем военного ведомства США. Их деятельность была засекречена, Киев не имел доступа к исследованиям и документам лабораторий. Вблизи некоторых лабораторий неоднократно фиксировались вспышки инфекционных заболеваний, кончавшиеся летальными исходами.



На запросы некоторых депутатов Верховной рады, пытавшихся выяснить цели и характер деятельности лабораторий, направлявшиеся в адрес украинского Минздрава и американского посольства, ответов не было или были отписки. Мои украинские коллеги признавались мне, что присутствие в их стране американских биолабораторий создает ощущение жизни на заминированной территории. Впрочем, Россия также не могла чувствовать себя комфортно, когда вблизи ее территории размещено оружие массового поражения, прикрываемое вывесками лабораторий.



Мои украинские коллеги, сопоставляя многие косвенные признаки и факты, опасались, что биологические мины замедленного действия на территории Украины могут жахнуть в этом, 2022 году. Ведь пандемия ковида уже начала выдыхаться, а чиновники из ВОЗ и визионеры типа Билла Гейтса уже в прошлом году начали каркать насчет того, что на мир надвигается новая пандемия, гораздо более страшная, чем ковид. Почему бы не организовать какую-нибудь "случайную" утечку какого-нибудь летального патогена из какой-нибудь подконтрольной американцам биолаборатории?



Американских биолабораторий по всему миру, согласно последним оценкам китайцев, 336 (в 30 странах мира). Но вероятность того, что для запуска новой пандемии будут задействованы биолаборатории именно на Украине, очень высокая.



Рон Унз, на которого я уже ссылался, считает, что и нынешняя пандемия ковида – лишь прикрытие, камуфлирующее применение биологического оружия. А любое оружие должно быть прицельным. Статистика заболеваемости и смертности от ковида по отдельным странам, как отмечает Унз, показывает, что разброс в страновых показателях измеряется разами и даже порядками. Если бы патоген был природным, он должен был бы гораздо более равномерно поражать людей в разных частях света.



Сумасшедшие разбросы в показателях не могут не привести к подозрению, что некоторые страны подвергаются интенсивному "обстрелу" с помощью биологического оружия. Причем "огневые точки" размещены по всему миру.



Еще раз повторю сказанное Унзом: первые "выстрелы" в январе-феврале 2020 года были произведены по Китаю и Ирану. Третья цель у организаторов биологической войны – Россия. Да, американцы разместили свои биолаборатории в целом ряде стран постсоветского пространства (Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан), но Украина как плацдарм для удара биооружием по России предпочтительнее. Прежде всего, потому что только в двух странах постсоветского пространства – в Армении и на Украине биолаборатории имеют один ключ доступа, который принадлежит американцам (в лабораториях других стран, по имеющимся сведениям, два ключа – один у американцев, другой у местных). Но Украина имеет неоспоримое преимущество перед Арменией по той причине, что находится прямо под боком у России.



Что с того?

Россия с помощью своей военной операции на Украине нанесла превентивный удар по "огневым точкам" в виде американских биолабораторий. В результате военной операций добыта ценная информация, свидетельствующая о том, что Вашингтон мог готовить биологический удар по России с территории Украины. Угрозу такого удара удалось отвести. Но надо иметь в виду, что по периметру нашей страны в ряде постсоветских государств еще находится немалое количество американских биолабораторий, нацеленных на Россию. И с этим вскоре неминуемо придется что-то делать. Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648541520





Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 марта 2022 года №841

- Указ Президента Республики Казахстан 26 марта 2022 года №845

- Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым

- В Мажилисе обсудили вопросы совершенствования защиты прав сторон в исполнительном производстве

- Кадровые перестановки

- Вырвется ли Жезказган из "ловушки моногородов"?

- Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре"

- Санжар Адилов: МВД продолжается работа по расследованию январских событий

- В пользу Республики Казахстан завершился инвестиционный арбитраж с американской нефтяной компанией

- Рабочий график главы государства