 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.03.2022
14:13  Disney стал очередной жертвой культурных войн в США
14:11  Байдены заинтересованы в исчезновении Зеленского. Прилетит вдруг ракета...
14:09  Черная магия: куда Россия может cбыть свою невостребованную нефть? - The Economist
14:07  Москва и Киев пытаются договориться о мире в Стамбуле
13:23  Старшежузовец Ерулан Жамаубаев стал вице-премьером Казахстана (сохранив за собой и пост главы минфина)
12:45  На Байденов посыпался компромат со всех сторон, - Е.Мур
12:24  В Казахстане возбудили дело на радиоведущую Панову, пообещавшую "позвать на помощь" "дядю Вову"

12:21  Что делать мигрантам из ЦА в России? Рынок сужается, - Ф.Наджибулла
12:14  Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул впервые стал чемпионом турнира в Японии. В дивизионе "Хару башеда макушита"
12:09  Берик Уали (бывший пресс-секретарь президента) возглавил Казнацинформхолдинг "Хабар"
11:34  Израиль создает "альянс сильных государств" против Ирана, - Ст.Тарасов
11:24  Возможно ли применение сил ОДКБ на Украине? - В.Чушкин
11:12  COVID-19 и биолаборатории США: есть ли связь? - В.Катасонов
10:26  О попытках открыть против России "второй фронт" в Закавказье, - А.Арешев
10:13  Одиозный прихвостень Бакиева, мелкий жулик Шакиев возглавил фракцию в КыргызПарламенте
10:02  Обострение ситуации в Йемене и ее влияние на нефтяной рынок, - Денис Юрганов
09:43  Идентифицированы укр-фашисты, пытавшие и убивавшие пленных в Харькове
09:30  В Судане закипает восстание голодных негров, - Равиль Мустафин
09:19  В Киргизии снова обсуждают и ждут отставку правительства. Жапаров - не тянет...
09:16  Способен ли Жезказган дорасти до областного центра? - А.Бектенова
00:59  Таджикистан разрешил открыть филиал паспортно-визовой службы МВД России на своей территории
00:53  Рост мировых цен на зерно из-за украинского кризиса грозит вызвать в арабских странах социальные потрясения, - Frankfurter Allgemeine
00:24  Пороки "чистого капитализма". Опыт Латинской Америки, - Сергей Кожемякин
00:19  Казахстанская фристайлистка Настя Городко стала ЧМ среди юниоров
00:15  Талибы запретили вещание британской BBC в Афганистане
00:12  Сердар Бердымухамедов начал работу со старыми кадрами, - Виктория Панфилова
Понедельник, 28.03.2022
19:59  Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта и двум морским бригадам - звание гвардейских (126-й и 155-й)
19:52  Эрдоган прилетит в Ташкент для участия в заседании совета стратегического сотрудничества
19:48  Только бизнес. В Ташкенте завершился отложенный на два года международный инвестфорум, - Анна Козырева
19:42  Майкл Хадсон: войну на Украине спровоцировали три группы олигархического капитала США
19:32  Ушли к Бандере лидеры харьковских нациков - Тарасенко (командир "Фрайкора") и Янголенко
16:32  Шанхай наглухо закрывают на полный карантин
16:31  Талибы запретили чиновникам брить бороды
16:27  А.Грозин: "США в ЦентрАзии: Новый этап программы развертывания влияния"
16:20  Разъяснилась "большая игра" Эрдогана между украинским кризисом и Карабахом, - Ренат Абдуллин
15:47  Торгово-промышленную палату Узбекистана возглавил химик Вахабов
15:04  На Ташкентском международном инвестфоруме подписаны соглашения на сумму $7,8 млрд
15:02  КазПолиция обнаружила 97 схронов с оружием после январских событий в Алматы
14:58  Прокуроры нашли в Актобе (экс-Актюбинск) 27 "неопознанных" объектов культурного наследия
12:56  Как возникли информационные войны, - Валерий Коровин
12:45  Авария на КТК: возобновлена работа на одном из причалов. До ближайшего вежливого шторма?
11:35  Золото – ахиллесова пята Запада в санкционной войне против России, - В.Катасонов
11:30  Грузия опять на краю гражданской войны - улица на улицу, - Б.Агаджанов
11:16  Как Байден-сын и Metabiota хох-вирусами воевали с Россией, - Daily Mail
11:14  Сын (Сердар) отправил папу (Аркадага) в отпуск для написания новых книг
10:46  Джо Байден плохо станцевал польку. Президент США призвал к смене власти в России, - "Къ"
09:22  Украинский вопрос и трещины в англосаксонском миропорядке, - Е.Пустовойтова
09:18  Уползла элита Чубайса - этот огромный, набрякший от русской крови клоп, - А.Проханов
08:56  Китай десантируется на Соломоновых островах, - В.Скосырев
08:39  Запад объявил Кремлю "гибридную тотальную войну", - Ю.Паниев
08:29  "Утилизация" доллара: Венесуэла и Сирия помогут Росии закопать "зеленого", - "СП"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Возможно ли применение сил ОДКБ на Украине? - В.Чушкин
11:24 29.03.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 29.03.2022

Идея создания в Организации договора о коллективной безопасности координирующего государства вызревала постепенно

Второй месяц проводится на Украине объявленная президентом России В.В. Путиным специальная военная операция (СВО) с целью денацификации и демилитаризация страны, с целью защиты людей, преследуемых киевским режимом. Задачи, стоящие перед СВО, а также бурные события в Казахстане в январе 2022 года побудили руководство созданного в 1992 году военно-политического аналога ЕАЭС – Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой являются все государства, входящие в состав ЕАЭС, и Таджикистан, заняться изучением вопроса создания в Организации координирующего государства.

В начале марта 2022 года в Душанбе был подписан Протокол о поправках в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который уже внесен на ратификацию в Государственную думу РФ. Аналогичные изменения готовятся для обсуждения и в парламенте Белоруссии. На фоне успешной миротворческой миссии в Казахстане в январе 2022 года появляются предположения о возможности применении сил ОДКБ и на Украине.

Сможет ли ОДКБ помочь в урегулировании кризиса в этой стране?

Система международных отношений складывается сегодня с опорой на различные центры силы. Это уже далеко не тот мировой порядок, при котором доминирующую роль играет одно государство-сверхдержава, обладающее превосходящим финансовым, экономическим, военно-техническим потенциалом. Началась и идет перестройка всей системы международных отношений. На первый план выходят межгосударственные интеграционные объединения. Центрами силы этих объединений часто выступают государства, обладающие ядерным потенциалом. Основными задачами центров силы представляются обеспечение коллективной безопасности региона, содействие развитию регионального сотрудничества.

В настоящее время формируется определенное противостояние евроатлантической группировки США / НАТО со всеми остальными государствами, и, в частности, Восточная Европа стала точкой противостояния двух центров силы. Интересы восточноевропейского региона, ЕАЭС, Союзного государства России и Белоруссии, СНГ объективно представляет Россия как страна, обладающая не только крупнейшим в мире ядерным потенциалом, но и историческим опытом разрешения конфликтов.

Попытки игнорировать Россию в вопросах обеспечения коллективной безопасности в Европе, которое выразилось в невыполнении требования Москвы о нерасширении НАТО на восток, обостряет международную обстановку, подталкивает не только Россию, но и другие государства-члены таких объединений, как ОДКБ, к защите своих позиций и предупреждению переноса кризисов, подобных украинскому, на их территории.

Расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, милитаризация Украины, терпимое отношение к проявлениям русофобии в ряде постсоветских государств представляют опасность не только для Российской Федерации, но и для всего разделенного в 1991 году русского народа. Усугубление этой ситуации чревато провоцированием конфликтов по национально-этническим признакам. В последние дни это стало, в частности, заметно по обострению обстановки вокруг Нагорного Карабаха. С учетом проведения специальной военной операции на Украине, а также необходимости дальнейшего развития отношений с ближнезарубежными партнерами Российской Федерации возникает потребность в большей адаптации структур ОДКБ к задачам обеспечения безопасности в Евразии.

В Протоколе к Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года указано, что "координирующее государство" – это одно из государств-членов ОДКБ, которое выберет специальный совет для решения организационных вопросов и обеспечения участия коллективных миротворческих сил Организации в операциях ООН. Введение статуса координирующего государства способно позитивно сказаться на миротворческом потенциале ОДКБ и на скорости реагирования миротворческого контингента Организации, в том числе за пределами территории государств–членов ОДКБ.

Возникновение идеи создания координирующего государства в рамках ОДКБ обусловлено необходимостью оперативного реагирования на опасные кризисы. Это решение созревало постепенно, а положительный опыт применения миротворческих сил ОДКБ в Казахстане в январе 2022 года ускорил рассмотрение данного вопроса руководством Организации.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648542240


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 марта 2022 года №841
- Указ Президента Республики Казахстан 26 марта 2022 года №845
- Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым
- В Мажилисе обсудили вопросы совершенствования защиты прав сторон в исполнительном производстве
- Кадровые перестановки
- Вырвется ли Жезказган из "ловушки моногородов"?
- Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона "О прокуратуре"
- Санжар Адилов: МВД продолжается работа по расследованию январских событий
- В пользу Республики Казахстан завершился инвестиционный арбитраж с американской нефтяной компанией
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  