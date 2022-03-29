Израиль создает "альянс сильных государств" против Ирана, - Ст.Тарасов

11:34 29.03.2022

В сложившейся ситуации на Ближнем Востоке некоторые арабские страны будут продолжать искать способы договориться с Ираном. Не исключено, что региональные игроки могут приложить отдельные усилия и для того, чтобы доказать США: выстраивать архитектуру безопасности можно без американцев.



В израильском регионе Негев прошла встреча министров иностранных дел Израиля, а также ряда арабских стран - Египта, Марокко, Бахрейна и ОАЭ при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Это был первый в истории саммит подписантов "Соглашений Авраама". Напомним, что эти соглашения при поддержке Вашингтона были заключены в 2020 году между Израилем и арабскими странами (ОАЭ, Бахрейном и Марокко) с целью установления дипломатических отношений. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан.



Израильская дипломатия тщательно готовилась к этому форуму, который в ее представлении должен был обозначать появление в регионе очередного "альянса сильных". Накануне премьер-министр Израиля неожиданно посетил Египет, где встречался не только с президентом этой страны Абдель Фаттахом ас-Сиси, но и с наследным принцем Абу-Даби заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Тем не менее, как сообщают израильские СМИ, представитель Египта прибыл на саммит в Негев "в самый последний момент", да и то потому, что "присутствие Каира посылает сигнал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану". От участия в работе форума отказался близкий союзник США король Иордании Абдалла II, который посетил оккупированный Израилем Западный берег в знак солидарности с палестинцами.



Теперь о другом фоне. В седьмую годовщину начала вторжения в Йемен аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом и Абу-Даби хуситы подвергли территорию саудовского королевства массированным ударам. Наибольший урон был нанесен объектам компании Saudi Aramco в Джидде, где в результате диверсий загорелось несколько нефтехранилищ. США обвинили в этом Иран. Не случайно Израиль оказался одним из первых, кто громко осудил эти атаки. А в самом Израиле, когда проходила встреча четырех министров иностранных дел арабских стран и Блинкена, в городе Хадера был совершен теракт. Ответственность за убийство двух израильских полицейских взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Полиция сообщает, что двое террористов застрелены. Это не случайное совпадение, и по всем признакам в Хадере реализовали акцию политического терроризма с определенной направленностью.



Наконец о проблемах, которые обсуждались на саммите в Негеве. В центре внимания были два вопроса. Главный: перспективы подписания ядерной сделки между Ираном и пятью постоянными членами СБ ООН плюс Германией в контексте региональной безопасности. Второстепенный - украинский кризис. И сразу обозначились важные нюансы. Если говорить о втором вопросе, украинском, то Блинкен ставил перед собой задачу убедить своих собеседников сделать все возможное, чтобы усилить давление на Россию, помешав ей обходить западные санкции. Что из этого выйдет, пока неизвестно. Но главная интрига раскручивалась все же вокруг иранского ядерного соглашения, когда израильская сторона фактически тестировала американцев. Как заметил вице-президент Иерусалимского института стратегии и безопасности Давид Вайнберг, администрация президента США Джо Байдена "не намерена дальше продвигать "Соглашения Авраама", считая его достижением "ненавистной администрации Дональда Трампа", предпочитает сухой и уничижительный оборот, называя "Соглашения Авраама" всего лишь "важными договоренностями".



Более того, Вашингтон не отказывается от идеи подписать новое соглашение с Ираном и старается нивелировать некоторые раздражающие Тегеран факторы. Согласно Вайнбергу, США, во всяком случае на публичном уровне, "не поощряют региональные союзы против Ирана". Еще более показательно, что администрация Байдена отложила "на пересмотр" выгоды, обещанные арабским странам, заключающим мир с Израилем: такие как продажа Эмиратам истребителей F-35 и признание США Западной Сахары суверенной марокканской территорией. И не только это. В лексиконе американских политиков возродился термин "оккупированные территории" в отношении Западного берега реки Иордан. Все это наводит на мысль, что США вряд ли будут стимулировать выход "авраамического нарратива" за пределы своих нынешних контуров. К тому же на саммите арабские министры подтвердили позиции своих государств в поддержку решения о создании двух государств - палестинского и израильского - в границах 1967 года и подчеркнули важность продолжения ближневосточного мирного процесса.



Поэтому когда некоторые израильские политики заявляют, что саммит в Негеве "создает новый Ближний Восток", непонятно, о чем все же ведется речь. Факт, что в обстановке, которая была невообразима в первые десятилетия существования Израиля, шесть министров иностранных дел, в том числе четверо из арабских государств, собрались вместе. Это снимает с него комплекс геополитической неполноценности на Ближнем Востоке, но в ситуации, когда США дистанцируются в регионе от прежних союзников и ищут новых партнеров, и Иран - один из них, есть ли повод для успокоения? Так, в одном из своих первых внешнеполитических актов администрация Байдена исключила хуситов из списка иностранных террористических организаций и Специального глобального списка террористов. "Реабилитировать" по аналогичному сценарию могут и иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Правда, не исключено, что США подобными намеками пытаются оказывать давление на арабские страны с целью заставить их добывать больше нефти.



Израиль ведет контригру, заявляя, что формируется "альянс сильных государств", которые попытаются справиться с иранской проблемой. Теперь остается дождаться того, насколько нынешнее израильское руководство способно воздействовать на Белый дом, ведь ему многое удавалось при Трампе. Сближение региональных игроков является чрезвычайно сложным процессом, их совместное заявлением по итогам саммита в Негеве пока ни о чем не говорит. Эксперты полагают, что в нынешней ситуации ОАЭ и Саудовская Аравия будут продолжать искать способы договориться с Ираном, чтобы получить гарантии стабильности. Но не исключено, что региональные игроки могут приложить отдельные усилия для того, чтобы доказать американцам: выстраивать архитектуру безопасности можно и без них.



29 марта 2022

Станислав Тарасов