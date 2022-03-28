Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул впервые стал чемпионом турнира в Японии. В дивизионе "Хару башеда макушита"

12:14 29.03.2022

Историческую победу для казахстанского сумо завоевал палуан из Балхашского района Алматинской области - Ерсин Балтагул, который стал чемпионом турнира в Японии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец Ерсин Балтагул одержал первую свою победу в супертяжелом весе, в дивизионе "Хару башеда макушита", обыграв в финале своего соперника со счетом 7:0. Для сумоиста Ерсина Балтагула это первое достижение на взрослом уровне. Ранее, 18 ноября 2019 года, он стал чемпионом сумо на молодежном турнире в Японии.



Ерсин Балтагул уехал в Токио из Алматы в возрасте 18 лет. В детстве он занимался казакша курес и дзюдо. Путь Ерсина к сумо проложил известный монгольский борец Асашери Дагвадорж, чемпион по борьбе сумо (екозуна). Он обратил внимание на необычную физическую форму казахского парня и помог ему поступить на учебу в Японию.



Сегодня Ерсин обучается у трех наставников (ояката) в университете Нихона (Япония). Перед обучением он весил 130 кг, а сейчас достиг 190 кг. Кличка Ерсина в сумо - "Кинбозан".

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Куандык Шынасилов



фото тут - www.zakon.kz/6010343-kazakhstanskii-sumoist-ersin-baltagul-vpervye-stal-chempionom-turnira-v-iaponii.html