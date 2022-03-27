Что делать мигрантам из ЦА в России? Рынок сужается, - Ф.Наджибулла

12:21 29.03.2022

"Россияне вскоре начнут искать работу, за которую они раньше не хотели браться". Что делать мигрантам?

Март 27, 2022

Одна пассажирка на территории международного терминала С аэропорта Шереметьево. Март 2022 года



Мигранты из Центральной Азии теряют работу из-за сокращения штата или закрытия российских предприятий.



Тукен Эркинов - один из четырех поваров, кому удалось сохранить работу в большом ресторане в московском международном аэропорту Шереметьево. Большая часть персонала общепита была уволена из-за отсутствия клиентов.



"Раньше у нас было 13 поваров, но девятерых уволили. Многие уборщики, официанты и помощники на кухне тоже лишились работы", - говорит Эркинов, выходец из Кыргызстана, страны, зависящей от денежных переводов мигрантов.



"Я пока продолжаю работать, но не знаю, будет ли мне выплачена полная зарплата", - поделился он с корреспондентами кыргызской редакции Азаттыка.



По словам Эркинова, некогда оживленный ресторан сейчас почти пуст, поскольку большинство международных рейсов отменены из-за западных санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину.



Из-за сокрушительных санкций многие российские предприятия были вынуждены сократить штат, а большинство западных компаний приостановили свою деятельность. Тысячи людей остались без работы.



Кризис затрагивает не только россиян, но и миллионы трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, таких как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.



Зебо и Назармамад, супружеская пара из Таджикистана, в начале этого месяца потеряли работу на московском складе, принадлежащем западной розничной компании.



43-летняя Зебо опасается, что ситуация для мигрантов будет только ухудшаться, поскольку многие оказавшиеся без работы "россияне вскоре начнут искать работу, за которую раньше они не хотели браться, работу, которая была для них слишком низкоквалифицированной или слишком тяжелой".



Большинство мигрантов трудоустроены либо в сфере услуг, либо в строительстве, либо в сельском хозяйстве. Зачастую они занимаются относительно низкооплачиваемым физическим трудом.



"Если война продлится еще несколько месяцев, у россиян не будет выбора, они станут менее разборчивыми и согласятся на любую работу, чтобы выжить, - утверждает Зебо. - Для нас, мигрантов, останется еще меньше работы".



Сотни западных производителей потребительских товаров и розничных фирм, сетей продовольственных магазинов и энергетических компаний заявили о приостановлении деятельности на территории России. Среди них Nestle, IKEA, Adidas, Nike, McDonald"s, Burger King, Starbucks, Exxon Mobil, BP и Shell.



Даже многие российские компании были вынуждены сократить свою деятельность, причем больше всего пострадали аэропорты.



Международный аэропорт Шереметьево приостановил работу пассажирского терминала D с 15 марта из-за ограничений в сфере международных авиаперевозок. Рестораны и магазины закрылись

Международный аэропорт Шереметьево приостановил работу пассажирского терминала D с 15 марта из-за ограничений в сфере международных авиаперевозок. Рестораны и магазины закрылись

В Шереметьеве, крупнейшем аэропорту России, значительно снизился пассажиропоток, в результате чего, по сообщениям государственных СМИ, было принято решение закрыть два из четырех международных терминалов и приостановить работу одной из взлетно-посадочных полос в середине марта.



Сотни мигрантов из Кыргызстана работали в сфере обслуживания в Шереметьеве: в многочисленных кафе, ресторанах и магазинах аэропорта. Десятки из них лишились работы. Те, кому удалось сохранить работу, говорят, что у них сократилось количество смен.



"На прошлой неделе я работала только один день, - говорит Таалайгул, работающая в ресторане аэропорта. - Заведение открыто, но у нас нет клиентов. Мои коллеги уже ищут другую работу".



Кыргызские рабочие-мигранты в Москве недавно создали группу в приложении WhatsApp, чтобы обмениваться информацией о возможностях трудоустройства, говорит Нуриза Кадырканова, которая лишилась работы в ресторане быстрого питания KFC в Москве, как и еще примерно 40 сотрудников. Она тоже ищет другую работу.



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Многие мигранты, которым нужно платить за квартиру и отправлять деньги домой своим семьям, говорят, что им нельзя терять время.



Зебо и ее муж поддерживают связь со своими друзьями, таджикскими мигрантами, находящимися в южном российском городе Астрахань, чтобы обсудить возможность работы в фермерском секторе.



"Много лет назад я выращивал арбузы в Астрахани, - говорит Назармамад, 46-летний бывший учитель. - Возможно, я вернусь в Астрахань".



Он считает, что сельскохозяйственный сектор может стать одной из наиболее защищенных от санкций сфер, поскольку западное эмбарго нанесло ущерб импорту продовольствия. Россия уже приостановила экспорт отечественной пшеницы и других культур.



Тем временем 22-летний Нурсултан Зулпуев, начинающий предприниматель из Кыргызстана, надеется извлечь из кризиса новые возможности.



Нурсултан Зулпуев

Нурсултан Зулпуев

Два месяца назад Зулпуев открыл кафе в одном из московских торговых центров, где подают блюда кыргызской, русской и японской кухни. И его бизнес процветает с тех пор, как в начале этого месяца был закрыт расположенный рядом ресторан KFC.



Зулпуев, на которого работают шесть кыргызских рабочих-мигрантов, планирует открыть подобные кафе в других торговых центрах Москвы.



"У KFC и McDonald"s были тысячи клиентов. Теперь у нас есть возможность привлечь их клиентов, - поделился Зулпуев в беседе с корреспондентом Азаттыка. - Многие москвичи не готовят дома. Для мигрантов сейчас это шанс открыть свое дело".



Ожидается, что большинство мигрантов из Центральной Азии останутся в России, несмотря на сокращение рынка труда и резкое ослабление рубля. У них нет лучших альтернатив в родных странах, жители которых также страдают от хронической безработицы и низких зарплат.



Однако, по словам главы кыргызской диаспоральной организации "Ноокат" в Москве Толкунбека Акматова, некоторые мигранты обеспокоены слухами о том, что мужчин призывного возраста могут насильно отправить на войну.



"Они хотят вернуться в Кыргызстан, но вопрос в том, что делать в Кыргызстане, как выжить там без работы, - сказал Акматов. - Многие мигранты обескуражены сложившейся ситуацией".



По данным российского правительства, в 2021 году в стране было зарегистрировано более 7,8 миллиона мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.



Согласно данным Всемирного банка, в прошлом году денежные переводы составили 30 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) в Таджикистане и почти 28 процентов в Кыргызстане.



С января по ноябрь 2021 года Узбекистан, являющийся самой густонаселенной страной Центральной Азии, получил около 7,6 миллиарда долларов США - 11,6 процента ВВП страны - в виде денежных переводов. Больше всего денежных средств было отправлено из России.



Фарангиз НАДЖИБУЛЛА. Материал подготовлен при содействии корреспондентов кыргызской редакции Азаттыка Эльвиры Будайчиевой и Кундуз Кызылжаровой.