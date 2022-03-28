В Казахстане возбудили дело на радиоведущую Панову, пообещавшую "позвать на помощь" "дядю Вову"

12:24 29.03.2022

В Казахстане радиоведущая, обещавшая "позвать на помощь" "дядю Вову", попала под следствие



Департамент полиции Алматы заявил о начале досудебного расследования по факту высказываний Любови Пановой, бывшей ведущей новостей радиостанции "Европа плюс Казахстан", в которых пользователи усмотрели обещание обратиться за "помощью" к лидеру России Владимиру Путину.



Ранее радиоведущая Любовь Панова в комментариях позволила себе грубые высказывания в адрес несогласных с российской агрессией в отношении Украины и написала, что позовет некоего "дядю Вову" "на помощь". Часть пользователей казахстанского сегмента интернета усмотрела в этом обращение к лидеру соседней России, по приказу которого в феврале было начато полномасштабное вторжение в Украину.



Радиостанция "Европа Плюс Казахстан", где работала Любовь Панова, заявила, что позиция, высказанная ее сотрудницей в ее личных аккаунтах в социальных сетях, "не имеет ничего общего с политикой радиостанции". Сегодня радиостанция на своей странице в Instagram"е сообщила, что "трудовые отношения с радиоведущей прекращены".



Полиция Алматы сообщила, что зарегистрировано уголовное дело "по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 174 ("Разжигание национальной розни") Уголовного кодекса РК. "Производство досудебного расследования поручено следователям Следственного управления ДП города Алматы. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", – написал на своей странице в Facebook"e 28 марта заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.



28 марта Генеральная прокуратура Казахстана предупредила об уголовной ответственности за разжигание национальной розни, за призывы к участию в военных действиях на территории иностранного государства, участие в таких конфликтах, а также публичные призывы к нарушению территориальной целостности Казахстана.



В обращении заместителя генерального прокурора Казахстана Булата Дембаева говорится, что с февраля в социальных сетях активно публикуются посты и комментарии относительно "конфликта между Российской Федерацией и Украиной". Отмечается, что "некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны". Прокуратура призвала граждан "не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы".