На Байденов посыпался компромат со всех сторон, - Е.Мур

12:45 29.03.2022

На Байденов посыпался компромат

Семья американского президента оказалась в центре скандалов



Семья президента США Джо Байдена оказалась под серьезным ударом. Ведущие американские СМИ спустя два года после начала скандала вновь начали активно напоминать о ноутбуке Хантера Байдена - сына американского лидера - с компрометирующей его, а возможно, и самого президента информацией. На этом фоне журналисты консервативного издания Veritas обвинили Минюст США в попытке защитить частную жизнь дочери президента и нарушении основополагающих норм американской конституции. Республиканцы могут использовать эти и другие скандалы, чтобы начать "крестовый поход" против Джо Байдена по итогам ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.



Расследование федеральных налоговых органов США в отношении сына американского президента Хантера Байдена набирает новые обороты. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal (WSJ). Согласно источникам издания, следователи разбираются в истории с иностранными доходами Хантера Байдена. В частности, прокуратура в штате Делавэр запросила информацию и показания свидетелей о средствах, которые Байден-младший получил несколько лет назад от украинской газовой компании Burisma Holdings Ltd, а также о том, куда эти средства были направлены.



Бывший федеральный налоговый прокурор Мэтт Мюллер из юридической фирмы Fogarty Mueller Harris, комментируя ход расследования, заявил WSJ, что это "не обязательно означает неминуемое обвинение", но может говорить о ходе подготовки к потенциальному судебному разбирательству.



Напомним, что в ходе телефонных переговоров в 2019 году на тот момент президент США Дональд Трамп попросил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возобновлении расследования против Хантера Байдена и его деятельности в Burisma. Это обращение привело к началу первой процедуры импичмента против Дональда Трампа. Конгрессмены-демократы расценили эти его действия как превышение главой государства полномочий и попытку получить компромат на главного оппонента на грядущих президентских выборах. Господин Трамп же ссылался на то, что Джо Байден сам первый превысил полномочия, когда, будучи вице-президентом, допустил давление на украинские власти, чтобы упомянутое расследование как раз и прекратить.



О появлении потенциальных обвинений в адрес сына американского лидера со стороны налоговых органов сообщила и газета The New York Times (NYT). Более того, она больше не ставит под сомнение и подлинность утерянного Хантером Байденом ноутбука, ставшего источником большого количества компромата, опубликованного в консервативных СМИ. Информация с этого ноутбука, по данным ряда из них, попала сначала в ФБР, а потом и представителям кампании Дональда Трампа, в том числе и его адвокату Руди Джулиани. Команда Трампа использовала данные с ноутбука как один из основных аргументов в ходе президентской кампании против господина Байдена. Однако на тот момент эти данные большинство американских "мейнстримовых" медиа посчитали российской дезинформацией, не имеющей под собой основания.



Теперь же, по версии NYT, информация с этого ноутбука может стать серьезной базой не просто для изучения возможных налоговых махинаций, но и для криминального производства. В частности, речь идет о возможном нарушении Хантером Байденом закона об иноагентах (FARA).



В переписке, на которую ссылается газета, Хантер Байден обсуждал с одним своим партнером по Burisma Девоном Арчером визит некоего "своего парня" в Киев.



По замечанию издания переписка имела место за неделю до того, как на тот момент вице-президент Джо Байден приехал с официальным визитом на Украину.



Действия "этого парня" могут быть охарактеризованы частично как результат советов и умозаключений Хантера Байдена и его окружения, писал сын нынешнего главы Белого дома. "Но то, что он скажет и сделает, не в нашей власти",- отмечал он. Другую выдержку из упомянутой переписки припоминает и The New York Post. По данным газеты, в переписке фигурировал похожий термин - некий "большой парень", которому полагались 10% прибыли от китайского проекта Хантера Байдена и его партнеров.



И это не все последние скандалы, связанные с упомянутым ноутбуком. Британская Daily Mail, также ссылаясь на информацию из этого ноутбука, утверждает, что сын американского президента имеет отношение к многомиллионному финансированию проекта Metabiota - подрядчика Министерства обороны США, специализирующегося на исследованиях, вызывающих пандемию болезней, которые можно использовать в качестве биологического оружия. Издание уверяет, что Хантер Байден рассказывал о Metabiota в Burisma, предлагая участие в "научном проекте" с привлечением лабораторий с высоким уровнем биобезопасности на Украине.



В этом контексте важно упомянуть еще одно разбирательство, которое тоже связано с семьей американского лидера. NYT сообщила, что правое американское СМИ - проект Veritas - подало иск против действий Минюста США. Издание в 2020 году получило дневник дочери президента Джо Байдена Эшли, в котором журналисты тоже нашли компрометирующие данные.



Американский Минюст со своей стороны утверждает, что, получив этот дневник, журналисты нарушили фундаментальное право на сохранность личных данных дочери президента.



Журналисты же утверждают, что, напротив, Минюст нарушил их права, поскольку вел настоящую слежку за ними и даже получил доступ к их внутренней переписке, потребовав, в частности, от компании Microsoft предоставить эту переписку. Корпорация после пререканий с регулятором в итоге вынуждена была вынуждена передать эту информацию американским властям по запросу. "Это фундаментальное, недопустимое нарушение первой поправки конституции Министерством юстиции (регулирует свободу слова и прессы.- "Ъ")",- приводит газета комментарий Джеймса О`Кифа, основателя и лидера проекта Veritas.



Вал компромата, посыпавшегося на семью американского президента-демократа, не оставил Республиканскую партию безучастной. Член Палаты представителей от штата Калифорния Даррелл Исса потребовал от чиновников Белого дома и крупных технологических компаний сохранить любые записи, касающиеся сокрытия историй Хантера Байдена, чтобы республиканцы могли начать расследование, если они вернут себе большинство на промежуточных выборах. "Мы уже точно знаем, что технологические корпорации вступили в сговор с некоторыми из самых влиятельных средств массовой информации страны и наиболее влиятельными сторонниками демократов в разведывательном сообществе, чтобы скрывать правду, подвергать цензуре журналистику, основанную на фактах, и прикрывать семью Байденов",- приводит Fox News заявление конгрессмена.



Если Республиканская партия по итогам ноябрьских выборов вернет себе контроль над Конгрессом, Хантер Байден предстанет перед Палатой представителей и будет вынужден раскрыть личность "большого парня", а также ответить на другие оставшиеся без ответа вопросы о содержимом его ноутбука. Об этом заявила New York Post председатель Конференции республиканцев в нижней палате Конгресса Элиз Стефаник. "Мы вызовем на слушания Хантера Байдена",- заверила она.



Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с "Ъ" заявил: республиканцы, безусловно, готовятся к громким слушаниям, которые могут всерьез испортить Джо Байдену последние два года на посту президента. "Конгресс США устроен таким образом, что расследования фактов нарушения законов могут инициировать только главы комитетов, назначаемые партией большинства, которое сейчас в обеих палатах находится у демократов. Однако, согласно всем опросам, после ноябрьских выборов в нынешнем году большинство (по крайней мере в одной из палат, а скорее всего, в двух) перейдет к республиканцам. И тогда Хантеру Байдену придется нелегко",- резюмировал Эдуард Лозанский.



Екатерина Мур, Вашингтон

29.03.22