Москва и Киев пытаются договориться о мире в Стамбуле

14:07 29.03.2022

Песков прокомментировал ход переговоров России и Украины



О том, есть ли в переговорах делегаций России и Украины что-либо обещающее, станет понятно 29–30 марта, спецоперация продолжается. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Что касается судьбы переговоров, это интересный вопрос, и сегодня-завтра мы поймем, есть ли что-то обещающее или нет. В основном, спецоперация продолжается", - сообщил он журналистам.



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Отвечая на вопрос о том, при каком исходе Россия бы сочла, что переговоры прошли успешно, представитель Кремля сказал, что не хочет влезать в их содержание.



"Переговоры должны вестись в тишине. А мы после скажем, есть ли надежда или нет", - отметил Песков.



Переговоры российской и украинской делегаций стартовали во дворце Долмабахче в турецком Стамбуле ранее в этот день. До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и пожелал им достичь результата. Кроме того, стало известно, что в Стамбуле находится бизнесмен Роман Абрамович.



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о грядущих переговорах с Россией. По его словам, в программу-минимум входит обсуждение гуманитарных вопросов, в программу-максимум - прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом. Он отметил, что на данный момент стороны не достигли договоренности ни по одному пункту. Тогда же в канцелярии турецкого президента уточнили, что переговоры будут закрыты для прессы.



Стороны провели уже три очные встречи в Белоруссии. Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.



24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.



Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.