 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байдены заинтересованы в исчезновении Зеленского. Прилетит вдруг ракета...
14:11 29.03.2022

У президента США было бы гораздо меньше политических проблем, если бы его сын не был наркопотребителем
29 марта 2022, Станислав Борзяков
Американцы неохотно признали связь между Пентагоном и засекреченными лабораториями на Украине, где исследовали биологическое оружие. Теперь установлена связь между лабораториями и семьей Джо Байдена, которая неплохо заработала на патогенах и токсинах. В сложившихся условиях президент Зеленский может стать опасен лично для президента США.

"Я поехал в Киев в 12-й или 13-й раз, и должен был объявить об очередном транше в миллиард долларов. Я получил согласие от Порошенко и Яценюка, что они уволят генпрокурора – и они этого не сделали. И я им сказал: мы не дадим вам миллиард долларов. А они сказали: вы не можете так поступить, вы не уполномочены, вы не президент. Я сказал: позвоните президенту (Бараку Обаме – прим. ВЗГЛЯД). Я сказал: я уеду через шесть часов, если прокурор не будет уволен, вы не получите денег. И, черт возьми, госпрокурора уволили. И поставили надежного человека".

"Надежного человека" звали Юрий Луценко – этот ныне выпавший из публичного поля "диджей майдана" не имел юридического образования, но успел посидеть в тюрьме при президенте Януковиче. Генпрокурор, освобожденный ради его трудоустройства от должности – это Виктор Шокин, он до сих пор пытается судиться с властями Украины, доказывая незаконность своего увольнения. А само признание в шантаже миллиардом долларов принадлежит нынешнему президенту США Джо Байдену – он самодовольно рассказал все это на камеру, не осознав, какими могут быть последствия.

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Барак Обама не стал брать ответственность на себя, а впоследствии выяснилось, что Байден использовал свой пост вице-президента в личных целях: его сын Хантер получал огромную зарплату в украинской энергетической компании Burisma как член совета директоров и как лоббист. И если Шокин – тот, кто начал против этой кампании расследование, то "надежный человек" Луценко – тот, кто это расследование прекратил.

"Приличным людям" в Америке – избирателям Демократической партии было велено считать, что это всего лишь совпадение: якобы Байден устранил "коррумпированного прокурора", а о бизнесе своего сына вообще ничего не знал. Это носило характер настоящего заговора, в который были вовлечены многие – от спецслужб и Госдепартамента до крупнейших СМИ и голливудских звезд. Когда администрация Дональда Трампа попыталась пролить свет на это дело, якобы надавив ("якобы" – поскольку факт давления не доказан) на президента Украины Владимира Зеленского, глава государства получил свой первый импичмент от Палаты представителей.

Глядишь, все бы и обошлось – умение американской элиты выходить сухими из воды нельзя недооценивать, но отпрыск у президента США по-настоящему непутевый. Его интересы – наркотики, оргии, загулы и разного рода сомнительные инвестиционные предприятия, в рамках которых он монетизирует самое ценное, что у него есть – влияние отца.

В ходе одного из загулов Хантер сломал свой ноутбук, сдал в ремонт – и забыл забрать. Так к ФБР и в прессу попало немало компромата, из которого следует, что при осуществлении сомнительных операций и уходе от налогов действовала организованная преступная группа "золотой молодежи". В ее составе Хантер, сын спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, приемный сын бывшего госсекретаря Джона Керри и некий Девон Арчер – финдиректор всей компании, недавно приговоренный к году тюрьмы за мошенничество при сделке с индейским племенем Оглала-сиу.

Отец фигурировал в переписке Байдена-младшего как "мой человек" и "большой парень", которому полагалось 10% отступных за лоббистское вмешательство.

Само существование этого ноутбука и начатое ФБР антикоррупционное расследование были той информацией, за ссылки на статьи с которой в редких (в основном регионального уровня) СМИ США блокировали в крупнейших социальных сетях. Она была маркирована как "российская пропаганда", направленная на то, чтобы Байден-старший не смог избраться президентом.

А ведь он не смог бы: по разным соцопросам, от 11% до 17% проголосовавших за Байдена не поступили бы так, если бы знали, что ведущееся против его сына расследование – не фейк.

Однако благодаря замалчиванию скандала, все-таки смог – и о расследовании забыли, пока президентский рейтинг не достиг позорных 40% (меньше было только у Буша-младшего в период мирового финансового кризиса). Байден стал "политически токсичен", и "круговая порука" вокруг него начала разрушаться как будто сама собой.

К настоящему моменту ведущие издания США подтвердили подлинность переписки Байдена-младшего и извинились за прежние публикации о ней как о "российской дезинформации".

В свою очередь, республиканцы готовят список из чиновников, которых отдадут за "дело Хантера" под суд после почти неминуемой победы на осенних довыборах в Конгресс (известно, что в предварительный перечень из 12 человек попала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки).

ФБР все ближе к тому, чтобы предъявить ОПГ из мажоров подробные обвинения в финансовых махинациях, неуплате налогов и причастности к коррупции, а те немногие СМИ, что писали о компромате на Байденов еще в период табу, выдают на-гора все новые порции подробностей об их семейном бизнесе.

Самое сенсационное из последних – то, что непутевый сын привлекал финансирование для компании подрядчика Пентагона Metabiota, а конечный получатель этих средств – те самые почти легендарные украинские биолаборатории, разобраться с самим фактом существования которых теперь требуют Россия и Китай (Пекин главным образом для того, чтобы секретные исследования патогенов ассоциировались не только с ним).

Помимо прочего, у Хантера как подрядчика просили обеспечить "культурную и экономическую независимость Украины от России". Что из этого вышло – можем наблюдать сейчас, когда в отсутствие связи между Байденом-старшим и инвестициями его сына в исследование смертоносных инфекций смогут поверить только самые твердокаменные демократы.

Надо думать, опекой над жутким хозяйством в Восточной Европе Джо Байден ведал по должности – как председатель комитета Сената по международным отношениям в 2001–2003 и 2007–2009 годах. Видный член и председатель этого же комитета в период 1985–1987 и 2003–2007 годов Ричард Лугар – человек, которого теперь называют "крестным отцом" биологических проектов Пентагона на Украине. В Сенате у него была своеобразная профориентация – ОМУ, а его приветственное заявление о сотрудничестве на украинской лабораторной базе долгие годы оставалось одним из немногих официальных подтверждений с американской стороны, что такие лаборатории со специализацией на биологическом оружии вообще существуют.
Теперь мы знаем и о том, что они не только плотно сотрудничали с Пентагоном, но и были семейным бизнесом Байденов, что заинтересует Америку несоизмеримо больше, чем отставка какого-то там прокурора и печали племени Оглала-сиу.

Можно даже представить, что перед нами та игла, на конце которой смерть кощеева.

Когда Хантера припрут к стенке республиканцы и ФБР – известно, что он скажет. Скажет, что плохо помнит, какие сделки совершал, потому что был в постоянном наркотическом угаре, но в одном может поклясться точно – в том, что его отец святой человек. Именно это исчерпывающее объяснение содержат мемуары Байдена-младшего "Прекрасные вещи", которые вышли в прошлом году и, скорее всего, были написаны технологами Демпартии.

Но над тем, чтобы пролить еще больше света на украинский проект в области разработок биологического оружия и участие в нем семейства Байденов, сейчас плотно работает Минобороны РФ. Его подобные показания вряд ли удовлетворят.

Есть и еще одна сторона конфликта, которая знает об этом проекте и этих связях опасно много – Владимир Зеленский. То, что похождения Хантера в степях Украины являются козырем в его руках при торгах с США, все понимали и раньше.

Теперь этот козырь оценивается гораздо дороже – и он может быть пущен в ход в критический момент, который президенту Украины еще только предстоит.

Другими словами, нельзя исключать, что Зеленский начнет шантажировать Байденов биологическим компроматом, чтобы Украине была предоставлена должная степень защиты вплоть до прямого участия в военном конфликте с Россией. Возможно, уже сейчас шантажирует.

В таких условиях желание администрации президента воевать на Украине до последнего украинца становится логичным и обоснованным. Особенно в случае, если этим последним украинцем окажется президент Зеленский.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648552260


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