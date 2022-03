Disney стал очередной жертвой культурных войн в США

Bloomberg (США): компания Disney стала очередной жертвой культурных войн в США



Ссора между главой компании Disney и губернатором штата Флорида указывает на рост напряженности в отношениях между бизнесом и Республиканской партией, сообщает Bloomberg. Чапек попытался сохранить нейтралитет в одном из самых провокационных аспектов нынешней культурной войны – в вопросе сексуального образования детей, – однако он не на шутку разозлил обе стороны.



Адриан Вулдридж (Adrian Wooldridge)



Однажды Лев Троцкий сказал: "Вас может не интересовать диалектика, но диалектика интересуется вами". Этот афоризм прекрасно применим и к культурным войнам, в чем, к немалой досаде, приходится лично убеждаться исполнительному директору Walt Disney Company Роберту Чапеку (Robert Chapek).



Чапек попытался сохранить нейтралитет в одном из самых провокационных аспектов нынешней культурной войны – в вопросе сексуального образования наших детей, – однако в конце концов он не на шутку разозлил обе стороны. Теперь ему приходится бороться за собственное будущее в "Волшебном королевстве", одновременно отражая удары "Правильной нации" (Right Nation), то есть Республиканской партии.



На этот раз культурные войны приняли форму так называемого Закона о правах родителей в сфере образования (Parental Rights in Education Bill) во Флориде, который был принят законодательным органом штата 8 марта и теперь ожидает подписи губернатора. Этот закон запрещает проведение занятий по сексуальной ориентации или гендерной идентичности с младшими школьниками до третьего класса включительно, а также с более взрослыми детьми, если "уровень их развития не соответствует их возрасту". Этот закон также облегчает задачу родителей, если те вдруг захотят обратиться в суд и пожаловаться на невыполнение его требований. Консерваторы считают это закон оправданной попыткой вернуть родителям их права, в то время как левые окрестили его законом "Не говори, что гей".



Молчание Чапека об этом законопроекте повлекло за собой жалобы, протесты и даже забастовки по всему "Волшебному королевству". Сотрудники студии Pixar Animation, принадлежащей компании Disney, заявили, что они "разочарованы, уязвлены, испуганы и рассержены". Руководитель фонда Росс Гербер (Ross Gerber) написал в твиттере, что Чапек – "худший" лидер компании Disney на его памяти, и призвал найти "исполнительного директора, обладающего нравственным компасом".



Пристыженный Чапек теперь пытается спасти свои лидерские позиции с помощью унизительных извинений ("Вам было нужно, чтобы я был более сильным союзником в борьбе за равные права, но я вас подвел, – я сожалею") и искренних обещаний проявить себя наилучшим образом в будущем ("Я и руководство компании решительно намерены использовать этот момент в качестве катализатора более значимых и долгосрочных изменений").



К настоящему времени Чапек уже пообещал: открыто выступить против решения губернатора Техаса Грега Эбботта (Greg Abbott) сделать так, чтобы в отношении родителей, помогающих своим детям получать медицинские процедуры по смене пола, проводились расследования по подозрению в жестоком обращении с детьми; создать рабочую группу, чтобы компания Disney выпускала больше контента, повышающего уровень осведомленности о правах ЛГБТК; вернуть сцену однополого поцелуя в мультфильм "Базз Лайтер", который выйдет на широкие экраны в 2022 году.



Но чем больше Чапек извиняется и обещает, тем больше он злит консерваторов. Губернатор Флориды Рон Десантис (Ron DeSantis) с остервенением набросился на несчастного исполнительного директора Disney. "Вероятность того, что я отступлю от моих обязательств перед учениками, отступлю от моей приверженности защите прав родителей из-за обманных установок, распространяемых СМИ, или под давлением „пробужденных" корпораций – вероятность этого равна нулю", – заявил Десантис в недавно опубликованном предвыборном видео.



Его пресс-секретарь Кристина Пушоу (Christina Pushaw) написала в твиттере, что "законопроект, который либералы именуют „Не говори, что гей", можно было бы гораздо точнее описать как „антигруминговый закон". Если вы выступаете против антигрумингового закона, вы, вероятно, сами являетесь „грумером" или как минимум не осуждаете груминг детей 4 – 8 лет. Молчите – значит соучастники".



Нынешняя ситуация разительным образом отличается от тех времен, когда корпоративная политика "Волшебного королевства" сводилась лишь к рассеиванию звездной пыли (и денег) и получению удовольствия от похвал. Открытие "Всемирного центра отдыха Уолта Диснея" (Walt Disney World Resort) в октябре 1971 года превратило Флориду в центр притяжения туристов не только из Соединенных Штатов, но и со всего мира.



В настоящее время компания Disney является крупнейшим работодателем во Флориде, и до начала пандемии на нее работали около 75 тысяч сотрудников. Компания старательно делала пожертвования как в пользу республиканцев, так и в пользу демократов, однако она все равно больше тяготела к Республиканской партии. Стремление Республиканской партии к снижению налогов, смягчению требований и ее готовность бороться с учительскими профсоюзами больше нравились компании Disney, нежели высокие налоги, жесткие нормы регулирования и сильные профсоюзы работников государственного сектора в ее родном штате Калифорния.



Теперь от исполнительных директоров ожидают и требуют, чтобы они высказывались по важнейшим социальным вопросам, которые зачастую бывают крайне провокационными, как будто теперь в их обязанности входит не только управление корпорациями, но и комментарии по актуальным политическим вопросам. В 2015 году Марк Бениофф (MarcBenioff), глава корпорации Salesforce.com пошел на крайне необычный в то время шаг и публично осудил новый Закон о восстановлении свободы вероисповедания, принятый в Индиане. За это он получил прозвище "директор-активист".



Но в 2020 году главы корпораций уже выстраивались в очередь, чтобы осудить убийство Джорджа Флойда (George Floyd) и призвать к расовой справедливости. За эти пять лет в Соединенных Штатах произошла целая череда чрезвычайно волнующих событий, которые постепенно развязали языки руководителей корпораций: принятие в Северной Каролине в 2016 году закона, запрещающего людям пользоваться общественными туалетами, которые не соответствуют их полу при рождении; реакция Дональда Трампа на митинг "Unite the Right" в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, в 2017 году; массовое убийство в средней школе в Паркленде, штат Флорида; попытки Джорджии ужесточить законы о голосовании после поражения Трампа на выборах 2020 года.



Согласно результатам исследования, проведенного компанией Edelman в январе 2021 года, в котором приняли участие более 33 тысяч человек из 28 стран, 86% респондентов согласились с утверждением "Я ожидаю, что руководители корпораций должны публично выражать свою позицию по общественно значимым вопросам, включая воздействие пандемии, автоматизацию труда, общественные проблемы и проблемы местных сообществ".



Эта новая обязанность руководителей крупных компаний является отражением подъема того, что консерваторы с насмешкой окрестили "пробужденной корпорацией", а либералы расхваливают, называя новым воплощением корпоративной социальной ответственности. Теперь компании регулярно заявляют, что они не только зарабатывают деньги для своих акционеров и создают новые продукты для своих клиентов, но и преследуют целый ряд социально значимых целей – борются с изменением климата, продвигают идеи разнообразия, равенства и инклюзивности, помогают бедным, стабилизируют обстановку в обществе в условиях роста несправедливости и неравенства, – а также нанимают на работу все больше HR-менеджеров и специалистов по разнообразию, чтобы воплощать эти устремления в реальность.



Верховный суд, в котором доминируют консерваторы, непроизвольно укрепил позиции корпоративных активистов, когда в 2010 году он вынес решение по делу некоммерческой организации Citizens United: он постановил, что, будучи сообществами индивидов, корпорации обладают всеми правами, предоставляемыми им Первой поправкой, то есть они могут свободно тратить средства на финансирование политических кампаний. Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (Mitch McConnell) указал на возникшую проблему, когда он предупредил руководителей корпораций, чтобы те не вели себя как "пробужденное параллельное правительство" и "держались подальше от политики", но затем быстро оговорился: "Я не имею в виду пожертвования на политические кампании". Но почему компании должны воздерживаться от высказываний касательно сексуального образования, если по закону они имеют право делать неограниченные пожертвования на политические кампании?



Война между Республиканской партией и корпоративной Америкой, скорее всего, обострится. После ухода Трампа эта партия делает двойную ставку на культурный популизм. Десантис (Рональд Десантис, Ronald DeSantis, политик-республиканец, губернатор Флориды с 2019 года. - Прим. ИноСМИ), один из ведущих кандидатов от Республиканской партии на выборы в Белый дом 2024 года, переизбирается на пост губернатора на обещаниях вырвать контроль над культурой из рук пробужденной элиты, которая, как он утверждает, решительно настроена уничтожить традиционные ценности. Другие амбициозные республиканцы так называемого "Солнечного пояса" выдвигают такие же аргументы в их попытке завоевать статус верховного командующего в культурных войнах.



Со своей стороны, корпорации вряд ли откажутся от тематики "пробуждения". В успешных компаниях руководящие роли все чаще занимают работники умственного труда левых взглядов, которые требуют на рабочем месте не только достойную зарплату, но и эмоционального удовлетворения, и которые готовы сменить работу в том случае, если они их не получат. Результаты опроса, проведенного в 2021 году консалтинговой компанией McKinsey, показали, что сотрудники, реализующие свои внутренние цели на рабочем месте, демонстрируют в четыре раза больше вовлеченности в работу и имеют значительно больший доход, нежели те сотрудники, которые не могут согласовать свою работу со своими личными устремлениями.



Следующее поколение работников умственного труда, скорее всего, будет демонстрировать еще больше склонности к социальному активизму, чем нынешнее, учитывая сдвиги влево внутри университетов и снижение уровня жизни молодых людей. Теперь в Америке главная линия раскола проходит не между физическим трудом и капиталом, а между дипломированными американцами, работающими на крупные институты, такие как университеты, корпорации и правительственные агентства, и обычными американцами, которые работают на мелкие компании и живут от зарплаты до зарплаты.



Целый ряд политиков и интеллектуалов из рядов Республиканской партии разрабатывают концепцию "общего блага" или национального консерватизма, который должен заменить собой прежнюю прокорпоративную идеологию. Помимо своей направленности против идей пробуждения этот консерватизм является националистическим в вопросах торговли и границ, католическим в социальных вопросах, а также нацеленным на защиту традиционной семьи и на противостояние крупному бизнесу.



Сенатор Марко Рубио (Marco Rubio) продвигает такую политику в области промышленности, которая позволит возродить американское производство. Сенатор Джош Хоули (Josh Hawley) решительно выступает против "тирании крупных технологических компаний" и жалуется на разрушение мужественности, ставшее результатом выхолащивания производства. Джей Ди Ванс (J.D. Vance), который баллотируется в Сенат в штате Огайо, решительно осуждает нерегулируемый капитализм и социальный либерализм. В консервативном правовом мире, в котором долгое время доминировала прокорпоративная правовая практика, ученый-юрист Адриан Вермель (Adrian Vermeule) из Гарварда разрабатывает "конституционализм всеобщего блага", согласно которому "жесткие правила во имя общего блага" совершенно законны.



Между тем капиталисты все же не могут надеяться, что Демократическая партия сумеет отстоять их интересы. Набирающие вес левые относятся к глобализации так же враждебно, как и новые правые. Еще более враждебно они относятся к дерегуляции. С их точки зрения, компании существуют для того, чтобы облагать их налогами, читать им мораль и постоянно вмешиваться в их внутренние дела, а из богатых необходимо выжимать как можно больше денег.



25 марта сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders) вынес на рассмотрение законопроект "Об обуздании корпоративной жадности" (Ending Corporate Greed Act), согласно которому компании, чей годовой доход превышает 500 миллионов долларов, должны платить 95-процентный налог на свою "неожиданно крупную прибыль".



В эпоху Клинтона и Буша у крупного бизнеса была возможность выбирать между двумя партиями, защищавшими его интересы. Вполне возможно, что скоро ему придется выбирать между антикорпоративным молотом и враждебной по отношению к его интересам наковальней. Источник - ИноСМИ

