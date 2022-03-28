Партстроительство в Казахстане переживет ренессанс. Ч. 1, - Ю.Булуктаев

14:39 29.03.2022

ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ ПЕРЕЖИВЕТ РЕНЕССАНС



Анонсированные Касым-Жомартом Токаевым реформы должны снять возможные препоны для регистрации политпартий в Казахстане. Заявленные инициативы уже начали стимулировать партийное поле – создаются новые проекты, приходят яркие фигуры, меняется само значение института партии. Политолог, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК Юрий Булуктаев в продолжении интервью Ia-сentr.ru объясняет, в чем главная интрига ожидаемого пула реформ.



– Какие изменения ожидают партийное поле Казахстана и как они на практике будут реализовываться?



– В Казахстане предполагается снижение регистрационного порога для партий с 20 тысяч до 5 тысяч. Были предложения снизить до трех тысяч или до 500 человек. Однако и данная мера по сравнению с тем, что было – серьезное улучшение. Ранее регистрационный порог для партий был 40 тысяч, затем его снизили до 20 тысяч.



Минимальная численность региональных представительств снижается с 600 до 200 человек. А при регистрации партий необходимая численность инициативной группы сократится с тысячи до 700 человек. Сроки формирования филиалов также изменят – с шести месяцев до одного года, на проведение учредительного съезда для партии теперь дается не два, а три месяца.



Многие эксперты отмечали, что члены избирательных комиссий, Высшей аудиторской палаты и Конституционного суда обязательно должны выйти из партий. Эта реформа также предложена Токаевым.



В избирательном процессе предстоят свои изменения. Территориальные комиссии будут формироваться на постоянной профессиональной основе. Будет составлена электронная база избирателей. Кроме того, рассматриваются альтернативные методы голосования, в том числе электронные, но это все поэтапно, конечно.



Уделено внимание и тем, кого в России называю иноагентами. В Казахстане на новое место выходит принцип недопустимости иностранного вмешательства в избирательный процесс. В том числе, и пожертвований в избирательные фонды.



Определены размеры пожертвований с целью ограничить влияние отдельных лиц – тех, кого мы называем олигархами. Что касается иностранного влияния, то озвученные меры уже вызвали отклики некоторых персон, которые, видимо, пользовались своим положением.



– Еще в начале своего президентства Токаев сделал акцент на формировании системы, в которой роль гражданского общества должна быть усилена. Это отразилось в роли НСОД (Национальный совет общественного доверия) при президенте. Не прошло и трех лет, а формат НСОД переформатируют?



– Те же партии – институт гражданского общества, об укреплении элементов которого сказано в Послании.



Одним из инструментов работы с гражданским обществом теперь в Казахстане станет Национальный курултай, который сменит Национальный совет общественного доверия. Новый институт будет формироваться с участием представителей общественных советов регионов, представителей партий, экспертной среды, Гражданского альянса и т.д.



Заявленный курс на прозрачность предполагает общественное обсуждение всех нацпроектов и стратегических документов с привлечением экспертов, средств массовой информации, гражданского общества.



– Если говорить об общественно-значимых процессах, то в связи со скоропалительностью реформ сохраняется интрига – будут ли внеочередные выборы. Однако озвученные в Послании реформы еще не оформлены в законодательную форму.



– Я еще в прошлом интервью говорил: на мой взгляд, внеочередных выборов в стране не должно быть. По существу, мы не готовы. Не сформирована партийная система.



Уже произошло значимое событие – партия "Адал" объединилась с "Аманатом". То есть, бывший "Нур Отан" укрепился, в него влились представители предпринимательской среды. Вообще, "Адал" была многообещающим проектом, поскольку и Нацпалата "Атамекен" участвовала в ее создании.



Слияние произошло еще до того, как сформировалась хотя бы одна новая партия в Казахстане.



А новые партии обязательно будут формироваться, что подтверждает активность в социальных сетях. Многие общественные деятели заявляют о том, что будут создавать свои партии. Об этом высказались и Булат Абилов, и Мухтар Тайжан, и Санжар Бокаев, ряд представителей гражданского общества.



Я думаю, что после того, как была объявлена регистрационная реформа, будет еще немало инициатив. Наверняка, некоторые из этих "инициаторов" и других политически активных деятелей будут выдвигать свои кандидатуры на президентских выборах.



Как я уже неоднократно подчеркивал, вся интрига нацелена на 2024 год. Январские события потому и выглядят как репетиция перед выборами. Частая практика, когда революции, перевороты совершаются во время выборного периода. В связи с этим, на мой взгляд, парламентские выборы проводить вне регламента со стороны власти – очень неосмотрительно.



Пусть пока устаканится партийная система, партии "наберут мускулы". Парламентские же выборы в Республике Казахстан вполне могут провести и после президентских.



Президент, конечно, сказал, что он вне партий. Но на самом деле на выборах ему понадобится партия, которая будет его поддерживать.



Продолжение следует…



Вяч. Щекунских

28.03.2022