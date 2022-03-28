 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Нужно закончить начатое". Кадыров о стамбульских переговорах Абрамовича-Арахамия
15:40 29.03.2022

Нужно закончить начатое, - Кадыров о спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров полагает, что России следует "закончить начатое" на Украине: сначала уничтожить бандеровцев и нацистов и лишь затем принимать решения о дальнейших действиях.

Об этом Кадыров заявил, комментируя очередной раунд переговоров делегаций России и Украины, начавшийся сегодня в Стамбуле.

"Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Мое мнение, убеждение, что от этих переговоров никакого толка не будет.

Я считаю, что нужно закончить полностью начатое, уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов.

И только тогда нужно принимать решение, что делать дальше", - заявил глава Чечни в Telegram, подчеркнув, что речь идет о его личном мнении.

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Украина официально заявила о стремлении к нейтральному и безъядерному статусу

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что на сегодняшних переговорах в Стамбуле Москва получила от Киева письменные предложения, подтверждающие стремление Украины к нейтральному и безъядерному статусу.

Он уточнил, что предложения Украины включают также отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения

Состоявшиеся переговоры Мединский назвал конструктивными. По его словам, России делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине.

"Мы получили предложения со стороны Украины, понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту", - заявил Мединский, занимающий пост помощника президента Владимира Путина.

Российская сторона предложила, что встреча президентов Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД России и Украины.

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Россия приняла решение кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Об этом только что сообщил замминистра обороны Александр Фомин.

"С учетом обсужденных сегодня принципов Минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели - согласования и подписания вышеуказанного договора - принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.

Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы.

Более подробно генеральный штаб Вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву", - сообщил Фомин по итогам переговоров в Стамбуле.

Источник - rusvesna.su
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