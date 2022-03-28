Александр Дугин: Ответственность за освобожденные от нацистов территории Новороссии надо брать немедленно

16:03 29.03.2022

Александр Дугин: Ответственность за освобожденные от нацистов территории Новороссии надо брать немедленно23 Марта 2022

На Украине начинает формироваться новая административно-политическая модель. Она имеет огромное значение, составляя ядро Новороссии как новой исторической единицы. По сути, освобожденные от неонацистов территории Восточной Украины организуются в самостоятельную политическую реальность.



Что такое Pax Russica



Крым стал частью России. Народные республики Донбасса за восемь лет приобрели специфическую идентичность, что привело в обоих случаях к созданию новых социально-политических условий.



Но донбасский и крымский социумы не могут стать ядром Новороссии. По крайней мере в краткосрочной перспективе. Поэтому то, что происходит в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, освобожденных от нацистов, - совершенно новое явление. Ему надо уделить особое внимание.



Очень важно обеспечить на территориях регионов порядок и максимально изолировать их от проблемных областей - как от Киева, так и от тех зон, где ведутся военные действия. Именно там, на юго-востоке, созидается будущее. И действовать надо предельно тонко.



С одной стороны, важно, чтобы была обеспечена безопасность населения (и она требует силового присутствия).



С другой, необходимо обеспечить условия мирной жизни.



С третьей, стоит уже начинать формировать территориальные органы власти.



С четвертой, следует включить регионы в единое информационное пространство. Людям надо показать образ будущего, причем ясно сформулированный. Без экивоков.



Новороссия - прекрасное название. На завершающем этапе можно будет интегрировать вменяемые территориально-политические структуры на Украине в нечто единое.



Пока же вырисовывается несколько центров, как минимум два - Новороссия и Донбасс. На Донбассе битва против нацизма имеет ожесточенный характер, и ее не понимают многие ни в Восточной, ни в Центральной Украине. Здесь идентичности распределены строго и радикально.



Новороссия же может сложиться без столь жесткой поляризации. А в тех областях, где уже находятся российские освободительные войска и где они будут находиться в будущем, следует руководствоваться двумя моделями:



если мы столкнемся с упорным и ожесточенным сопротивлением, то неизбежен донецкий вариант - радикальной борьбы с нацизмом,



если все пройдет достаточно спокойно, то стоит ориентироваться на пример Новороссии.



Но прецедент только предстоит создать.



Ответственность за освобожденные территории надо брать немедленно. Россия должна ассоциироваться с порядком, справедливостью, рациональностью и искренней заботой о людях.



Очень многое зависит от Херсона. Надо постараться, чтобы регион стал образцом того, что такое настоящая Украина.



Донбасс слишком пронизан болью. А вот Херсон важно превратить в показательный регион. Поэтому каждое решение должно быть продуманным, быстрым и осмысленным.



Вот где самое время продемонстрировать, что такое Pax Russica. То же касается Запорожья



Каждый выбирает свой окоп



Но не менее важная задача, чем работа на освобожденных территориях, - усиление дисциплины внутри России как необходимой составляющей специальной военной операции.



Совершенно очевидно, что между либеральным глобалистским Западом, который, как прямо заявляет Джозеф Байден, устанавливает новый мировой порядок и претендует на главенствующую в нем роль (гегемонию), и суверенной Россией никакого компромисса достичь невозможно.



Но однополярный мир, сложившийся в начале 1990-х после краха СССР и Варшавского договора, находится в упадке, а многополярный, представленный Россией, Китаем, Ираном, Пакистаном, отчасти Индией, Латинской Америкой, Турцией и исламскими странами, напротив, только заявляет о себе. Они уходят, отчаянно сопротивляясь в котле истории, мы приходим. Человечество против Запада, который сошел с ума и пребывает в агонии.



Миропорядок может быть либо однополярным, как хочет Байден, либо многополярным, на чем суверенно настаивает Россия.



Либерализм - идеология однополярности. Те, кто ее разделяет в России, оказываются в положении коллаборационистов.



Российские либералы могут спешно от нее отказаться и перейти на сторону суверенной цивилизации. А могут отправиться вслед за Алексеем Навальным, Александром Невзоровым или (если успеют) Максимом Галкиным, Алексеем Венедиктовым и Лией Ахеджаковой.



Эпоха компромисса и невнятности завершена. Каждый выбирает свой окоп. Если выбрана сторона либералов, Байдена, Запада, здесь фактически то же, что признание в причастности к запрещенным в РФ экстремистским организациям - батальону "Азов", "Исламскому государству" или Facebook. А за предательство карают нещадно.



Но есть и правильная сторона: Россия как цивилизация, русский народ - как субъект истории.



Некоторое время можно было - относительно комфортно - сидеть на двух стульях. Но они разъехались окончательно. В каком-то смысле налицо завершение того биполярного расстройства, которое длилось (непозволительно) долго, изматывая общественное сознание и препятствуя настоящему возрождению и пробуждению. В психологии оно называется double bind, когда дается жесткое приказание, содержащее в самом себе логическое противоречие, - "Подойди ко мне подальше" или "Делай как я - только посмей" (что характерно для некоторых родителей и особенно отцов по отношению к сыну). "Глобалисты за суверенитет", "Американские шпионы за Путина", "Либералы за социальную справедливость" и т.д.



Теперь же глобалисты, шпионы и либералы вместе с украинскими нацистами, террористами всех мастей и мировыми русофобами - с одной стороны, а сторонники суверенитета, президента, многополярного мира и операции Z - с другой.



Они жестки с нами, нам ничего не остается, как вести себя с ними соответствующим образом. Они отключили нас от своих сетей в надежде, что мы погибнем.



Мы отзываем свое доверие к ним и их омерзительным, бесчеловечным, подлым и агрессивным ценностям. И нянчиться ни с кем отныне не имеет никакого смысла.



Александр Дугин, философ и геополитик