 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Зеленского и К по сей день процветает бизнес в... России
16:57 29.03.2022

Стало известно о сохранившемся в России бизнесе Зеленского и украинских олигархов
29 марта 2022, Наталья Ануфриева
Журналисты выяснили, что ряд украинских олигархов, а также президент Украины Владимир Зеленский продолжают владеть бизнесом в России, несмотря на эскалацию обстановки в феврале-марте 2022 года и политические разногласия.

В России продолжают действовать и получать доходы ООО "Грин Филмс" и "Платинумфилм" – компании, основанные Зеленским и его товарищами в 2012 году, отвечают за дистрибуцию, заработки от проката и лицензионные отчисления от юмористических шоу и фильмов студии "Квартал 95", передает RT.

"Грин Филмс" сдала последнюю отчетность только за 2020 год, ее выручка составила 55,7 млн рублей, а "Платинумфилм" в 2020 году показала нулевые доходы.

Сервис "Контур.Фокус" показывает, что обе российских фирмы принадлежат кипрскому Green Family LTD. Кипрский офшор на четверть принадлежал самому Зеленскому до начала президентской карьеры, указывает реестр юрлиц Кипра.

В 2019 году Зеленский избавился от своей доли, распределив ее между коллегой по "Кварталу 95" Андреем Яковлевым и офшором с Британских Виргинских островов Appex International, следует из выписки торгового реестра Кипра.

Однако по косвенным признакам можно судить, что Зеленский сохраняет контроль над кинопродюсерским бизнесом через своих ближайших соратников – братьев Сергея и Бориса Шефиров, а также Тимура Миндича.

Сооснователи "Квартала 95" братья Шефиры продолжают контролировать по 15% уставного капитала кипрского юрлица, следует из свежей выписки из реестра.

Также близок к Зеленскому и владелец виргинской компании Appex Тимур Миндич. О том, что Appex International принадлежит ему, многократно писали авторитетные украинские СМИ. Через этот офшор Миндич получил большую часть прежней доли президента Украины и стал владельцем 50% Green Family, получающей доходы от российского проката.

Кроме того, российская, немецкая и украинская пресса называют Миндича человеком олигарха Игоря Коломойского, которого сам Коломойский якобы "определил" в окружение Зеленского. О степени близости Зеленского и Миндича говорит и то, что тот, например, будучи кандидатом в президенты, ездил на автомобиле Миндича.

Сам Миндич имеет тесные культурные и деловые связи с Россией – он женат на дочери Аллы Вербер, основательницы ювелирного дома Mercury. Та вплоть до своей смерти работала креативным директором ЦУМа и, по данным Vogue, имела широкие контакты среди российского истеблишмента.

Вместе с тем блогер Сергей Колясников (Zergulio) вскоре после начала военной спецоперации на Украине рассказал, что теща и жена Зеленского продолжают получать доходы от сдачи недвижимости в Москве – им якобы принадлежат две квартиры бизнес-класса: одна – в районе Тушино, другая – на Варшавском шоссе.

Основатель интернет-магазина Rozetka.ua, номер 20 украинского Forbes Владислав Чечеткин заработал вместе супругой Ириной 470 млн долларов в 2021 году. В соцсетях Чечеткин с 2014 года публикует посты антироссийского содержания, но при этом в России он опосредованно контролирует два ООО: "Тиу.ру" и "Портал Тиу.ру". Компании занимаются разработкой программного обеспечения, обработкой данных и размещением информации. Фактически на сайте Tiu.ru находился маркетплейс; с февраля 2022 года сайт недоступен.

Компаниями владеет кипрская Temania Enterprises Ltd. "Теманией" через офшор с Британских Виргинских островов в равных долях владеют супруги Чечеткины, согласно выписке из реестра Кипра. В 2020 году российские компании Чечеткина заработали 179,4 млн рублей и заплатили 22,8 млн рублей налогов в российский бюджет.

Также сообщается, что по данным на 2019 год фабрика "Конти" занимала 3,7% украинского рынка кондитерских изделий и была пятой среди крупнейших производителей. Состояние ее основателя, бывшего вице-премьера правительства Украины Бориса Колесникова, Forbes оценил в 190 млн долларов, поставив его на 55-е место в рейтинге 2021 года. Недавно Колесников, которого называют "близким партнером олигарха Рината Ахметова", снова решил заняться политикой – основал весной 2021 года оппозиционную партию "Украина – наш дом".

В 2021 году он в интервью журналистам заявил, что избавился от российской фабрики еще в 2017 году. Однако базы СПАРК и "Контур.Фокус" говорят об обратном: его головная компания "Производственное объединение "Конти" на 99% продолжает владеть кондитерским заводом в Курске, который производит печенье "СуперКонтик" и зефир Bonjour.

Кроме того, на российском сайте и в интеллектуальной собственности "Конти-Рус" сохранил те же бренды, виды конфет и символику, что и до 2017 года. Российская фабрика пользуется теми же доменными именами, что и украинское головное предприятие.

Деловые издания Украины в 2021 году публиковали информацию о российском подразделении в Курске. Один из главных топ-менеджеров украинской группы компаний – финдиректор Дмитрий Колесник – как минимум до 2018 года оставался в совете директоров российского юрлица.

В 2021 году "Ведомости" и украинские СМИ писали, что Колесников не только сохранил контроль над курской фабрикой, но и купил с торгов новую. Так, по данным СМИ, юридическая фирма "Юнайтед партнерс" купила на торгах по банкротству кондитерскую фабрику "Красная заря" в Иваново. Юристы, утверждает издание, действовали в интересах украинского "Конти".

За 2020 год (последний год с опубликованной отчетностью) "Конти-Рус" заработал 10,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 413,8 млн рублей. Компания перечислила в российский бюджет 88 млн рублей налогов.

Основатель холдинга "Фоззи", 35-й в украинском Forbes Владимир Костельман в 2021 году уволил своего топ-менеджера за пророссийскую позицию, которую тот выражал в соцсетях, однако родители самого Костельмана держат бизнес в Москве и Алуште.

Так, его мать Людмила Костельман зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Москве, в Таганском районе. Она зарабатывает на аренде и управлении недвижимостью. Отец бизнесмена Михаил Костельман имеет российское гражданство и прописан в Москве.

В Алуште, по данным СПАРК, на Костельмана-старшего зарегистрирован гостиничный комплекс: ООО "Багира-2003". До декабря 2014 года эта гостиница принадлежала напрямую его сыну. Ее доход в 2020 году составил 1,8 млн рублей.

Замыкающий список топ-100 богатейших бизнесменов Украины Александр Слободян продолжает получать лицензионные отчисления за продажу пива "Оболонь" в России, напиток варит Московская пивоваренная компания, которая не принадлежит Слободяну, но подписала с его холдингом "Оболонь" лицензионный контракт на производство одноименного пива.

Журналисты также выяснили, что дистрибуцией развлекательного контента в России занимается не только окружение Зеленского. Например, онлайн-кинотеатр Megogo контролируется номером 13 украинского Forbes, сыном экс-мэра Киева Степаном Черновецким.

Напомним, в январе Зеленский решил ввести ограничения для украинских олигархов, которые находятся вне страны. До этого парламент Украины по инициативе президента принял "закон об олигархах". Также украинских чиновников критиковали за ведение бизнеса в Крыму.

В середине февраля украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покинули Украину чартерными рейсами. Зеленский заявлял, что "они свой выбор уже сделали, но должны вернуться в страну".

Источник - vz.ru
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