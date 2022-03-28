В Нур-Султане горит КазМедиацентр. ТВ нету

19:13 29.03.2022

Вещание телеканалов приостановлено из-за аварии в столичном "Казмедиацентре"



Авария произошла в "Қазмедиа орталығы" в Нур-Султане. Сообщается об эвакуации сотрудников, остановлено вещание телеканалов "Хабар", 24.kz, Qazaqstan, Balapan, передает Zakon.kz.



В 20:41 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султана прибыли на вызов по адресу: ул. Кунаева, д. 4. Выяснилось, что загорелся трансформатор в помещении паркинга.



Эвакуация производится самостоятельно. Жертв и пострадавших нет.



На данный момент на месте работают 13 человек личного состава и три единицы техники ДЧС города.



В связи с погодными условиями, по предварительным данным в результате порывистого ветра, в систему электроснабжения здания "Казмедиа орталыгы" попала вода. Обстоятельства выясняются, возможно частичное повреждение кровли. В результате возгорания подстанции в депо в 20:15 произошло отключение эфиров теле- и радиоканалов. Включена система оповещения здания и приняты меры по эвакуации всего персонала. Техническими службами проводятся работы по устранению последствий аварии.

Администрация "Қазмедиа орталығы"



