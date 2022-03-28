Для имплементации "Нового Казахстана" в старую Конституцию в Казахстане создана особая "рабочая группа"

19:44 29.03.2022

Изменения в Конституцию Казахстана: будет создана рабочая группа

создание рабочей группы Фото: Zakon.kz

Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева будет создана рабочая группа по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.



В целях выработки предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, направленных на реализацию Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", образовать рабочую группу в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.



Рабочей группе выработать предложения в месячный срок, – отмечено в документе.



16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступил с Посланием народу Казахстана. Тогда он отметил, что Послание имеет особое значение и не ограничивается одним годом.



Анастасия Московчук