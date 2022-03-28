|Для имплементации "Нового Казахстана" в старую Конституцию в Казахстане создана особая "рабочая группа"
19:44 29.03.2022
Изменения в Конституцию Казахстана: будет создана рабочая группа
создание рабочей группы Фото: Zakon.kz
Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева будет создана рабочая группа по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.
В целях выработки предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, направленных на реализацию Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", образовать рабочую группу в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.
Рабочей группе выработать предложения в месячный срок, – отмечено в документе.
16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступил с Посланием народу Казахстана. Тогда он отметил, что Послание имеет особое значение и не ограничивается одним годом.
Анастасия Московчук