Альянс Турции, Израиля и курдов стал вызовом России и Ирану, - И.Субботин

00:37 30.03.2022

Север Ирака идет на риск в борьбе за глобальный газовый рынок



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани намерен бороться с газовым дефицитом в ЕС.

Власти Иракского Курдистана признали, что развитие их нефтегазового сектора может войти в противоречие с интересами других международных игроков. Заявление последовало в ответ на расследование агентства Reuters, которое установило: в этом месяце иранские силы устроили обстрел автономного региона из-за его готовности поставлять газ Турции и Европе при посредничестве Израиля. Предполагаемый проект снижает значимость иранских углеводородов и, вероятно, вписывается в попытки частичного замещения российской продукции для ЕС. Однако, развивая эту инициативу, север Ирака рискует безопасностью.



Заявление о том, что энергетические проекты Эрбиля могут доставить неудобство другим странам, сделал 29 марта премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани. "Мы являемся процветающим регионом в сфере энергетики, потому что мы открываем новые месторождения нефти и газа и увеличиваем добычу. Это может поставить под угрозу интересы других", – сказал премьер. Он уточнил, что это входит в противоречие с желаниями другого важного поставщика – Ирана, который, по его словам, оказывает давление на Эрбиль через ракетные обстрелы. Подобным образом Исламская Республика хочет предотвратить превращение Курдистана в энергетический центр, способный заполнить пробелы на глобальном рынке, заметил Барзани.



Высказывания премьера прозвучали в ответ на материал Reuters, где говорилось о зарождающейся инициативе Иракского Курдистана направлять газ в Турцию и ЕС при помощи Израиля. Источники агентства заявили, что именно этот проект заставил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) произвести 13 марта ракетные удары по Эрбилю. Тем более что, комментируя эти нападения, аппарат безопасности Исламской Республики дал понять откровенно: они адресованы прежде всего еврейскому государству. Собеседники Reuters в Анкаре и Багдаде убеждены, что обстрел был многосторонним сигналом Тегерана, но роль спускового крючка сыграли вскрывшиеся данные о готовности курдов интенсифицировать экспорт.



Доставка газа в Турцию и оттуда в ЕС уже обсуждалась официальными лицами Израиля и США, следует из сообщений. У них состоялись как минимум две встречи на этот счет. Несмотря на то что Эрбиль отрицает взаимодействие с еврейским государством, его появление в контексте сообщений кажется неслучайным. Ранние признаки нормализации отношений между Турцией и Израилем, осложненных за десятилетие палестинским досье, сопровождались нарративом об энергетическом сближении двух стран (см. "НГ" за 10.03.22). Сейчас игроки обсуждают практические шаги: подключение израильского месторождения "Левиафан" к газотранспортной инфраструктуре Турции с целью замены в Европе голубого топлива из России, пишет Reuters.



Вполне очевидно, что актуализация роли курдских богатств также связана с последствиями украинского кризиса. Выступая в Эмиратах днем ранее, Масрур Барзани выразил уверенность, что автономная область на севере Ирака имеет все возможности оказать Евросоюзу частичную помощь с его нынешними проблемами. "Курдский регион способен компенсировать по крайней мере часть дефицита энергии в Европе, – обратил он внимание. – Курдистан вскоре станет важным источником поставок энергоресурсов, которые удовлетворят глобальный спрос". В то же время премьер выразил готовность "помогать странам в регионе и за его пределами удовлетворять потребности в нефти и газе", добавив, что экспорт в Турцию начнется "в ближайшем будущем".



То, насколько вопрос взаимодействия между Анкарой, Эрбилем и израильской стороной является чувствительным для Тегерана, продемонстрировал тот факт, что в зону обстрела, произошедшего 13 марта, попал особняк генерального директора KAR Group Карима Барзанджи. Этой компании, по слухам, отводится особая роль в создании той части газопровода, которая должна располагаться с курдской стороны. Западные официальные лица говорят, что энергетическая инициатива ставит под удар положение Ирана как основного поставщика голубого топлива Багдаду и Анкаре. Тревожным для Тегерана фактором является сохраняющаяся неопределенность по поводу его возможного выхода из-под западных санкций.



Это не единственный эпизод за последнее время, когда иранцы чувствуют свои интересы в газовой сфере ущемленными. Власти Кувейта и Саудовской Аравии 21 марта объявили о договоренностях по разработке и эксплуатации месторождения "Аль-Дурра", расположенного в нейтральной зоне в Персидском заливе. Добыча должна составить около 28,3 млн куб. м природного газа и 84 тыс. барр. газового конденсата ежедневно. Две страны выразили готовность разделить объемы поровну – в соответствии с установленными морскими границами. Сделка была заключена вопреки тому, что открытое в 1967 году месторождение на протяжении долгого времени является причиной разногласий между Ираном и его соседями.



"В течение долгих лет турецкие и иранские власти боролись за гегемонию в Иракском Курдистане, в то время как им удавалось находить точки соприкосновения в других областях, что было мотивировано их общим антизападным мировоззрением", – заявил "НГ" бывший депутат турецкого парламента, старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир. По его словам, недавние попытки президента Реджепа Тайипа Эрдогана нормализовать отношения с Израилем только обострили отношения с Тегераном.



"Углубление экономических и торговых отношений между Турцией и Иракским Курдистаном и растущее влияние на его региональное правительство вызовут большую враждебность со стороны Ирана, – допустил аналитик. – Учитывая, что Эрбиль является ключевым конкурентом Тегерана, когда речь идет об энергоснабжении зависимой от нефти и газа Турции, у Ирана есть не только политические, но и экономические мотивы, чтобы нацелиться на любое потенциальное энергетическое сотрудничество между Турцией, Иракским Курдистаном и Израилем".

Как заявил "НГ" политический директор правозащитной организации "Объединенные против ядерного Ирана" (UANI) Джейсон Бродский, тревога Тегерана по поводу потери контроля в Ираке возросла после недавних парламентских выборов в республике, на которых лояльные ему силы потеряли свои позиции. "Газовый проект только подпитывает этот страх, – отметил эксперт. – Ракетный удар вблизи строящегося консульства США принес Тегерану дополнительную выгоду, потому что он якобы отомстил за удар израильского беспилотника по иранскому объекту с дронами недалеко от Керманшаха, а также за гибель двух членов КСИР в Сирии".

Таким образом, цель – дом курдского бизнесмена – отвечает всем требованиям Тегерана, если учесть предполагаемые курдские, американские, иракские и израильские связи в этом районе, подытожил собеседник "НГ".



29.03.2022