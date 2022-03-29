 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Афганистане открыт "Фронт свободы" против талибов (во главе с генералом Зия Ясином), - А.Серенко
00:39 30.03.2022

Вооруженное сопротивление "Талибану" началось почти в десятке афганских провинций
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
29.03.2022

Генерал Зия Ясин имеет репутацию талантливого командира и непримиримого врага талибов /
Бойцы "Фронта свободы Афганистана" (ФСА), которым командует бывший начальник Генштаба Афганской национальной армии (АНА) генерал Зия Ясин, атаковали позиции "Талибана" (организация запрещена в РФ) сразу в нескольких провинциях страны. Пока операции ФСА напоминают точечные партизанские вылазки, однако, представители антиталибской оппозиции считают вероятным появление в Афганистане крупного вооруженного движения сопротивления, которое сможет бросить вызов "яростным муллам", захватившим страну около семи месяцев назад.

Конец марта стал временем выхода на афганскую политическую сцену новой вооруженной силы – "Фронта свободы Афганистана", бойцы которого провозгласили своей целью освобождение страны от "оккупационного режима талибов". В ночь на 27 марта бойцы ФСА атаковали базу и блокпост боевиков "Талибана" в районе Баграм провинции Парван, в результате чего не менее пяти талибов были убиты, а еще столько же получили ранения. При этом сами сторонники Фронта обошлись без потерь. На следующий день бойцы ФСА уничтожили не менее трех талибов, на которых напали на дороге Кишим – Файзабад в провинции Бадахшан. Практически одновременно партизанские атаки бойцов ФСА против талибов были совершены в провинции Каписа, а чуть позже в кишлаке Хан-Тапа в провинции Джаузджан. Представители "Талибана" до сих пор никак не прокомментировали эти инциденты.

Еще более заметные успехи "Фронт свободы Афганистана" демонстрирует в родной для генерала Зии Ясина провинции Тахар. Здесь в течение последних трех дней бойцы ФСА атакуют позиции местных талибов в уезде Варсадж. В результате сегодня, по признанию начальника уездной талибской полиции, возникла реальная угроза того, что Варсадж перейдет под контроль сил сопротивления. Как отмечается в ставшем известным сообщении шефа варсаджской полиции "Талибана" руководителю МВД провинции Тахар, уездный отдел уже не в состоянии сдерживать атаки ФСА самостоятельно, без подкреплений из Талукана, административного центра Тахара.

Активность "Фронта свободы Афганистана" привлекает к себе внимание местного населения, недовольного печальными итогами семимесячного правления "Талибана". В той же провинции Тахар к ФСА примкнули ополченцы из числа афганских татар, которые теперь принимают активное участие в боях с талибами. По словам одного из татарских командиров "Фронта свободы", за последние 10 дней его бойцами в Тахаре было убито более 30 боевиков "Талибана".

Сенсацией стало нападение 28 марта бойцов ФСА на позиции талибов в южной афганской провинции Кандагар. В результате обстрела стоянки техники "Талибана" были убиты двое талибов, еще один боевик получил ранение. Этой атакой командиры "Фронта свободы" показали, что могут проводить операции не только в северных афганских провинциях, где проживают в основном таджики, узбеки и представители других непуштунских народов, но и в Южном Афганистане, населенном пуштунами.

Организовав в течение нескольких дней атаки на талибов в шести провинциях Афганистана, лидер "Фронта свободы" генерал Зия Ясин заявил о себе как о фигуре, способной возглавить борьбу против "Талибана", как минимум, в северном регионе страны.

Судя по некоторым данным, Зия Ясин провел успешные переговоры и договорился о взаимодействии с еще двумя лидерами антиталибских вооруженных групп – таджиком Ахмадом Масудом, который возглавляет "Фронт национального сопротивления Афганистана" (ФНСА), оперирующий, главным образом, в провинции Панджшер и в уезде Андараб провинции Баглан, и узбеком маршалом Абдул Рашидом Дустумом, контролирующим несколько тысяч узбекских бойцов в ряде районов Северного Афганистана.

Ряд источников "НГ" из числа бывших афганских силовиков, признавая силу и возможности ФНСА и ФСА, все же полагают, что самые серьезные проблемы талибам могут нынешней весной и летом доставить вооруженные узбекские группы, подчиняющиеся маршалу Дустуму. Они также обращают внимание на то, что в Северный Афганистан несколько дней назад прибыл доверенный эмиссар маршала Абдула Рашида Дустума Хашим Батор. По сообщениям источников "НГ", он назначен специальным представителем Дустума и командующим военными действиями против талибов в северной провинции Фарьяб. Одновременно с этим появилась информация о том, что более 4 тыс. узбекских бойцов под командованием Яра Мохаммада Дустума проходят обучение в лагерях на территории "одной из соседних с Афганистаном стран".

"Очевидно, все это можно расценивать как подготовку Дустума и его людей к возвращению в Афганистан для вооруженной борьбы с талибами", - прокомментировали ситуацию источники "НГ". По их словам, если это произойдет, то "крайне важно, чтобы узбекские отряды Дустума, таджикские бойцы Ахмада Масуда и сторонники Зии Ясина действовали совместно, преодолев свои амбиции и не позволяя талибам воспользоваться возможными разногласиями между ними".

Активизация "Фронта свободы" Зии Ясина, считают источники "НГ", может заставить "скоро проснуться" и вооруженные антиталибские группы в афганском Бадахшане, подконтрольные одному из лидеров партии "Исламское общество Афганистана" (ИОА) Салахуддину Раббани. "Сегодня бадахшанские бойцы ждут команды от своего политического руководства, чтобы перейти к наступательным действиям против талибов, - сообщили источники "НГ". – Возможности антиталибского сопротивления в Бадахшане достаточно широки. В случае начала полноценных боевых действий "Талибан" может достаточно быстро потерять контроль над этой провинцией".

Впрочем, и в этом случае источники "НГ" оговаривают в качестве непременного условия успеха в борьбе с "Талибаном" "достижение стратегического компромисса" и "объединение сил" всех антиталибских групп.

Источник - независимая газета
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