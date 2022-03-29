Узбекистан и Турцию свяжет транспортный коридор. Анкара наращивает экономическое сотрудничество с Ташкентом, - В.Панфилова

00:43 30.03.2022

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

29.03.2022



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 марта примет участие в заседании узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества. В Ташкент он прибыл накануне, после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. С главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Эрдоган обсудит кризис в отношениях Москвы и Киева, экономическое сотрудничество Ташкента и Анкары, а также подготовку к предстоящему саммиту Организации тюркских государств, который состоится осенью в узбекской столице.

Турция за последние четыре года стала одним из главных инвесторов в Узбекистане. Несмотря на пандемию, товарооборот по итогам прошлого года достиг 3,38 млрд долл., увеличившись почти на миллиард, и к 2023 году поставленная планка в 5 млрд долл., похоже, будет взята. За последние три года удвоился объем турецких инвестиций в экономику Узбекистана, в прошлом году он составил 1,2 млрд долл. Турция стала третьей страной по количеству совместных предприятий, которые работают в Узбекистане, после России и Китая.



"Визит президента Турции Эрдогана в Узбекистан является значимым международно-политическим событием для обеих стран. Отношения Ташкента и Анкары сегодня развиваются по восходящей линии и находятся на уровне стратегического партнерства, что сильно контрастирует с периодом до 2016 года, когда взаимодействие находилось на минимальном уровне", – сказал "НГ" научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Поволжья Института востоковедения РАН Александр Воробьев.



Напомним, что новый этап в отношениях и сотрудничестве двух стран начался после визита президента Шавката Мирзиеева в Анкару в октябре 2017 года. Тогда Мирзиеев заявил, что "Узбекистан готов мобилизовать все силы и средства, чтобы развивать традиционную дружбу и долгосрочное сотрудничество во всех сферах ради благосостояния и мира наших братских народов". В 2019 году был создан узбекско-турецкий Совет стратегического сотрудничества, сопредседателями которого стали главы двух государств. В ходе нынешнего визита Эрдогана может быть подписано соглашение о преференциальной торговле между Узбекистаном и Турцией, которое предусматривает расширение перечня товарных позиций. Значительно активизировалась деятельность бизнес-кругов. Сегодня в Узбекистане работают более 1,5 тыс. турецких предприятий.



Однако Анкаре сложно конкурировать с Москвой и Пекином из-за отсутствия развитой инфраструктуры. Поэтому активно прорабатывается вопрос использования железнодорожного транспортного коридора Навои–Туркменбаши–Баку–Тбилиси–Карс, который соединит железные дороги Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Грузии с транспортной сетью Турции. Эта железная дорога позволит Узбекистану обеспечить выход к Средиземному морю через турецкий порт Мерсин.



Впрочем, только Узбекистаном Турция не ограничивается. Совместно с Пекином Анкара намерена реализовать проект транскаспийского транспортного маршрута, который соединит все страны "тюркского мира". Благодаря этому коридору Турция обеспечит себе прямой вход в Центральную Азию, что позволит увеличить экспорт товаров промышленного производства, а также импорт сырья.



Александр Воробьев считает, что главы двух государств обменяются мнениями по поводу кризиса в отношениях Москвы и Киева, тем более что он принял участие в очередном раунде переговоров в Стамбуле между делегациями России и Украины. Будут также обсуждаться вызовы в сфере глобальной безопасности. "Однако вряд ли эти темы станут основными. У отношений Ташкента и Анкары собственный трек, своя логика развития, в основе которой лежит взаимное получение экономических выгод как со стороны Узбекистана, так и со стороны Турции. При этом важно понимать, что в целеполагании и ожиданиях Узбекистана и Турции относительно результатов сотрудничества есть и серьезные различия. Для Ташкента взаимодействие с Анкарой – прежде всего в экономическом и гуманитарном ключе, а также в плане поддержания региональной стабильности и укрепления атмосферы сотрудничества. Планы Анкары относительно развития взаимодействия с Ташкентом носят более комплексный и всеобъемлющий характер. Они включают в себя и такую подспудную цель, как более активное вовлечение Ташкента в орбиту собственного политического влияния и интеграционного притяжения. Однако вряд ли эту цель в полной мере разделяют в Ташкенте, поскольку для узбекского руководства характерно собственное видение стратегического развития внешнеполитического курса страны, лишь отчасти совпадающее с турецким", – отметил эксперт.



Тем не менее Турция стремится укрепить свои отношения с государствами Центральной Азии в военной сфере (см. "НГ" от 02.07.21). Речь идет в первую очередь о двусторонних контактах со странами региона, которые за последнее время вышли на новый уровень. Например, с Узбекистаном были проведены совместные военные учения на полигоне в Термезе. Согласно сценарию, узбекские и турецкие спецподразделения обнаружили вооруженные банды, которые незаконно проникли в страну, нарушив госграницу с помощью беспилотников, и нейтрализовали их посредством воздушных и наземных ударов. Именно беспилотники стали ходовым военным товаром в регионе. В Киргизии турецкие "Байрактары" уже приступили к охране границы.



По мнению директора центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиера Эргашева, "потенциал Турции не поможет ей стать серьезным игроком на поле обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии при всем уважении к этой стране". Эргашев, выступая на экспертной панели "НАТО, Россия и страны Центральной Азии на фоне новой геополитической реальности", отметил, что Узбекистан официально закрепил свой внеблоковый статус. Поэтому страна не будет участвовать в военно-политических блоках, не будет размещать никаких иностранных баз и не будет участвовать в военных действиях за рубежом.