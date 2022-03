Ставки растут. А Байден все больше лажает

01:19 30.03.2022 Fox News (США): чем выше ставки, тем больше промахов допускает Байден



Возможно, сейчас никто уже не воспринимает всерьез то, что говорит Джо Байден, полагает обозреватель Fox News. Не исключено, что мировые лидеры видят в американском президенте Форреста Гампа. Они смеются над ним и пользуются ситуацией.



Грег Гатфелд (Greg Gutfeld)



Комментарии Байдена о власти в России свидетельствуют о его неспособности действовать на мировой арене



В детстве у меня была собака по имени Чиппер. Это был миниатюрный шнауцер, который очень напоминал маленького немецкого генерала. Представьте себе Вульфа Блитцера (Wolf Blitzer) – только в ошейнике.



Этот пес сводил меня с ума, потому что мы жили на улице, которая располагалась между парком и очень оживленной проезжей частью, где всегда было много машин. Вы, наверное, думаете, что каждый раз, когда пес выходил на прогулку, он несся прямо в парк, чтобы сделать свои дела, – знаете, как бродяги и жители управляемых демократами городов.



Но нет! Он всегда бежал в сторону улицы с несущимися по ней машинами. И нам, детям, приходилось бежать за ним и рисковать жизнью, чтобы уберечь этого болвана от неприятностей. Такой была его странная привычка: если появлялись варианты, он всегда выбирал наихудший. Очевидно, у нашего президента такая же проблема.



Вместо того чтобы спокойно идти в парк, он бежит прямо к несущимся машинам и кричит: "Третья мировая!"



Джо Байден: "У нас будет другое будущее, более счастливое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, добропорядочности и достоинстве, свободе и возможностях. Ради бога, этот человек не может оставаться у власти".



Да, он действительно сказал: "Ради бога, этот человек не может оставаться у власти".



И, к сожалению, Байден говорил вовсе не о себе. Он в буквальном смысле поставил вопрос о смене власти, перенеся уровень эскалации на новую ступень, на которой он только что подтвердил то, о чем думал Путин.



С таким же успехом он мог бы сказать: "На следующей неделе мы ударим по России ядерными ракетам, если она не сделает это первой".



Спасибо, Джо.



Ранее мы мелкими шажками двигались в сторону переговоров, а теперь мы сделали огромный шаг назад. Это как быть на линии в один ярд и получить десять штрафных ярдов за пронос мяча. Бейсбольная метафора.



Я думал, что цель нашей политики – вовсе не свержение Путина.



Для нас попытки свергать власть увенчивались таким же успехом, как попытки встречаться со стриптизершами.



Байден подлил бензина в огонь – и, если учесть, что бензин нынче стоит по шесть баксов за галлон, это неслыханное расточительство. Как жаль, что никто не предупредил его об этом.



Грег Гатфелд на прошлой неделе в программе The Five: "Я думаю, единственное, что ему нужно было сказать, – здесь мне помогает мой профессиональный опыт. Придерживайтесь одной важнейшей истины: спецоперация стала очевидным нарушением норм международного права. И не поднимайте тему смены власти".



Мда. Кто пригласил Брэда Питта на программу The Five? Это был я. Стоило бы изменить название программы на "10", верно? Потому что в этом весь я. Правда, Марта?



Но, возможно, это такой вопрос, на который может ответить только папа римский.



Было очень забавно наблюдать за СМИ, которые сначала с энтузиазмом заявляли о том, как убедительно звучали слова Джо о смене власти, а потом резко шли на попятную, подобно бежавшему преступнику, которого все же вернули в камеру.



MSNBC: "Какую сильную речь мы только что услышали от президента Байдена".



CNN: "Эта речь была по-настоящему убедительной, и в ней был поднят целый ряд стратегических вопросов".



CNN: "Те слова, которые прозвучали в самом конце и которые касались Путина, я думаю, это нечто выдающееся, то, что больше всего запоминается".



CNN: "Да, он ясно дал понять, что он хочет, чтобы Путин ушел".



CNN: "Очевидно, это та критика, то послание, которое он хотел донести сегодня. Но тот призыв в конце выступления, касавшийся президента Путина, – это было нечто. Вне всяких сомнений".



CNN: "Очевидно, слова, что этот человек не может оставаться у власти, – очень и очень сильные слова".



Да уж. Настолько сильные, что их пришлось опровергать в панике. Помощник Байдена заявил: "Президент имел в виду, что Путину нельзя позволять использовать силу в отношении соседей в регионе. Он не имел в виду власть Путина в России или смену власти".



Просто Джо забыл упомянуть об этом. Сейчас все настолько плохо, что администрация теперь диктует нам, что можно говорить, а чего говорить нельзя. Они объясняют нам, что мы слышали, а чего не слышали.



А потом Джо попытался отказаться от своих собственных слов.



Джо Байден: "Я хочу пояснить, что тогда я не говорил и сейчас не говорю о смене политического курса. Я скорее выражал то возмущение, которое испытывал, и за это я не буду извиняться".



Хорошо. Однако высказывание Байдена о смене режима прозвучало после еще одной его фразы, которая тоже была крайне неуместной.



Джо Байден: "Вы находитесь в самой гуще борьбы между демократиями и олигархами […> Мы обязательно одержим победу. Наша демократия одержит победу, ценности, которые мы разделяем, или победу одержат автократии. Вот что сейчас стоит на кону. Таким образом то, что вы сейчас делаете, будет иметь серьезные последствия".



Ладно. Но какое значение это имеет для остального мира? Это имеет значение только для нас, и это не поможет сократить продолжительность эскалации. Это лишь свидетельствует, что это обострение является для нас очень важной миссией – что оно значит для нас больше, чем для них.



Но так ли это?



Как жаль, что никто не предупредил Байдена об этом.



Грег Гатфелд в среду в программе The Five: "Спецоперация – очевидное нарушение норм международного права. Даже не начинайте говорить о защите либеральных демократий, потому что такие страны, как Китай и Россия, не проводят эту линию. Для них это не имеет значения, но они понимают, что такое нарушение международного права. Такую формулировку невозможно обойти".



Кто же этот сексуальный зверь? Кто-то обязательно должен предложить этому парню вести вечернее шоу. Между тем Байден допускал и другие промахи.



Репортер: "Тактика устрашения не сработала. Что заставляет вас думать, что Владимир Путин изменит курс в результате тех шагов, которые вы предприняли сегодня?"



Джо Байден: "Давайте кое-что проясним. Если вы писали обо мне с самого начала, вы, вероятно, помните, что я такого не говорил. Что санкции остановят его. Санкции никогда не останавливают. Вы постоянно это говорите. Санкции никогда не останавливают".



Тогда какой в этом смысл? Неужели санкции подобны ароматерапии – когда мы притворяемся, что это работает, а на самом деле хотим, чтобы этот дурной запах скорее выветрился? Вот что еще сказал Байден.



Джо Байден: "У украинского народа очень много мужества, много решимости, я уверен, вы их видите. И я имею в виду не только военных. Вы сами увидите, когда вы будете там. Если бы вы были там, вы бы увидели женщин, молодых людей, стоящих посреди проклятых танков. Говорящих: „Я не уйду. Я выстою"".



Вы увидите, когда вы там будете. Байден просто ляпнул, не подумав.



Возможно, сейчас никто уже не воспринимает всерьез то, что говорит Джо. Возможно, мировые лидеры видят в нашем президенте Форреста Гампа. Они смеются и пользуются ситуацией.



Но эта старая собака оставляет столько грязи на ковре. Если бы только кто-нибудь придумал средство, которое позволило бы убрать эту грязь раз и навсегда.



Шутка



Джен Псаки: Я так устала вычищать всю эту грязь. Должно быть более эффективное средство.



Ведущий: Тогда у нас есть для вас специальный совок! Этот совок будет для вас отличным помощником каждый раз, когда президент натворит дел – когда ваш бос начнет нести…



Джо Байден: Ради бога, этот человек не может оставаться у власти.



Ведущий: Или вступит в словесную перепалку, начав мериться…



Ведущий: Этот совок отлично работает даже в случае словесного поноса.



Камала Харрис: Говоря о значении течения времени. Да. Значение течения времени. Когда мы об этом думаем, у течения времени есть огромное значение.



Ведущий: 80 миллионов человек не могут ошибаться. Закажите этот великолепный совок прямо сейчас. Ведь из-за проблем в цепочках поставок его доставка может занять от 12 до 14 месяцев.



Итак, Белый дом видел в поездке Байдена в Брюссель возможность укрепить его быстро снижающийся рейтинг. Они предвкушали все эти фотографии, на которых президент ест пиццу с военными, держит на руках ребенка беженцев – слава богу, ему не пришло в голову понюхать волосы младенца, – и встречается с другими так называемыми мировыми лидерами.



Но в действительности, если бы они хотели укрепить авторитет Байдена, ему стоило бы остаться дома и навестить Пита Дэвидсона (Pete Davidson).



Это печально. Джо работает в политике уже более 50 лет. 60 лет, если считать его первый год на посту президента. Он занимал должность вице-президента, он побывал во множестве стран, встречался с множеством лидеров, и, конечно же, он знает Украину так же хорошо, как и ноутбук Хантера.



Но чем дольше вы варитесь в политике, тем глупее и отрешеннее вы становитесь. Это единственная область, где ваш опыт играет против вас.



И чем выше ставки, тем больше Байден лажает.



Да, мы знаем, что Путин нарушил нормы международного права и что он продолжает их нарушать. Так зачем помогать ему?



Это как сказать Джесси Уотерсу (Jesse Waters), что он лысеет. Это только разозлит его. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648592340





