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КазНацбанк опровергает возможность девальвации
06:21 30.03.2022

Нацбанк ответил на рассылку о возможной девальвации

Национальный банк прокомментировал информацию о возможной девальвации и дефолте в ближайшие три месяца в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях распространялось сообщение о возможном дефолте и девальвации в течение трех месяцев.

"Ассалаумагаликум, жигиттер. У кого есть средства на депозите, советую срочно снять. У кого есть наличные деньги, то обменяйте на доллары. Если планируете купить машину или квартиру, то лучше сделайте сейчас, потому что скоро будет девальвация. Ровно через 3 месяца в банках будет дефолт. Закупите продукты по старым ценам, скоро будет подорожание в 2-3 раза. Будет сокращение по всей стране. Предупредите всех своих близких", - говорится в сообщении.

В Нацбанке заявили, что предпринимают действия для поддержки финансовой стабильности, а правительство реализует комплекс антикризисных мер.

Сообщается, что 24 февраля 2022 года Национальный банк повысил базовую ставку до 13,5 процента. Анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета. Вслед за повышением базовой ставки повышены предельные ставки по вкладам в тенге, рекомендуемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов.

Предполагается, что представленные оперативные меры призваны оказать стабилизирующий эффект на финансовый рынок Казахстана и, в частности, на его валютный сегмент, а в перспективе - снизить инфляционные ожидания.

"В условиях значительного усиления волатильности на глобальных финансовых рынках, чтобы не допустить дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, Национальный банк проводил валютные интервенции. Объемы интервенций оперативно публиковались и комментировались", - рассказали в Нацбанке.

Отмечается, что банк в режиме реального времени отслеживает ситуацию в мире и в случае реализации негативных сценариев имеет весь необходимый инструментарий для предотвращения дестабилизации на внутреннем финансовом рынке.

"При этом отмечаем, что Национальный банк продолжает работу по переходу к полноценному режиму инфляционного таргетирования, необходимым условием для которого являются структурные изменения в экономике и приверженность принципам свободного плавания обменного курса. В условиях неопределенности на рынке лучшая разумная рекомендация – не поддаваться панике и взвешенно принимать решения", - заключили в банке.

Источник - tengrinews.kz
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