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Северная Корея дострелялась на троих. Пхеньян бросил новый вызов соседям, - С.Строкань
08:36 30.03.2022

29.03.2022,

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Представители высшего командования США, Японии и Южной Кореи 30 марта встретятся на Гавайях, чтобы обсудить стратегию сдерживания КНДР, возобновившей ракетно-ядерные программы. Их переговорам предшествовал запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", прервавший добровольный мораторий КНДР на ракетно-ядерные испытания. Южнокорейские источники также сообщают о работах по восстановлению тоннелей ядерного полигона Пхунгери. Возвращение к программам создания оружия массового уничтожения Пхеньян объясняет нежеланием США вести переговоры о гарантиях безопасности КНДР, которая в новой американской стратегии национальной обороны причислена к главным угрозам - вместе с Россией, Китаем и Ираном.

Встреча представителей военного руководства США, Южной Кореи и Японии, на которой Вашингтон будет представлять председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, Сеул - председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Вон Ин Чхоль, а Токио - начальник комитета штабов сил самообороны Кодзи Ямадзаки, после годичного перерыва возобновит контакты в таком формате. Предыдущие переговоры на Гавайях прошли в апреле прошлого года, и тогда стороны выражали опасения по поводу ракетной и ядерной угроз со стороны КНДР, подчеркнув важность сотрудничества для обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Спустя год ситуация вокруг Северной Кореи оказалась еще более сложной и запутанной - подтверждением этого стали события последних недель. На состоявшихся в начале марта президентских выборах в Южной Корее новым главой государства был избран кандидат от консервативной оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель. Представляющий собой противоположность нынешнему главе государства Мун Чжэ Ину, который делал главную ставку на политику сближения с Севером, Юн Сок Ель имеет репутацию силовика и выступает за ужесточение курса по отношению к Пхеньяну и более тесное оборонное сотрудничество с США (инаугурация Юн Сок Еля пройдет в Сеуле 10 мая).

Весьма символично, что 24 марта - всего через две недели после президентских выборов в Южной Корее и произошедшей в ее политике смены вех - вооруженные силы КНДР по приказу лидера страны Ким Чен Ына запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17". Это испытание успел осудить еще не покинувший президентский Голубой дворец Мун Чжэ Ин, который назвал пуск "Хвасон-17" нарушением добровольного моратория Пхеньяна на ракетно-ядерные пуски. О намерении выйти из моратория Пхеньян объявил еще в январе этого года, объяснив это "враждебной политикой и военной угрозой со стороны США".

Еще одним признаком эскалации стали появившиеся накануне встречи на Гавайях сообщения о проводимых Пхеньяном работах по восстановлению тоннелей ядерного полигона Пхунгери. "В последнее время была зафиксирована деятельность по предполагаемому восстановлению части взорванных в мае 2018 года тоннелей полигона Пхунгери в Северной Корее",- заявила в понедельник на брифинге в Сеуле представитель Министерства объединения Республики Корея Ли Чжон Чжу. Она предупредила, что проведение Северной Кореей новых ядерных испытаний в нарушение резолюций Совбеза ООН стало бы серьезным вызовом всему мировому сообществу и потребовало бы ответных шагов со стороны Вашингтона и Сеула.

"Мы требуем, чтобы Северная Корея немедленно прекратила всякую деятельность, связанную с этим, и вернулась на предложенный нами и международным сообществом путь диалога и сотрудничества",- заявила Ли Чжон Чжу.

Напомним, что в мае 2018 года, в период правления предыдущего президента США Дональда Трампа, пытавшегося добиться деэскалации в отношениях с Пхеньяном, Северная Корея провела демонтаж трех тоннелей на испытательном ядерном полигоне Пхунгери, которые были демонстративно взорваны в присутствии приглашенных для освещения этого события журналистов. По сообщению южнокорейского агентства "Ренхап", если первый и второй тоннели восстановить в кратчайшие сроки крайне сложно, то реанимировать третий и четвертый можно в течение месяца. Если это будет сделано, то Северная Корея может успеть провести испытание небольшого ядерного заряда, который может устанавливаться на тактических ракетах, уже 25 апреля - в годовщину основания Корейской народно-революционной армии. В случае проведения ядерного испытания оно станет для Пхеньяна первым за четыре с половиной года.

С конца 2017 года КНДР следовала добровольному мораторию на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Однако в январе этого года лидер страны Ким Чен Ын заявил о необходимости изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности", объяснив это тем, что ставка на односторонние обязательства и меры доверия в отношениях с Вашингтоном себя не оправдала.

Примечательно, что в новой стратегии национальной обороны США, которую Пентагон в понедельник передал Конгрессу, Северная Корея причислена к главным угрозам - вместе с Россией, Китаем и Ираном.

На этом фоне Министерство объединения Республики Корея заявило в понедельник о растущем риске непреднамеренных столкновений на границе с КНДР, включая морскую разграничительную линию в Желтом море. Глава ведомства Ли Ин Ен также подтвердил возможность проведения Северной Кореей уже в апреле ракетных пусков, которые могут быть связаны с развитием космической программы страны. Южнокорейский министр не исключает и возможности проведения Пхеньяном испытаний на полигоне Пхунгери с целью проверки технологий создания миниатюрной ядерной бомбы.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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