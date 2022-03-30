Спецоперация "СПбГУ". Как Запад получает контроль над молодежью России, - "Регнум"

09:42 30.03.2022 30 марта 2022 |

Аннотация

Почему в государственном вузе "либералы" травят патриотов и при чем тут Алексей Кудрин?



Преподаватели СПбГУ рассказали ИА REGNUM, как стала возможной ситуация, при которой в государственном вузе патриоты России оказались в меньшинстве и стали объектами организованной травли со стороны "либералов".



В конце февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция России на Украине, студенты факультета свободных искусств и наук СПбГУ инициировали подписание письма с осуждением действий президента. В ответ патриотическая общественность университета начала сбор подписей под обращением с противоположным посылом, с поддержкой действий правительства.



Затем начались интересные вещи. Многие из подписавших письмо в поддержку действий государства разместили ссылку на это обращение в социальных сетях вместе со своим комментарием (коллеги, мол, я подписал, ждем единомышленников). Казалось бы, демократическая ситуация, есть такое письмо - и есть другое, хочешь - подписывай то, хочешь - это, и пиши об этом открыто: свобода слова. Такой вот у нас плохой, страшный, кошмарный режим, при котором сотрудники государственного вуза могут открыто собирать подписи против президента.



В ответ на эти записи "либеральные" коллеги по университету начали вежливым тоном спрашивать: я, мол, давеча видел вашу подпись в одном странном документе, но был уверен, что она появилась там случайно. Они таким образом как бы намекали, что их коллег "заставили" эту подпись поставить. Отвечали им просто: на что вы намекаете? Мы пока еще в своем уме, доброй памяти и подписываемся самостоятельно.



Дальше - больше: появилась целая серия публикаций от сотрудников разных факультетов, посвященных тем или иным преподавателям, выступившим "за". Публиковалось это в основном в "Фейсбуке" (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ) (потому что записи "ВКонтакте" можно использовать для процессуальных проверок). Это были подзамочные посты без указания конкретных имен, но вся серия публикаций была посвящена осуждению сотрудников университета, выступивших с поддержкой действий президента.



Имена "героев" в этих постах не называлось, но написано было так, чтобы всем читающим становилось понятно, о ком идет речь. В комментариях начинался ад с обсуждением достоинств и недостатков подписавших. Записей таких было много, это вполне можно было назвать травлей.



Руководство университета не имело возможности реагировать на эту проблему, ведь о ней никто не заявлял официально. От представителей патриотической общественности было только несколько сообщений об этой травле и о попытках коллег проработать их на "либеральном партсобрании". Официально о том, что преподавателям угрожают, что они считают это неэтичным и что требуют разбирательства всей этой спланированной акции на этической комиссии университета, никто из пострадавших не заявлял.



Хотелось бы напомнить нашим читателям, что речь идет о государственном вузе и о сотрудниках государственного вуза.



Как такая ситуация стала возможной?



Это - результат тридцатилетней работы людей, которые поставили перед собой антигосударственные цели.



Группа Кудрина и Конгресс США



Эта проблема в системе образования складывалась в течение многих лет. Она затрагивает всю систему образования, начиная с отдельных академиков РАН, которые уже на протяжении 30 лет, откровенно служа западным интересам и живя на западные гранты, контролируют при этом нашу систему образования. На их фактически диверсионную деятельность много лет смотрели, закрыв глаза.



В середине марта ректор петербургского Политехнического университета академик Рудской написал открытое письмо президенту Российской академии наук Сергееву, в котором заявил о необходимости пристально рассмотреть деятельность наших академиков. Больше половины членов Академии наук - жестко "либеральные" граждане, которые вполне откровенно требуют придерживаться определенных политических взглядов и только при соблюдении этого условия оказывают покровительство, а в противном случае - мешают работать. Некоторые члены РАН даже широко прославились политическими акциями, например, одиночными пикетами в поддержку украинских националистов.



В российском образовании есть и другая группа либералов, которую возглавляет Алексей Кудрин, "неожиданно" замолчавший и полностью исчезнувший из публичного пространства в последний месяц. Кудрин известен тем, что всегда поддерживал деятельность либеральных вузов, например, печально известного Европейского университета в Санкт-Петербурге, а кроме того, теперь уже запрещенного в России "Бард колледжа" (организация признана нежелательной в РФ) и иных соросовских структур. Кудрин долгие годы был их активным участником, сторонником, проводником на территории России. Достаточно вспомнить историю с попыткой отделения факультета свободных искусств и наук от СПбГУ и создания самостоятельного либерального вуза, для которого "Бард колледж" (организация признана нежелательной в РФ) выделил огромные средства. Слава Богу, отделение все-таки не состоялось - и именно потому, что деятельность "Бард колледжа" (организация признана нежелательной в РФ) в нашей стране была запрещена.



10 лет назад Алексей Кудрин занял пост декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Поскольку факультет изначально создавался как российско-американская образовательная программа, сначала в составе филологического факультета СПбГУ, а потом как самостоятельная единица, то многочисленные американцы вошли во все его управляющие структуры, в частности, в ученый совет, который отвечал в том числе за кадровые вопросы.



На факультете проводилась твердая политика по набору преподавателей с определенными политическими взглядами. Американцы не стеснялись проводить беседы с сотрудниками факультета на эту тему. В какой-то момент люди патриотических взглядов остались на факультете в меньшинстве и были вынуждены скрывать от коллег собственные политические взгляды, чтобы не потерять работу.



"Бард колледж" (организация признана нежелательной в РФ) регулярно вывозил преподавателей факультета на стажировку в США. На факультете регулярно появлялись американские граждане, которые не скрывали своей прямой связи с госбезопасностью США. (Позже это, вероятно, это и стало одной из причин включения "Бард колледжа" (организация признана нежелательной в РФ) в список запрещенных в России организаций). На факультет нередко приезжали члены комитета по безопасности Конгресса США. Их называли "бывшими студентами "Бард колледжа" (организация признана нежелательной в РФ), которые учились в Петербурге". Впрочем, Петербургом обучение американских студентов не ограничивалось. Судя по соцсетям, многие из этих американских студентов любили проводить по несколько недель на Кавказе, в Якутии, в Татарстане…



Студенты как "материал". Подрывная деятельность



Факультет свободных искусств и наук был создан как междисциплинарный. На нем работали преподаватели почти всех факультетов университета, многие из них совмещали работу на основном факультете с преподаванием на факультете свободных искусств и наук. В итоге "либеральное" лобби оказалось весьма сильным на многих факультетах университета. Изначально все аккумулировалось на факультете свободных искусств и наук, но затем распространилось и на другие факультеты. Профессура "либеральных" взглядов стала занимать одну за другой важные позиции: заместителей деканов, заведующих кафедр, членов научных комиссий и другие.



Даже в Ученом совете СПбГУ среда неоднозначна. В какой-то момент любому патриотически настроенному преподавателю становится понятно, что, выступая на любом научном собрании университета, нужно очень тщательно выбирать выражения. Потому что даже если руководство университета настроено патриотически, конкретная аудитория, от которой человек зависит, - это люди "либеральных" взглядов, которые не хотят видеть тех, кто идет вразрез с их программой.



Такой расклад сил формировался в течение многих лет. Теперь "либералы" в университете сильны, они в большинстве. Они "накачивают" студентов, они решают, кто займет основные посты. Они правят бал, и они работают со студентами в нужном им ключе. Поскольку все это делается аккуратно, в завуалированной, мягкой форме, то привлечь их к ответственности в большинстве случаев невозможно.



Несколько громких случаев все-таки было - с сотрудниками СПбГУ, которые активно выступали против действий государства, выходили на "акции", получали административные протоколы и за это формально отстранялись от работы. Но случаев таких немного, в целом их система работает хорошо.



Эти люди чувствуют себя настольно уверенными, что позволяют высказывания вроде того, которое позволил себе недавно профессор Восточного факультета СПбГУ Владимир Емельянов в социальной сети "Фейсбук" (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ). Говоря об абитуриентах университета из незападных стран, он сказал, что едут, мол, недолюди, "материал" (цитата). Едут учиться, мол, в ваш поганый университет, в вашу "Кунсткамеру" (цитата).



Этот комментарий очень показателен. Либералы кричат о свободе слова, но их "либерализм" граничит с фашизмом, с тем, против чего мы сейчас боремся на Украине. Правильные и хорошие - только они. Правильное мнение - только их. Правильные петиции - тоже. Все остальные - недочеловеки, неправильные, нехорошие, непорядочные. Либералы твердят о "свободе слова", но фактически стремятся к цензуре. Отсюда и травля, и подобные комментарии.



Если мы в самое ближайшее время не наведем порядок, не отстраним этих людей от работы с молодежью, последствия будут катастрофическими. Какими бы прекрасными специалистами в своих отдельных научных вопросах они ни были, им нельзя давать возможность работать с молодежью - они ее развращают.



Эти люди ведут подрывную деятельность. Организованность этой работы и место ее происхождения хорошо видны на примере Алексея Кудрина, который много лет оплачивал либеральные проекты, публикации и продолжает это делать. Фонд Кудрина (Calvert) находится в Лондоне и "почему-то" не попал ни под какие санкции.



Зарплату "либеральным" преподавателям СПбГУ платит Российское государство, но их фактический работодатель - Запад. И мы должны вырвать из университета их систему - вместе с корнями.



Пока не поздно.



30 марта 2022 Источник - regnum.ru

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