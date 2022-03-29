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Цепь терактов в Израиле. Араб расстрелял прохожих в Бней-Браке (5 погибших)
09:53 30.03.2022

Появились подробности теракта в Израиле: пятеро убитых
За очередным смертельным нападением может стоять транснациональная террористическая сеть

По меньшей мере пять человек погибли в результате террористического акта в Израиле. Согласно имеющимся данным, подозреваемый арабский боевик открыл огонь по людям в Бней-Браке, к востоку от Тель-Авива, прежде чем был смертельно ранен.

За очередным смертельным нападением может стоять транснациональная террористическая сеть

Израильские парамедики заявили, что по меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в пригороде Тель-Авива, что стало третьим подобным инцидентом менее чем за неделю, сообщает The Guardian.

Любительская видеосъемка, продемонстрированная на израильских телеканалах, показала человека, одетого в черное и с автоматом, идущего по улице в Бней-Браке, еврейском ультраортодоксальном городе к востоку от Тель-Авива.

Позже выяснилось, что стрелок - 26-летний житель населенного пункта Ябада, недалеко от Дженина на севере Западного берега. Считается, что он работал на стройке в Бней-Браке и ранее отбывал короткий срок в израильской тюрьме за нарушение правил безопасности.

Это нападение завершило одну из самых кровавых недель в Израиле за последние годы и вызвало опасения, что "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация) пытается развязать кампанию насилия в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в следующие выходные, сообщает The Guardian. Предположительно, два предыдущих теракта в Хадере и Беэр-Шеве были совершены сторонниками этой террористической группировки.

Свидетели сообщили, что боевик в Бней-Браке начал стрелять по балконам квартир, а затем по людям, находящимя на улице и в машине, после чего был смертельно ранен. На видеозаписи, снятой поблизости, видно, как худощавый мужчина в черном идет по улице с автоматом после того, как велосипедисту удалось сбежать.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что нападавший убил не менее пяти человек. "Террорист ликвидирован", - заявил пресс-секретарь Заки Хеллер. Сообщается, что боевик был застрелен сотрудником полиции.

Президент Палестины Махмуд Аббас, проживающий на Западном берегу, выступил с осуждением терактов. "Убийство палестинских и израильских мирных жителей приведет только к дальнейшему ухудшению ситуации, в то время как мы все стремимся к стабильности", - сказал Аббас в заявлении, распространенном информационным агентством Wafa.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что страна "стоит перед волной кровавого… терроризма".

Трагический инцидент последовал за завершением встречи министров иностранных дел арабских стран из Марокко, Египта, ОАЭ и Бахрейна, а также госсекретаря США Энтони Блинкена, организованной Израилем в пустыне Негев. Собрание вызвало гнев исламистских организаций в регионе.

Напряженность также усилилась на Западном берегу после нескольких кровопролитных столкновений между жителями и пограничной полицией. Израильские официальные лица предупредили об ухудшении условий на Западном берегу. Ежегодное отмечание Дня земли, посвященное гибели шести израильских арабов, убитых в 1976 году в знак протеста против запланированного присвоения земли, должно состояться в среду.

Нападение на прошлой неделе в Беэр-Шеве, в ходе которого четыре человека были убиты в результате нападений с ножом и тарана автомобилей, было совершено арабским гражданином Израиля, который, по словам властей, симпатизировал "Исламскому государству" (запрещенная в РФ террористическая организация).

В воскресенье, когда на юге Израиля собирался арабский саммит, нападавший араб, житель города на севере страны, застрелил двух полицейских в Хадере, населенном пункте примерно в 30 милях к северу от Тель-Авива.Террорист был застрелен в результате ответного огня.

Запрещенная террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за оба теракта. Известно, что террористическая группировка не имеет значительного присутствия внутри Израиля. Однако наличие сочувствующих, которые черпали вдохновение у лидеров группы, уже давно вызывало беспокойство.

Андрей Яшлавский

Источник - московский комсомолец
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