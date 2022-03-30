Викторская эпоха: сможет ли премьер Венгрии Орбан сохранить кресло? - Н.Портякова

10:41 30.03.2022

Викторская эпоха: сможет ли премьер Венгрии сохранить кресло

И что станет с отношениями Москвы и Будапешта после выборов



30 марта 2022,

Наталия Портякова



Грядущие 3 апреля парламентские выборы в Венгрии обещают стать самым напряженным голосованием в стране за последнее десятилетие. Виктору Орбану, который стоит у руля уже 12 лет, впервые противостоит объединенная коалиция шести проевропейских политсил, сплоченных недовольством политикой партии власти в отношениях с Брюсселем, наступлением премьера на демократические свободы и даже его прагматичным отношением к России. О том, каковы шансы Виктора Орбана сохранить кресло главы кабмина Венгрии, какую роль на выборах играет российский фактор и чего ждать от отношений Москвы и Будапешта дальше - в материале "Известий".



Шестеро одного жмут

Венгерские парламентские выборы 2022 года, на которых премьер Виктор Орбан будет баллотироваться уже на четвертый срок подряд, многие эксперты загодя окрестили наиболее напряженными за все последнее десятилетие. Во многом оттого, что разобщенной доселе оппозиции наконец удалось объединиться под общими знаменами недовольства политикой правящей партии "Фидес". Недовольства прежде всего тем, как за годы правления Орбана планомерно портились отношения Венгрии и Евросоюза, и наступлением властей на ряд демократических прав и свобод граждан.



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В шестипартийную коалицию вошли крайне разношерстные политсилы с полярных концов политического спектра - левые социалисты, левоцентристские партии "Демократическая коалиция" и "Диалог для Венгрии", либеральная сила "Политика может быть другой" и "Моментум", к которым также примкнул правоконсервативный "Йоббик".



"Мы объединились, все мы, глядя на то, что нас объединяет, а не на то, что нас разделяет. Мы заменим этот самый коррумпированный режим, который Венгрия знала за тысячелетие", - заявил 28 марта на предвыборном митинге оппозиции в курортном местечке Шиофок на озере Балатон лидер коалиции Петер Марки-Заи.



Согласно данным многочисленных опросов, в последние месяцы поддержка оппозиции не превышала популярность партии власти у избирателей, однако отрыв "Фидес" от конкурентов были минимальным, порой достигая всего 1%. На этом фоне незадолго до выборов Виктор Орбан объявил о снижении некоторых налогов, повышении пенсий и заработной платы.



Это обошлось венгерскому бюджету в $5,35 млрд, и на фоне растущей инфляции и цен на энергоносители, а также расходов на оказание помощи украинским беженцам эта мера создала огромную нагрузку на казну, усугубленную к тому же отсутствием у Венгрии доступа к фондам ЕС для восстановления после пандемии из-за разногласий по поводу демократических стандартов.



Но позиции премьера эта мера все же подтянула, хотя и несущественно: по данным компании Zavecz Research, обнародованным 28 марта, рейтинг правящей партии подрос c февраля на 1%, до 41% против 39% у оппозиции. И это при том, что всю кампанию партия власти заметно доминировала в СМИ и рекламе: к примеру, если у "Фидес" по всей стране было 20 тыс. предвыборных билбордов, то у оппозиции - всего 2 тыс.



Российский фактор

Долгие годы Виктор Орбан был известен как активный сторонник хороших отношений с Россией, что, правда, не мешало Венгрии из раза в раз голосовать за антироссийские санкции в ЕС. В этом году, незадолго до известных событий 24 февраля, Виктор Орбан даже назвал 2021 год самым успешным годом для венгерско-российских отношений, упомянув поставки в страну российской вакцины "Спутник V" и долгосрочный контракт по поставкам российского газа на фоне его дефицита в Европе.



Действия России на Украине, которые Евросоюз резко осудил, казалось, должны были поставить Орбана в несколько неловкое положение. Однако он и тут умудрился действовать в духе "и нашим, и вашим". Будапешт осудил Россию, но при этом категорически отверг возможность оказания военной помощи Украине, в том числе за счет переброски туда вооружений через свою территорию, а также отказался вводить санкции против российского энергетического сектора.



85% всего потребляемого в Венгрии газа - из России. И, как заявил 22 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отказ от поставок нефти и газа из РФ - та красная линия, которую Будапешт переступать не будет, поскольку это поставит под угрозу энергетическую безопасность самих венгров. Фундаментальная ошибка - "думать, что мы хорошие европейцы, если эти меры причиняют нам вред", развил эту мысль еще один венгерский политик от партии власти и соратник Орбана министр канцелярии премьера Гергели Гулис, добавив, что политика санкций против России, по мнению Будапешта, не должна распространяться и на сферу ядерной энергетики.



И такая подчеркнутая забота прежде всего о собственных интересах Венгрии за счет нежелания обрывать все мосты с Москвой сработала среди довольно большого пласта электората. На фоне украинских событий способность Орбана предстать перед избирателями в роли истинного защитника нации помогут действующему премьер-министру в краткосрочной перспективе, признал, в частности, управляющий директор аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман.



Чуть дальше

Между тем у оппозиции отношение официальных венгерских властей к конфликту на Украине вызвало не понимание, а неодобрение и критику, хотя градус нелюбви к Москве у каждого из членов коалиции оказался разным. К примеру, партия "Йоббик", еще лет пять-шесть назад слывшая самой пророссийской силой в Венгрии, а также социалисты оказались настроены по отношению к Москве куда менее радикально, чем остальные члены альянса.



- Что касается четырех остальных партий, особенно партии экс-премьера Ференца Дюрчаня (Демократическая коалиция), который в свое время многое сделал для развития российско-венгерских отношений, но потом кардинально "переобулся", то все они глубоко антироссийские, - рассказал "Известиям" доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.



С учетом того что "Фидес" и христианские демократы, вероятнее всего, утратят по итогам выборов конституционное большинство, хоть и сохранят простое, давление на власти со стороны оппонентов, в том числе и по вопросу отношений с Москвой, существенно возрастет.



- Еще одна важная вещь: Виктор Орбан идет на выборы в составе коалиции с Христианско-демократической народной партией, она более скептична по отношению к России. В отличие от "Фидес" она не вышла в прошлом году из Европейской народной партии, из-за чего между партнерами возникла определенная трещина, и в эту трещину ЕС и отдельные его страны, прежде всего Чехия, могут бить, - отметил эксперт.



Разумеется, полного разворота в отношениях Будапешта и Москвы при вероятном сохранении Виктором Орбаном кресла премьера не произойдет, но некоторого отдаления, по словам Вадима Трухачева, избежать просто невозможно. А значит, в будущем Венгрия продолжит присоединяться - по крайней мере на словах - ко всем мерам, которые в отношении России будет принимать Евросоюз, избегая лишь самых задевающих национальные интересы страны ограничений, вроде запрета на поставки газа.