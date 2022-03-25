Сплотимся вокруг нового курса тенге и Токаева. Доживут ли казахстанцы до Пятой республики? - Сапа Мекебаев

11:26 30.03.2022

САПА МЕКЕБАЕВ

Пятница, 25 Мар 2022,



Доживут ли казахстанцы до Пятой республики

У меня плохие новости для врагов демократического Казахстана. Политические, экономические, административно-территориальные и прочие реформы президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, заявленные им в первую же свою каденцию, а не в рамках очередной программы "Казахстан-2080", вызвали живой отклик в сердцах миллионов землян. Из разрозненных сообщений министерства внешних сношений, других правительственных учреждений и дружественных им СМИ уже всем известно, что наш новый курс горячо поддержали Япония, Франция и другие страны Евросоюза, а также одобрительно отнеслись к нему влиятельные элиты Эфиопии и Улытау-Жезказганского региона.



Остальной же благоразумный народ страны продолжает тесно сплачиваться вокруг нового курса тенге и недоумевать, зачем демократическому лидеру нужны многосотенные митинги задарма патриотической молодежи, которая сравнивает данного им в ощущениях кумира с ни в чем не повинным тигром. Многим, конечно, тут же вспомнились славный хор мальчиков-Нурсултанчиков из Шымкента и чудесное имя Нурабиназ, данное тоже ни в чем не повинной новорожденной девочке в Жамбылской области.



Что ж, видимо, проявления синдрома Елбасы – это тоже болезнь роста, пока мы боремся за почетное звание страны высокой культуры политического быта. Тем более что и сам нынешний президент уточнил, что в течение текущего года мы должны построить "Вторую республику". Если уж он взял французский отсчет истории, то для достижения ценностей Пятой республики де ГОЛЛЯ нам предстоит попробовать еще четыре перемены блюд на политической кухне.



Думаю, физическое и душевное состояние казахстанцев пока позволяет пережить эти перемены. По различным международным опросам последнего времени Казахстан занимает 40 место в мировом рейтинге счастливых стран, а вот по качеству медицины – лишь 58. По-другому говоря, наши люди больше счастливы, нежели здоровы. Надо бы Токаеву ускорить свои реформы, пока народ пребывает в безотчетном счастье и совсем не захворал от такой системы здравоохранения.



Торопит и ситуация за ближайшими рубежами Отчизны. Раньше отношение ПУТИНА к разным другим народам было по-большевистски интернациональным – всех не любил одинаково. Теперь же он особенно не любит украинцев, которых убивает, не называя свои действия войной. И никто не знает, что выскочит раньше – ядерная боеголовка или черт из той самой табакерки, который остановит насилие.



Впрочем, в Казахстане сейчас тоже начинается своя "специальная операция". Поскольку "денацифицировать" у нас не только некого, но уже и поздно, то решили всех демонополизировать. При правительстве даже создана страшная Комиссия по демонополизации, состоящая сплошь из руководителей силовых ведомств и гражданских чиновников, которые в недавнем прошлом столь же рьяно выполняли ровно противоположную работу – монополизировали все, что лежало плохо или у не того, у кого оно лежало бы хорошо. Уверяют, что будут беспощадно разбираться как раз с теми, у кого пока все лежит хорошо. Те, у кого это все в свое время денационализировали, в положительный исход спецоперации, конечно, верят, но так слабо, что и не верят вовсе.



Как известно, все плохое для страны у нас всегда начинается с Алматы. Вот и сейчас здесь вдруг вступили в бой с монополистом и хотят вернуть в коммунальную собственность компанию "Алматы қала жарық", которая управляет системами наружного освещения города. Хронология действий местного акимата такая: в декабре он отдал некоему частному ТОО за 4,6 млрд тенге, хотя рыночная стоимость этого хозяйства оценивалась в 14,8 млрд, а спустя всего три месяца, в марте, решил все забрать назад. Чтобы не нарушать сложившуюся логику, полагаю, акимату не следует теперь мелочиться – нужно выкупать "Алматы қала жарық" не за ту сумму, по которой продали, а по цене вдвое выше существующей рыночной. Иначе теряет всякий коррупционный смысл предыдущая сделка, а у отдельных критиканов может сложиться ложное мнение, что предыдущий аким южной столицы Бакытжан САГИНТАЕВ и окружавшие его тридцать бессребренников такие наивные люди, что ничего не понимали в истинных целях приватизации любой государственной собственности.



Кстати, после январских событий в Алматы, когда ни за что пострадал и упомянутый выше тогдашний аким Сагинтаев, в городе многое изменилось. Например, в работе полиции. Некоторые очевидцы шепотом рассказывают, что рослые, подтянутые полицейские ходят по улицам только по трое, чтобы у них не отобрали дубинки, ни у кого не вымогают денег, никого не бьют, а только улыбаются прохожим, переводят старушек на светофорах и вообще не употребляют ни бранных слов, ни пива. А все дело в том, что еще более месяца назад к публике обратился замначальника департамента полиции города Рустам АБДРАХМАНОВ, который попросил "видеть в полицейских не только коррупционеров и бандитов в погонах, но и людей, которые каждый день, рискуя жизнью, обеспечивают порядок на улицах". С тех самых пор алматинцы и видят в них не только коррупционеров и бандитов…



Что касается нового курса. Тенге пока держится - доллар упал ниже 500. Президент тоже держится – министр национальной экономики Алибек КУАНТЫРОВ доложил ему, что "разработан алгоритм работы по созданию новых областей". Если не устали от реформ Токаева, готовьтесь к новым переменам – административная карта страны еще до конца не нарисована. Области разделяются, партии объединяются. Все как задумано. Все по плану реформ.



Не зря новый курс поддерживают влиятельные элиты Эфиопии и Улытау-Жезказганского региона.



Берегите себя!