Месяц, иZменивший мир навсегда, - Русстрат

11:32 30.03.2022 Месяц, иZменивший мир навсегда

Операция Z стала одним из триггеров слома старой системы миропорядка



МОСКВА, 30 марта 2022.

Casus belli назревал: Киев готовил войну



25 марта Министерство обороны Российской Федерации озвучило промежуточные результаты специальной военной операции на Украине, начатой 24 февраля 2022 года. Ее заявленными целями были демилитаризация и денацификация Украины, превратившейся в реальную угрозу безопасности России.



Уже сейчас известно, как минимум, несколько причин, выглядящих как полноценный casus belli. Еще до начала операции была перехвачена секретная шифротелеграмма Нацгвардии Украины за подписью командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года, в которой содержался подробный план удара по Донбассу, который должен был быть нанесен в первых числах марта.



Фактически, опережающий удар ВС РФ и республиканских войск сорвал масштабную карательную акцию, для которой Киев сосредоточил около 300 000 человек личного состава ВСУ и всю наличную боевую технику. Операция Z позволила спасти десятки, а может быть сотни тысяч жизней мирных жителей Донбасса.



Также были получены неопровержимые доказательства того, что на территории Украины годами функционировали американские биолаборатории, деятельность которых несла прямую угрозу территории России. Возможно, и другим регионам планеты. Из добытой документации известно, что эксперименты среди прочего проводились и с летучими мышами. Последнее обстоятельство всерьез заинтересовало Китай, который Вашингтон уже два года обвиняет в искусственном происхождении COVID-2019.



Оказались небеспочвенными и заявления действующего президента Украины Владимира Зеленского, который 19 февраля 2022 года озвучил планы создания ядерного оружия. После взятия под контроль Чернобыльской и Запорожской АЭС выяснилось, что следы подобных разработок действительно есть.



Косвенно это же подтвердил в беседе с пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым министр обороны Британии Бен Уоллес. Считая собеседников премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, глава британского оборонного ведомства подтвердил заинтересованность Лондона в наличии у Киева ядерного оружия.



Отдельно стоит упомянуть обнаруженные в Херсоне планы по атаке на российский Крым, включая схемы проходов в минных полях, а также памятные знаки за участие в будущей операции.



СВО: все идет по плану



По части демилитаризации Украины за месяц подразделениями ВС РФ и народным ополчением ЛДНР были достигнуты значительные успехи. За месяц потери украинских войск составили порядка 30 тыс человек, в том числе более 14 тыс - безвозвратные и около 16 тыс - санитарные.



Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов уничтожены 112, из 149 вертолетов - 75, из 36 беспилотников "Байрактар ТБ2" - 35, из 180 С-300 и "Бук М1" - 148, из 300 РЛС различного назначения - 117. Полностью прекратили свое существование ВМС Украины.



Нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины, а также хранилищ топлива. Организованных резервов у украинской армии не осталось, практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием.



Отдельно стоит упомянуть успешные "боевые" испытания широкого спектра российского вооружения, прежде всего ракетного, что стало хорошей демонстрацией ударного потенциала российской армии и флота.



Как оказалось, наносить удары по отдаленным объектам можно очень много чем, в том числе инструментами, изначально предназначенными для работы по, скажем, надводным целям. Различные военные объекты Украины были поражены комплексами "Искандер", "Кинжал", "Оникс", "Бастион" и "Калибр". Последние активно запускались из акватории Севастополя, достигая Киева, Ровно, Житомира и Львова. Их применение показало, что не никаких проблем применить их и на других потенциальных театрах военных действий.



По состоянию на 25 марта российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, где уже организовываются военно-гражданские администрации, занятые восстановлением мирной жизни на освобожденных территориях.



В фактическом "котле", без резервов, топлива и достаточного подвоза боеприпасов находится группировка противника у границ ДНР и ЛНР, которую постепенно "перемалывают" - с начала операции группировка потеряла 16 тысяч из 59 тысяч человек - 26% численности - из них более 7 тысяч - безвозвратные потери. К настоящему моменту, освобождено 93% территории ЛНР, чуть более половины - ДНР, продолжаются бои за Мариуполь, где остаются в окружении порядка 7000 националистов.



В целом, основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса.



Идеальный шторм



Специальная военная операция на Украине многими воспринимается как точка, с которой начались сразу несколько глобальных кризисов – текущий энергетический, логистический, военный, уже обозначившийся продовольственный, в ряде мест – гуманитарный, связанный с повальной миграцией с Украины. По некоторым данным, украинскую территорию покинуло уже не менее 3,8 млн, а по неофициальным данным – порядка 6-7 миллионов человек.



Если учесть, что, по некоторым данным, в частности, по потреблению хлеба и некоторым другим, население Украины уже в 2020 году составляло около 35 млн человек, то вполне можно предположить, что к осени 2022 года его численность снизится до менее 30 млн человек, а возможно, и 25 млн.



Хотя боевые действия на территории Украины, безусловно, оказываются весьма ярким эпизодом, спецоперация стала лишь одним из факторов идущего слома системы миропорядка, существовавшего даже не с момента распада СССР, а с 1971 года, когда был отменен "золотой стандарт", а мировой валютой окончательно стал доллар. Точнее – нефтедоллар, создание которого под предлогом выхода из нефтяного кризиса 1973-1974 гг. сформировало существующую биржевую систему торговли фьючерсами на энергоносители и очертило контуры текущей международной финансовой системы.



Актуальное состояние мировых финансов и экономики вызвано объективными причинами, в малой части связанными со спецоперацией на Украине.



Энергетический кризис в ЕС в ощутимой форме возник за несколько месяцев до начала украинских событий, точно так же, как и невероятный по американским меркам рост инфляции. Собственные же санкции Запада против Белоруссии на протяжении 2021 года, а затем – против России, спровоцировали рост цен на удобрения, гарантировав продовольственный кризис уже в конце текущего года.



Комментируя ситуацию, экс-аналитик Федеральной резервной системы и Министерства финансов США, а ныне курирующий вопросы стратегии в Credit Suisse (CS) Золтан Пожар написал, что текущий кризис приведет к возникновению нового мирового валютного порядка, который в конечном итоге подорвет текущую долларовую систему и обеспечит крайне высокую инфляцию на Западе.



"Этот кризис не похож ни на что, что мы видели с тех пор, как президент Никсон отвязал доллар США от золота в 1971 году", - написал Пожар. Он прямо говорит о конце существующей валютной системы после того, как страны G7 захватили золотовалютные резервы России.



"То, что раньше считалось безрисковым, перестало быть безрисковым, поскольку несуществующий кредитный риск мгновенно заменился вполне реальным риском конфискации", - пишет Пожар. Бывший ведущий аналитик ФРС вполне серьезно предлагает бежать в криптовалюты – это, по его словам, "может принести пользу, если она вообще существует".



Буквально каждый элемент, ассоциирующийся с привычным на протяжении десятилетий миром, скорее всего, прекратит свое существование, а вместо него возникнет новая конструкция.



Вместо прежней системы нефтедолларов может возникнуть система "газорублей" и "нефтеюаней" - подробнее об этом уже говорилось в одном из предыдущих материалов РУССТРАТ. Действующую финансовую систему также ждет слом – не в последнюю очередь из-за фактического воровства Западом части российских золотовалютных резервов.



"Российские товары сегодня похожи на обеспеченные долговые обязательства в 2008 году. И наоборот, нероссийские товары похожи на казначейские ценные бумаги США в 2008 году, независимо от того, на чьей вы стороне", - сказал Пожар.



После распоряжения Владимира Путина о переводе торговли российским газом на рубли, западные центральные банки, сдерживаемые санкциями, введенными их собственными правительствами, не смогут предоставить поддержку, такую ​​как экстренная ликвидность, необходимую для закрытия платежей. Китай, у которого нет проблем с Россией, получит серьезнейшее преимущество перед США.



Мир ждет противостояние старой концепции – "валюты, основанной на доверии к США", и новой – "валюты, обеспеченной товарами и энергоресурсами".



"Это рождение рынка евроюаней и первый реальный шаг Китая к разрушению гегемонии рынка евродоллара. Это также означает инфляцию для Запада и снижение спроса на долгосрочные казначейские обязательства", - сказал Пожар.



Напомним, что Саудовская Аравия ведет переговоры с крупнейшим покупателем, Китаем, об отказе от доллара. В сочетании с российским переводом торговли газом на рубли, ежегодно из долларового оборота выпадет эквивалент порядка $300 млрд.



Цифра выглядит относительно небольшой, но нужно помнить, что сейчас на каждый "реальный" нефтедоллар приходится как минимум 10 "виртуальных", выданных в кредит на основании фьючерсных котировок и т.д. Объективно, отказ России, Китая и Саудовской Аравии от доллара окажет воздействие на американскую валюту и инфляцию в размере $3 трлн.



Если бы у России и Китая не было ядерного оружия, то, скорее всего, США уже начали бы боевые действия.



Набирающий силу "идеальный шторм" в мировой экономике, попытки Запада сохранить сложившийся за последние 40 лет либеральный порядок, постоянные экономические атаки на Россию – все эти явления будут развиваться вне зависимости от ситуации на Украине. Фактически, после 24 февраля руки у России полностью развязаны, и только от российского руководства зависит, каким будет вариант будущего развития событий.



Образы будущего



Любой из приемлемых для России вариантов подразумевает успешное достижение целей специальной операции на некоей достаточной для безопасности России буферной территории, с сохранением военно-политического контроля над ней. Речь не идет об оккупации, достаточно иметь суверенный, предсказуемый, не базирующийся на русофобии режим.



Где именно будут пролегать границы условной "Новороссии" пока сказать нельзя. Интуитивно-понятных опций две – вся Украина или раздел по линии Днепра, с контролем Причерноморья.



Второй вариант, по совокупности факторов, следует признать менее предпочтительным в целом. В случае остановки специальной операции и заключения мирового соглашения с Украиной в новых сократившихся границах возникнет большое число издержек, а недоведенное до конца с огромной вероятностью "аукнется" через несколько лет конфликтом на новом уровне.



Мировое соглашение будет представлено самим Киевом (или Львовом, если столица переедет туда) как победа над Москвой и превратится в инструмент пропаганды. Оставшаяся под контролем украинского режима территория будет стремительно милитаризироваться – даже если прописать в документах обязывающие условия этого не делать, западные содержатели Украины найдут лазейки и обходные пути для усиления военного потенциала условной "Галиции", вплоть до оружия массового поражения.



Достижение политических целей денацификации будет ограниченным. На подконтрольных России территориях уровень националистической идеологии будет снижен за счет смены образования, воспитания и работы правоохранителей, однако на оставшейся территории Украины радикализация выйдет на качественно новый уровень. Украинские власти не единожды заявляли о предпочтительности "хорватского сценария" в работе с неугодными, что на практике означает абсолютную нацификацию в пределах их досягаемости и расправу с нелояльными.



На уровне внутренней российской политики возникнет задача объяснения консолидировавшемуся на почве борьбы с нацизмом населению причины остановки спецоперации, а также оправдания понесенных в ней потерь. Ведь сохранение нацистского режима на части Украины будет означать недостижение заявленных целей операции.



Если говорить о внешнем аспекте, то не исключено, что остановка спецоперации будет воспринята многими странами, в том числе, союзниками, как потеря Россией инициативы и признак ее слабости, что повлечет за собой снижение статуса и возросшее число претензий к России, в том числе территориальных.



Стоит обратить внимание на резкую активизацию Турции в Закавказье, совпавшую со стабилизацией украинского фронта, и новый виток напряженности между Азербайджаном и Арменией, что выглядит как попытка Турции еще сильнее закрепиться в зоне российских интересов.



"Второе дыхание" получат лояльные Западу круги в самой России, что создаст риски сползания к той системе взаимодействия с миром, из которой Россия сейчас небезуспешно пытается выйти.



В экзистенциальном конфликте России со всем западным миром, отказ от объявленных претензий будет означать поражение и закрепление западной модели еще на десятилетия. И можно не сомневаться, что за свой испуг коллективный Запад постарается рассчитаться с Россией сполна.



Действия, которые сейчас предпринимает Запад против России, не имеют ничего общего с санкциями, которые вводятся для того, чтобы чего-то добиться. Идет полномасштабная экономическая и финансовая война, единственным ограничением в которой оказываются собственные интересы Запада.



Вариант с контролем всей Украины более затратен в плане военных, материальных и человеческих ресурсов. Территория Украины достаточно велика, а значит, потребуется большое число гражданских лояльных управленцев, понимающих местные реалии и способных на трудовые подвиги. Первые годы новой власти явно будут непростыми, а ротация кадров предстоит огромная.



За 30 лет разной интенсивности нацификации, украинский национализм пронизал всю ткань украинского общества, от силовых структур до науки, школьного образования и массового сознания. Огромная работа достанется спецслужбам, которым предстоит вести контртеррористическую работу по типу Сирии или Чечни.



Это далеко не все вызовы, с которыми предстоит столкнуться. Однако именно этот вариант позволит в максимальной степени добиться выполнения целей операции Z – демилитаризации и денацификации.



Демилитаризация идет достаточно успешно, но необходимым условием денацификации будет получение военного контроля над всей территорией Украины, демонтаж всего каркаса основанной на национализме украинской социально-культурно-политической системы, выстраивания с нуля административно-командных и силовых структур.



Реализовав этот сложный вариант, Россия не только устранит угрозу с юго-западного направления. Резко повысится статус России на международной арене, а разрушение мирового либерального порядка ускорится, что соответствует другим стратегическим задачам Российской Федерации. Источник - Институт РУССТРАТ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648629120





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 29 марта 2022 года №847

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 28 марта 2022 года №292

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 28 марта 2022 года №293

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 29 марта 2022 года №295

- Казахстан придерживается позиции безальтернативности мирного решения международных проблем – Председатель Сената

- В 2022-2025 годы в Казахстане ожидается строительство 62 млн кв метров жилья

- Правительством разработан Общенациональный План мероприятий по реализации Послания Главы государства по 10 ключевым направлениям

- Транспортная отрасль Казахстана демонстрирует положительную динамику - К. Ускенбаев

