 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жизнь в КОВИДе. Вирус из дыхательных путей поднялся в мозг, - Сергей Лесков
12:22 30.03.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Если бы два ковидных года в нас не копилась очумелая агрессия, люди бы не стали сейчас настолько непримиримо упираться друг в друга лбами.

Сергей Лесков
Журналист, писатель

Два года мы страдали от ковида. Едва он схлынул, накатилась новая беда, которая, как теперь ясно, страшнее. Лучше бы, если можно выбирать, ковид вернулся. Между тем, все связано одной цепью. Думаю, нынешние боевые действия во многом спровоцированы психологическим уроном, который нанесла нам двухлетняя самоизоляции и так называемый дистанционный режим.

В Первой мировой войне за четыре года погибло десять миллионов человек. Ковид за два года унес семь миллионов, но медики утверждают, что это лишь прямые потери, побочных жертв от сопутствующих заболеваний и отдаленных последствий в два раза больше. Но невозможно учесть урон, который нанесла пандемия моральному самочувствию общества. Рост анонимной статистики по смертности приучает, как прививка, к человеческим потерям. Смерть переходит в разряд заурядных событий. Пандемия разрушает моральный иммунитет человека, когда внезапная смерть отторгается как самое неприемлемое состояние молодой жизни. В "Пире во время чумы" сказано про мрак, который "зараза, гостья наша, насылает на самые блестящие умы"…

Военная операция на Украине умудренным аналитикам кажется неизбежным следствием исторического процесса, тяжелого и многолетнего противостояния двух еще недавно братских народов. К тому же, надо признать, злорадные и коварные соседи подбрасывали угольки в тлевший костер, разжигая пламя взаимного раздражения. Колесо времени невозможно провернуть назад, но если бы два года из-за изоляции и ограничений, необходимость которых выглядит сомнительной, в нас не копилась очумелая агрессия, конфликтующие стороны, и это не только Восточная Европа, не уперлись бы так непримиримо друг в друга лбами.

Два года мир, воспевавший величие и непоколебимость демократических ценностей, соскальзывал к тоталитарным методам управления. Вирус, обитавший в области дыхательных путей, поднялся выше и, оказавшись высокоточным кинжалом, исполосовал мозг. Авторитетный медицинский журнал "Ланцет" во время пандемии писал о глобальном исследовании ВОЗ, в ходе которого установлено, что существует критический срок карантина в десять дней, после чего происходят социальные психические девиации - массовая депрессия, стресс, гневные реакции на простые события, взрывная и неконтролируемая агрессия. Если это было предупреждение, мы его не услышали. И сами из благих побуждений мостили улицу в ад.

В эпоху пандемии мы удивлялись взаимному неприятию двух враждующих лагерей - ковидпатриотов и ковиддиссидентов. Люди из-за разного взгляда на вирус готовы были разругаться до гробовой доски. То была репетиция смерти. Генеральная репетиция. Пристрелявшись по мишеням, мы пришли к настоящему взаимному самоистреблению. К слову, было бы важно, для понимания человеческой природы, узнать, к какому лагерю в реальном боевом столкновении склонны примыкать антиваксеры и ковидеретики. Думаю, фонтан коронафейков тоже был предупредительным залпом, пристрелкой перед настоящим штормом лживой информации, которая сейчас разлилась по социальным сетям и СМИ.

Глупые люди не умеют договариваться. Мир поглупел - первый и самый очевидный результат ковида. Именно в эту эпоху человечество стало стремительно погружаться в варварские культы вроде BLM и отрицания здоровых семейных отношений, когда папа и мама ребенку во вред, лучше лагерные номера, а дети с молочными зубами вправе, как игрушку, изменить свою гендерную принадлежность. Страшно подумать, если это зов Природы…

Может быть, Грета Тунберг была права, когда говорила о непомерной нагрузке на экологию и неистребимой жадности человека? Может, на девочку снизошло откровение? Вдруг вселенским разумом в пандемию заложен хитрый расчет на противоборство с экспансией человека, который все более увеличивает антропогенную нагрузку на природу? Но ведь вспыхнувшую сразу после заката пандемии битву, которая имеет тенденцию к расширению за пределы Восточной Европы, можно рассматривать как промысел Природы. Истребить род людской…

По моим наблюдениям, произошла нравственная мутация русского человека, который приобрел черты, доселе неизвестные нашему народу. Даже во время Гражданской войны, когда брат шел на брата, сын - на отца, никому не приходило в голову отречься от своего народа. Во время Второй Мировой коллаборанты и предатели из армии Власова считали себя русскими. Но сейчас появилось множество людей, причем не последнего разлива и с влиянием на общественное мнение, которые гордо объявляют, что они вышли, по причине стыдливости, из русского племени. Отмечаю явление, но не берусь судить этих людей, среди них немало моих друзей, но узнал об этой метаморфозе, не скрою, с сожалением…

Из русской литературы, которая была точным зеркалом жизни, мы знаем, что в прежние века невозможно было представить ни помещика, ни крестьянина, ни царицу, импортом доставленную из Германии, которые не любили бы Россию во время ее тяжких испытаний. Часто испытания были уготованы себе самой недальновидной, бессмысленной и беспощадной Россией, но проклинать ее было поперек русской души. Вот, к примеру, Петра Чаадаева царское правительство, не дочитавшись до сути философии, объявило сумасшедшим только за то, что тот не любил Россию. Тогда нынче сплошной сумасшедший дом.

Анамнез темен для меня. Может быть, это вообще не болезнь, а благое приобретение. Эволюция, как если бы хвост отвалился. Но это новый тип людей, которых никогда в России не было.

Чехов говорил, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Все больше шансов, что мы умрем все вместе и в один день.

Сергей Лесков
29 марта 2022

Источник - rosbalt.ru
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