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|Нурлан Шакиев избран главой самой крупной "ошмякской" (южной) партии Киргизии "Ата-Журт Кыргызстан"
13:19 30.03.2022
Нурлан Шакиев избран председателем партии "Ата-Журт Кыргызстан"
30 марта 2022 Назгуль Абдыразакова
Нурлан Шакиев избран председателем партии "Ата-Журт Кыргызстан"
Депутат Жогорку Кенеша Нурлан Шакиев избран председателем фракции "Ата-Журт Кыргызстан". Об этом сообщил депутат Айбек Осмонов.
Ранее фракцию "Ата-Журт Кыргызстан" возглавлял Бакыт Торобаев, выдвинутый на пост заместителя председателя кабинета министров.
Нурлан Шакиев был избран депутатом от Аксыйского одномандатного избирательного округа. Фракция "Ата-Журт Кыргызстан" состоит из 33 депутатов. 18 из них – депутаты от одномандатных округов.