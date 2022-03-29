Нурлан Шакиев избран главой самой крупной "ошмякской" (южной) партии Киргизии "Ата-Журт Кыргызстан"

13:19 30.03.2022

Нурлан Шакиев избран председателем партии "Ата-Журт Кыргызстан"

30 марта 2022 Назгуль Абдыразакова



Нурлан Шакиев избран председателем партии "Ата-Журт Кыргызстан"



Депутат Жогорку Кенеша Нурлан Шакиев избран председателем фракции "Ата-Журт Кыргызстан". Об этом сообщил депутат Айбек Осмонов.



Ранее фракцию "Ата-Журт Кыргызстан" возглавлял Бакыт Торобаев, выдвинутый на пост заместителя председателя кабинета министров.



Нурлан Шакиев был избран депутатом от Аксыйского одномандатного избирательного округа. Фракция "Ата-Журт Кыргызстан" состоит из 33 депутатов. 18 из них – депутаты от одномандатных округов.