В Ашхабаде начали раздавать бланки для жалоб населения. Это вызвало огромные очереди

13:21 30.03.2022

27-28 марта у здания Центрального офиса оператора сотовой связи "Алтын Асыр", расположенного на перекрестке улицы Огузхана и проспекта Нейтралитета, раздавали бланки телеграмм для жалоб населения (на заглавном фото). Об этом сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В очереди за ними скопилось около тысячи человек. Частично было перекрыто движение транспорта.



Никаких внятных пояснений работники офиса дать не могли. О раздаче бланков люди узнавали по сарафанному радио.



Кто будет получателем жалоб, неизвестно. Собравшиеся предположили, что телеграммы пойдут в Аппарат президента или столичный хякимлик.



На бланке отмечено, что жалоба рассматривается в течение четырех месяцев с момента подачи, а также в скобках указано, что за имя и адрес человека плата не взимается.



Некоторые посчитали, что речь идет о предоставлении жилья взамен снесенному, так как сейчас это одна из самых важных проблем ашхабадцев из-за многочисленных строек, ради которых сносят старые жилые дома и целые кварталы.



По сарафанному радио уже распространяются слухи, что в районе Оналды (Öňaldy) под Ашхабадом будут выделяться участки под индивидуальное строительство. Первый взнос составляет 35.000 манатов. Официального подтверждения этой информации нет.



Люди считают, что это инициатива нового президента, который таким образом пытается завоевать авторитет и доверие населения.



29 марта у офиса "Алтын Асыр" также было много народу, но полиция упорядочила очередь, переместив ее на задворки.