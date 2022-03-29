Как выглядит Талдыкорган после урагана (видео). Примерно как Мариуполь...

13:25 30.03.2022

АЛИЯ АХМЕДИЕВА



Сильная непогода бушевала во вторник, 29 марта



В среду, 30 марта, улицы Талдыкоргана окрасились в оранжевый цвет. Это работники коммунальных служб в ярких жилетах с утра вычищали город от последствий сильного урагана, который обрушился на город во вторник, 29 марта, во второй половине дня.



Грандиозную уборку затеял педколлектив городской школы № 5.



От шквального ветра в этом учебном заведении сорвало часть крыши, жертв нет.







К слову, в 2014 году здесь также от ветра срывало крышу, но тогда пострадал 11-летний школьник. В новой многопрофильной больнице ураган почему-то порезвился в переходах между корпусами зданий, оторвав с корнем обшивку.



Хорошо погулял ветер и в жилых массивах. Так в микрорайоне "Гарышкер" некоторые многоэтажки остались без крыш.



Здесь уже идут восстановительные работы. В коттеджном городке также пострадали крыши в нескольких домах.



Не повезло и новым остановкам, теперь они тоже без крыш. Горожане возмущены тем, что построили их некачественно и из дешевых материалов.



- Разрушены остановки возле школ. А если бы сованные крыши упали на детей? Из-за бесконтрольности все новостройки строят как попало. Нужно найти горе-строителей и наказать их, - говорит Арман ШОМАЕВ.



От порывов ветра также не выстояли многие деревья, билборды, заборы в частных домах и дорожные знаки.



По данным пресс-службы ДЧС Алматинской области, скорость ветра вчера составляла 15-25 м/с, а всего пострадали 22 объекта.



- Зарегистрировано 11 случаев обрыва линии электропередач, из них по 6 адресам электроснабжение восстановлено. По оставшимся 5 адресам (Ащибулак, Коктал, Коттеджный городок, с. Пригородное, Восточный) восстановительные работы продолжаются.



В результате отключения подачи электроснабжения без воды остаются Индустриальная зона, реабилитационный центр и ТОО "Мажико". В ходе объезда и мониторинга социальных сетей зафиксировано падение 27 деревьев и 7 рекламных конструкций.



Акимом города совместно с УЧС г.Талдыкоргана организован Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На местах задействованы члены Оперативного штаба в составе аппарата акима города, УЧС, ДП, депутатов маслихата и членов Общественного совета. Создана межведомственная Комиссия по обследованию пострадавших объектов и определению нанесенного материального ущерба.



Определены бригады по ликвидации ЧС из числа подрядных организации и оперативных служб города. С раннего утра 30 марта строительные бригады приступают к восстановлению кровель на многоэтажных домах, ориентировочно работы будут завершены в недельный срок. Кроме того, членами Комиссии будет продолжена работа по оценке ущерба многоэтажных и частных жилых домов, а также продолжена работа по их восстановлению, - говорят в ДЧС региона.