Туркменистан проведет международную конференцию о... роли и пользе велосипеда

13:37 30.03.2022

Во время заседания кабмина 25 марта глава МИД Рашид Мередов сообщил президенту Сердару Бердымухамедову, что на пленарном заседании Генассамблеи ООН принята предложенная Туркменистаном Резолюция "Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития" (ее соавторами выступили 62 страны), а также, что Туркменистан избран членом Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) на период 2022–2028 годов.



28 марта в МИД Туркменистана был проведен посвященный этим событиям брифинг с участием руководители дипмиссий и представительств международных организаций, сообщает внешнеполитическое ведомство.



На мероприятии Мередов сообщил, что Туркменистан готов провести в 2022 году Международную конференцию, посвященную роли велосипедного транспорта в обеспечении устойчивости и экологичности систем городского транспорта.



Что касается избрания Туркменистана в состав UNCITRAL, то это результат работы по интеграции страны в международные экономические и торговые связи.



UNCITRAL – это основной юридический орган системы ООН с универсальным членским составом, который более 50 лет специализируется в проведении реформ в области коммерческого права во всем мире. Предмет заботы ЮНСИТРАЛ: модернизация и согласование норм международной коммерческой деятельности.



В заключение участникам брифинга был показан фильм о внешнеполитических начинаниях Туркменистана, отмечает МИД.