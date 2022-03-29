"Как мы брали Мариуполь..". Рассказ русского морпеха

15:24 30.03.2022

"Как мы брали Мариуполь.."

рассказ морского пехотинца Сергея С. о работе его роты в западной части Мариуполя

Редакция Завтра



Рассказ морского пехотинца Сергея С. о работе его роты в западной части Мариуполя.



- Работа тяжелейшая. Зачищать город - тяжелейший, изматывающий труд. Ты весь день в диком напряжении. Прекрасно понимаешь, что можешь стать легкой добычей снайпера, поэтому бегаешь между домами, согнувшись и вобрав голову в плечи. Такая вот игра со смертью в кошки-мышки. А на тебе - кевларовый шлем, броня, боекомплект. Каждый из нас - худой, как стиральная доска. А ноги у всех - как у штангистов. Более-менее спокойно чувствуешь себя под прикрытием танка или другой брони. Перед тем как перебежать улицу, "сканируешь" все высотки.



Здесь простреливается все. Идет постоянная контрснайперская война. У них есть снайпер-альпинист. Работает на пятых-шестых этажах. А потом быстро спускается по веревке и убегает, пока его не накрыли танк, миномет или артогонь. Гранатометчики из АГС (Автоматический станковый гранатомет. - Прим. ред.) наловчились гранаты прямо в конкретные окна отправлять. Адресно.



У нас есть ребята, которые на Ближнем Востоке действовали. Игиловцев* гоняли. Там есть в Ираке город-миллионник - Мосул. Игиловцы сделали его укрепрайоном. Так американцы артогнем его задолбали в асфальт. На одного игиловца могли сотню мирных положить. Мы же работаем адресно. Потому и тяжело так. Из танков работаем только по выявленным снайперским точкам - если не попадем, так похороним стрелка под обломками.



Поэтому они лежки свои меняют постоянно. К нам прикрепили несколько групп бурятов и тувинцев-снайперов. Был даже один хант из Ханты-Мансийского округа. Потомственные охотники. Многие прошли Чечню, Осетию, Сирию… Но говорят, что Мариуполь - это нечто особое. Увидеть снайпера в окне квартиры или на чердаке разрушенной многоэтажки чрезвычайно сложно. Они часами вглядываются в дома - и в бинокль, и в тепловизор, и своими глазами. Через два-три дня глаза воспаляются, лица становятся красными - как от постоянного недосыпа. Они мажут их каким-то оленьим жиром. Вместе с ними работают снайперы ССО (Силы специальных операций Российской Федерации. - Прим. ред.). Их винтовки пробивают стены. В стене после попадания - дырища размером с таз…



Вообще у нас во взводе треть пацанов носит украинские фамилии. Говорят: свою же страну от нечисти зачищаем. Есть дети Советского Союза - те, кто родился на Украине, в Молдавии, Казахстане. У ополченцев вообще полный интернационал.



Русские, украинцы, абхазы, дагестанцы. Кавказцев вообще много. Бои - это их стихия. На войне постоянно пересекаемся с чеченцами Кадырова. То они нас страхуют, то мы их. Первое время они демонстрировали бравое презрение к смерти. Потом стали поосторожнее. Война-то позиционная. Кинжального боя здесь нет, лихие кавалерийские атаки не проходят. Можно стать легкой добычей снайпера или минометчиков. У бандеровцев, между прочим, тоже чеченцы есть. Но наши называют их "чеченоговорящими шайтанами". Выходили на них по связи. Выйди, говорят, раз на раз, стрелять не будем - будем на кинжалах драться, как мужчины. Те не вышли.



Среди горцев есть возрастные - те, кто в первую чеченскую воевал. А сейчас мы вместе с ними бьем бандеровцев. Братья по оружию. Ненависть наша к бандеровцам взаимна и абсолютна. Мы бы накрыли их всех артиллерией за час. Но они прячутся за спины мирных.



Они не выпускают людей в открытые нами гуманитарные коридоры и на весь мир визжат о том, что мирные страдают от оккупантов. В их поступках нет ни логики, ни смысла, ни высокой идеи. Все построено на лжи - и у клоуна Зеленского, и у них самих. Постоянно обвиняют нас в том, что творят сами. Ложь, ложь, ложь.



Именно чеченцы вычислили больше всего нациков, которые попытались выйти из города вместе с мирными по гумкоридору. Они сначала проверяли плечи - на них остаются синяки от отдачи приклада. На коленях могли остаться следы от наколенников. Да и шлем на голове красную полоску оставляет. Если человек много стрелял, от него пахнет порохом и ружейным маслом. У человека военного и много бегающего на ногах следы от берцев остаются. На большом пальце может быть мозоль от снаряжения магазина патронами. Они все, как правило, слегка сутулые. На груди же постоянно боекомплект висит. А это иногда свыше тысячи патронов. И он тоже плечи натирает. Много есть нюансов.



Вообще, у горцев какая-то особая интуиция на врага. Они его кожей чувствуют. Вопьются своим колючим взглядом в человека и ждут, когда он свой взгляд отведет. А бандеровцы в глаза не смотрят, они вообще не любят прямого взгляда. И по тому, как он его отводит, врага чувствуют. Многих выдавали татуировки на плече. Или след от выведенного кислотой рисунка.



Когда мирных из города выводили, у них даже сил радоваться не было. Полное опустошение. Почти как зомби. Глаза у многих - черные, опустошенные. Туда смотришь, как в бездну. Мне кажется, вот так не было сил у узников концлагерей, когда их наши освобождали. Многие - на грани безумия или нервного срыва. Старики, у кого болячки всякие были, как только выйдут из подвалов, умирают от стресса. Их хоронят прямо в городе. Хоронят обычно соседи. Мариуполь испещрен этими братскими могилами.



После непрерывной беготни по городу и стрельбы приходишь в часть просто убитый. Думаешь, что на сегодня этот дурной сон закончен. Завтра начнем кошмарить гадов снова. А здесь нас поджидают целые стаи брошенных собак и кошек. Обступят, сидят и ждут, когда бойцы сухпайком поделятся. Делимся. Божья тварь все-таки.



На днях одна беременная кошка появилась. Ползет, дрожит, царапает землю когтями и кричит. Еда для котят нужна катастрофически. Я дал ей тушенку. Все остальные псы и коты, кто был рядом, даже с места не стронулись. Хоть и голодные не меньше ее. Даже зверье понимает, что беременную обижать нельзя. Она всю тушенку "сточила" и стала мне пыльный ботинок лизать. Благодарит так. Мы ей в ящике от патронов "лежку" сделали. Бушлат постелили. Такой вот полевой кошачий роддом. Пускай котят своих рожает.



Нам здесь очень нужна поддержка и понимание того, что вся Россия - за нами. И когда нам ребята прислали песню "Мы вгрызаемся в Мариуполь", у нас прямо крылья выросли. Молодец, кто песню написал. Это про нас. У меня после нее прямо нимб над головой засиял. Мы же здесь великое дело делаем. Вместе, всем миром: христиане, мусульмане, буддисты, - Россию спасаем. Только эта мысль держит нас в тонусе и не дает расслабиться. Господь нас уважает.



Вот такие у нас здесь дела. Умирать буду - вспомню, как мы Мариуполь брали.



* Игиловцы - члены запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ