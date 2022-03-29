 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 30.03.2022
16:04  Из жизни полит-клоунов. Шаирбек Ташиев (брат главы КырГКНБ) передумал и отказался сдавать мандат депутата Парламента
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Из жизни полит-клоунов. Шаирбек Ташиев (брат главы КырГКНБ) передумал и отказался сдавать мандат депутата Парламента
16:04 30.03.2022

Шаирбек Ташиев не откажется от мандата: "попросили десятки тысяч человек"

История с мандатом Ташиева началась в конце января. Глава ГКНБ, который является старшим братом Шаирбека, заявил, что предложил тому сдать мандат.

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев заявил, что не будет сдавать мандат.
"От населения поступили десятки тысяч обращений, что не нужно сдавать мандат. Они просили выполнить данные перед выборами обещания. С учетом этого по согласованию с семьей мы приняли такое решение", - сказал Ташиев.

В январе председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что предложил брату Шаирбеку сдать мандат и тот согласился. Как пояснил глава госкомитета, он учитывает общественное мнение и "убирает родственников с высоких постов", чтобы не повторять ошибок прежних властей.
По данным пресс-службы парламента, Шаирбек Ташиев обратился во фракцию "Ата-Журт Кыргызстан", членом которой является, с просьбой рассмотреть вопрос о сдаче им депутатского мандата. Члены фракции обсудили поступившее обращение, и ее лидер Бакыт Торобаев попросил спикера ЖК Таланта Мамытова "принять меры для обеспечения всестороннего и справедливого изучения вопроса сдачи Шаирбеком Ташиевым депутатского мандата".
26 января возле Жогорку Кенеша прошел митинг в поддержку Ташиева - сторонники требовали, чтоб он не слагал полномочия.
В начале февраля Шаирбек Ташиев неоднозначно отреагировал на вопросы журналистов, заявив, что они могут написать "не будет сдавать мандат". В начале марта депутат сказал, что сам примет решение по мандату.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputnik.kg
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