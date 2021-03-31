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Нарушает ли Оразу вакцинация, рассказали в Центральной мечети Алматы
18:37 30.03.2022

Учитель Центральной мечети Алматы Руслан Каиргельды на брифинге в РСК заявил, что вакцинация не нарушает пост в священный месяц Рамадан, передает Zakon.kz.

Вакцинация не нарушает пост, потому что это не лекарство, которое придает силы человеческому организму.
Учитель Центральной мечети Алматы Руслан Каиргельды

Как отметил спикер, "это не означает, что человеческий организм может продолжать принимать все, что считается лекарством".

Было принято решение, что вакцинация не нарушает пост, чтобы предотвратить будущие болезни из-за вируса.
Руслан Каиргельды

Подробнее о том, нарушает ли вакцинация пост, можно узнать на сайте Духовного управления мусульман Казахстана (см. ниже).

Ранее главный имам Алматы Толеби Оспан рассказал, что мечети города утвердили специальный план празднования священного месяца Рамадан.

Напомним, священный месяц Рамадан начнется 2 апреля и закончится 1 мая. Пост продлится 30 дней. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге.

28 марта заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Ершат кажы Онгар рассказал, какие действия мусульман нарушают Оразу и что делать людям в этом случае.

Динара Халдарова
Алматы

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НАРУШАЕТ ЛИ ВАКЦИНА ПОСТ?
Хасан Аманкул, muftyat.kz, 31.03.2021

По сути, согласно канонам шариата, все, что попадает внутрь естественным путем (через рот, нос, прямую кишку), нарушает пост, а если вещество попадает в организм наружным применением, то пост не нарушается. Об этом говорится в книге "Фатава Хиндия": "Попадание такого вещества, как жиры, через поры, не нарушают пост" (том 1, стр. 266).

Имам Абу Юсуф и имам Мухаммад (да помилует их Аллах) сказали: "Лечение глубоких ран в животе и голове не нарушает пост. Это потому, что лекарство (для того, чтобы оно прервало пост) должно проникнуть внутрь основным (естественным) путем. Из-за плотности внутренних проходов и их закупорки во время лечения маловероятно, что лекарство попадет внутрь через рану" ("Аль-Фикх аль-Ханафи ва Адиллатуху", 1/392).

Имам Абу Ханифа (да смилостивится над ним Аллах) предупреждал: "При лечении глубокой раны в животе или голове лекарство достигает желудка или мозга и нарушает пост" ("Аль-Хидая Шарху Бидаят Аль-Мубтади", 1/557).

Современные ученые делят инъекции на два типа: содержащие питательные вещества (витамины) и вакцины для лечения (не содержат питательные вещества). Они утверждают, "что если ввести инъекцию под кожу и в мышцы в лечебных целях (без питательных веществ и витаминов), то пост не нарушается". Однако ученые расходятся во мнениях относительно внутривенной инъекции (кроме переливания крови). Большинство ученых говорят: "Игла, введенная в вену не нарушает пост, если она была введена в лечебных, а не питательных целях" (Аль-Муфассаль фи аль-Фикх аль-Ханафи, стр. 276).

Вакцина – это препарат, полученный из таких микроорганизмов, как бактерии и вирусы, и вводимый в организм человека для предотвращения инфекционных заболеваний и повышения иммунных свойств. Это не необходимая пища или витамин, обеспечивающая организм энергией. Поэтому вакцины (подкожные, внутримышечные, внутривенные) не нарушают пост.

Хасан АМАНКУЛ
Газета "Мунара", №5, 2021 г.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648654620


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