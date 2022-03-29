 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 30.03.2022
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Вторник, 29.03.2022
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15:26  Китай большой - ему видней. В нюансах китайской поддержки России еще предстоит разобраться, - "Къ"
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Южная Осетия готовится вернуться в состав России, - президент Бибилов
19:42 30.03.2022

Южная Осетия захотела войти в состав России

30 марта 2022, Алексей Дегтярев

Республика Южная Осетия намерена предпринять юридические шаги о вхождении в состав России в скором времени, заявил президент страны Анатолий Бибилов.

"Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России", – цитирует Бибилова ТАСС.

По словам Бибилова, сейчас Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент. "Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы", - заявил президент Южной Осетии.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключал, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявлял, что ДНР изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.

Источник - vz.ru
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