Южная Осетия готовится вернуться в состав России, - президент Бибилов

19:42 30.03.2022

Южная Осетия захотела войти в состав России



30 марта 2022, Алексей Дегтярев



Республика Южная Осетия намерена предпринять юридические шаги о вхождении в состав России в скором времени, заявил президент страны Анатолий Бибилов.



"Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России", – цитирует Бибилова ТАСС.



По словам Бибилова, сейчас Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент. "Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма, уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы", - заявил президент Южной Осетии.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключал, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России.



Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявлял, что ДНР изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.