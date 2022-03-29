Россияне сжалились и забрали таки с МКС американца Хая. Могли б и оставить...

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20:24 30.03.2022

Космонавты "Союз МС-19" благополучно приземлились в Казахстане

спускаемый аппарат приземлился в Казахстане Фото: Роскосмос

Экипаж корабля "Союз МС-19" с двумя российскими космонавтами, а также американским астронавтом NASA Марком Ванде Хаем приземлился в Казахстане, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, приземление было мягким. Примерное нахождение спускаемого аппарата с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем – юго-восточнее Жезказгана.



Как только члены экипажа "Союз" будут эвакуированы и осмотрены врачами, их переместят в медицинскую палатку для снятия скафандров и регистрации биофизических параметров организма.



Корабль отстыковался от Международной космической станции в 13:19 (по времени Нур-Султана), затем аппарат находился в режиме автономного полета.



В космосе экипаж находился год.



Оксана Житникова