В хякимлике Ашхабада отказались принимать бланки с жалобами от населения, которые раздавали накануне

00:23 31.03.2022

27-29 марта у здания Центрального офиса оператора сотовой связи "Алтын Асыр" жителям Ашхабада раздавали бланки телеграмм для жалоб.



При этом людям не объясняли какого рода жалобы можно подавать и кто будет их рассматривать.



Тем не менее, как сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана", более тысячи ашхабадцев, отстояв большую очередь, получили эти бланки, посчитав, что новый президент таким образом пытается узнать о насущных проблемах населения.



Некоторые рассказывают, что за бланк их попросили заплатить по 2 маната. Возможно, это была плата не за бланк, а за услуги копирования.



Заполнив формуляры и изложив свои проблемы, граждане понесли их обратно в Центральный офис "Алтын Асыр". Однако там людям посоветовали обратиться в ашхабадский хякимлик. В свою очередь, в городской администрации обратившихся отправили в администрации этрапов (районов) столицы. Но и там людям ничего конкретного не сказали. В частности, в хякимлике этрапа Беркарарлык (Berkararlyk) пришедшим сообщили, что у них нет распоряжения на этот счет и попросили прийти снова через несколько дней.



– Что касается жалоб и заявлений, вы можете сделать это в обычном порядке, – отметила работница хякимлика.



По-прежнему нет официальной информации, что это была за кампания, по чьей инициативе и с какой целью она проводилась. Тем не менее, уже сейчас можно сделать вывод, что у жителей столицы накопилось огромное количество проблем, которые они не могут или не знают, как решить через стандартные, например, судебные процедуры. Второй вывод – в стране отсутствует обратная связь между властями и населением, у которого нет никаких способов донести свою позицию до правительства.