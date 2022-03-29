Корабль дураков: в Литве предложили убрать из алфавита буквы V и Z

00:31 31.03.2022

Пресс-служба департамента полиции при МВД Литвы сообщила: автомобильных государственных регистрационных номеров серий VVV и ZZZ не будет по той же причине, по которой было отказано в производстве серий KGB и ROS.



Генкомиссар Ренатас Пожела в комментарии подчеркнул:



"Литовские полицейские солидарны с народом Украины, воюющим против агрессоров и не считают возможным позволить публичную демонстрацию символов, используемых российской военной машиной".



Напомним, литера Z на российской военной технике, участвующей в специальной операции на Украине, означает "За победу". Литера V - "Сила в правде" и "Задача будет выполнена". Такое объяснение дало Минобороны РФ в Instagram-аккаунте ведомства.



Увы, сегодня в Литве полиция правит бал. Ей предоставлены избыточные репрессивные полномочия, считают правозащитники, в частности, журналист Альгирдас Палецкис, историк Раса Чяпайтене, Сальвия Бужелене из Партии регионов и другие представители оппозиции и умеренных. В условиях чрезвычайного положения, введенного кабинетом министров премьера Ингриды Шимоните на срок до 20 апреля, именно МВД получила право ограничивать доступ к источникам информации, которые, "возможно, представляют угрозу национальной безопасности". СМИ сначала блокируют и только потом разбираются, правильным ли оказалось решение.



Можно сказать, что все влиятельные российские, авторитетные европейские и оппозиционные литовские рупоры уже прихлопнуты. Список огромен, поэтому дадим его фрагмент:



телеканалы Planeta RTR, Rossija 24, NTV Mir, Belarus 24, PBK Lietuva и другие. Среди сетевых изданий блокированы sputniknews.lt, ekspertai.eu, lenta.ru, ria.ru, rbc.ru, rt.com, kremlin.ru, smotrim.ru, tass.ru, tvzvezda.ru, ltv.ru, vesti.ru, online.sberbank.ru, zakupki.gov.ru, baltnews.ru, regnum.ru, iz.ru и еще полсотни других. В этой же компании и агентство EADaily, как "поддерживающее агрессию против Украины, пропагандирующее войну, восторгающееся силой российского оружия".



Руководитель правительства Шимоните называет заблокированные СМИ "перешагнувшими через статьи Уголовного Кодекса", однако несмотря на всю декларируемую демократичность государства, решения по судьбе прессы принимаются во внесудебном порядке узким и анонимным кругом.



Парадокс еще и в том, что так называемые эксперты в области информационной войны, например, Нериюс Малюкявичюс, Марюс Лауринавичюс и остальные рекомендовали "черпать новости из различных источников". А в данный момент альтернативные закрыли.



"Все они - лживая пропаганда"



По мнению Ингриды Шимоните, этого тезиса для расправы вполне достаточно. На волне обострившихся антироссийских психозов депутат парламента Пятрас Гражулис сгоряча внес в секретариат Сейма проект закона об уголовной ответственности за "одобрение военной спецоперации РФ", затем отозвал документ, за что тут же неонацистами был причислен к "отряду полезных идиотов Кремля, окопавшихся на вершинах государственной власти".



Свято место пусто не бывает. Маловлиятельные члены парламента Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас призвали приравнять георгиевскую ленту и букву Z к нацистским и коммунистическим символам.



"Неужели мы такие бараны, что сами не в состоянии разобраться, что приемлемо, а что нет? Почему мы должны позволять безмозглым членам Сейма решать за нас даже то, какие буквы должны быть разрешены?".



Выступление публициста Генрикаса Фурманавичюса в газете Respublika (цитата про баранов оттуда) повергло в шок представителей всех ветвей государственной власти. Их можно понять: как ни стараются привить населению восторженный стадный русофобский инстинкт, остаются граждане Литвы, не утратившие критического мышления. К слову, количество таких прирастает буквально по дням. Критикам очень не нравится отношение государства у беженцам с Украины.



Что касается инициативы Ошмянскене-Йонаускаса, она не так безобидна, как на первый взгляд. До Дня Победы 9 мая осталось 39 дней. Как обычно, тысячи жителей Литвы придут на захоронения и к памятникам воинам Красной армии. Как такие демонстрации публичной поддержки "оккупантов" будут восприняты в Киеве, в Брюсселе и Вашингтоне?



"Сорную траву с поля вон!"



Примерно так видят свою очистительную миссию многие депутаты литовского Сейма. Если запрет приобретет форму закона, работы для полиции прибавится по всей стране. Но инициатива вполне может не пройти, поскольку часть представителей корпуса народных избранников все же смотрит на ситуацию хладнокровно. В том смысле, что "глупо в зависимости от ситуации на континенте вычеркивать из латинского алфавита одни буквы и придумывать новые".



По слухам, полицейские ищейки стараются проводить просветительские беседы с сомневающимися, наставляя "баранов" на путь истинный. По меньшей мере имеются случаи, когда к "возможно, неблагонадежным" наведывались и убеждали изменить "возможно, антигосударственные взгляды на общепринятые".



Резюмируя, хочется поговорить о светлом, чтобы не сложилось впечатления о жизни в Литве, как о полной безнадеге.



"Прекратите покупать русский шнапс!".



Поддавшись националистическому угару, владельцы сетей розничной торговли убрали с витрин товары, произведенные в России и в Белоруссии. Месяц спустя встал вопрос: как поступить с санкционкой? Просто утилизировать невозможно, поскольку законы не позволяют уничтожение продуктов и товаров, ввезенных легально, с сертификатами качества и разрешениями санитарно-ветеринарной службы. Хранить на складах дорого. Приходится порциями по-тихому выбрасывать в продажу.



Второй факт: у босса вильнюсской еврейской общины Шимона Гуревича подрезали портмоне с тысячей евро, личными документами, банковскими картами, фото членов семьи и древней иудейской молитвой. Шимона обворовали, когда раздавал продовольственные пакеты беженцам с Украины. Никаких посторонних в кабинете не было.



"Убит человеческой неблагодарностью. Как можно красть у руки, протягивающей голодному кусок хлеба? На возвращение денег и документов не рассчитываю. Отдайте хотя бы молитву".



После публикации просьбы в социальной сети Гуревича буквально засыпали комментариями. К сожалению, подавляющее большинство вращалось вокруг (простите, пожалуйста) неприличной присказки: "Когда хохол родился, еврей заплакал".



Рената Рейнгольдене