Европа готовится к "безгазу": экстренные заседания в ожидании эффекта домино

00:40 31.03.2022

Возможная остановка поставок газа из России нанесет непоправимый ущерб экономике Германии. Об этом заявил в среду, 30 марта, в беседе с изданиями редакционной группы Funke глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.



"Существует риск непоправимого ущерба производственным цепочкам и резкого роста безработицы", - отметил глава ассоциации. "Возможная остановка поставок серьезно повлияет на рынок труда и структуру экономики", - добавил Хоффман. По его словам, прекращение поставок газа из РФ может привести к возникновению эффекта домино: негативный эффект от остановки для одной из сфер промышленности будут способствовать возникновению пагубных последствий для других отраслей.



Аналогичную точку зрения выразил президент Торгово-промышленной палаты Германии Петер Адриан. Он также предупредил о высоких рисках для компаний в случае прекращения импорта российского газа. "Прекращение поставок в ближайшие месяцы в первую очередь повлияет на многие компании", - отметил он. В этом контексте он назвал "ответственным" решение властей Германии о приведении в действие экстренного плана действий на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.



Председатель Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг подчеркнул, что многие предприятия уже столкнулись с последствиями, сократив объемы выпуска продукции из-за высокой стоимости газа и электроэнергии. "Немецкая промышленность опасается того, что компании могут столкнуться с экзистенциальными трудностями из-за роста цен на энергоносители или из-за остановки российского экспорта энергоресурсов", - отметил Ланг. На этом фоне председатель BDI потребовал от государства предоставления гарантий, выделения кредитов и увеличения объемов госинвестиций в компании, которым угрожает опасность. Он также подчеркнул, что граждане и компании должны быть освобождены от сетевых сборов.



Напомним, что в среду вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине заявил, что власти Германии запустили чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. "Чтобы подготовиться к этой ситуации, сегодня я активировал уровень раннего предупреждения… это первый уровень из трех возможных. Речь идет о мониторинге ситуации", - отметил Хабек.



Комментируя решение об активации режима раннего предупреждения на случай ЧС, глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал потребителей и промышленность "готовиться ко всем сценариям". В свою очередь Совет по экономическому развитию при правительстве Германии понизил прогнозируемый рост экономики Германии в текущем году до уровня в 1,8%. Согласно ноябрьским прогнозам, увеличение ВВП за 2022 год должно было составить 4,6%.



Совет также указал жителям страны на необходимость снизить энергопотребление в целях уменьшения зависимости от поставок энергоресурсов из России. "Теперь люди должны потреблять меньше", - заявила член совета Моника Шнитцер. По ее словам, потенциальными мерами в целях энергосбережения могло бы стать коллективное использование автомобилей, снижение скорости движения и по возможности переход на общественный транспорт. Представители партии "Зеленые" в Сенате Берлина призвали граждан к более радикальным мерам, а именно к полному отказу от использованиям автомобилей в одно из воскресений месяца.



На фоне решения Совета ЕС о совместных закупках газа Германия также решила объединить усилия с Италией, заключив "соглашение о газовой солидарности" в вопросе общих газовых хранилищ. "Это двустороннее соглашение о газовой солидарности, о совместных хранилищах. Мы попросили дать пару недель для того, чтобы понять, как организовывать тендеры, но в целом это важный шаг", - заявил в среду, 29 марта, министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в интервью газете La Stampa.



При этом, как указал политик, Италия настаивает на установлении в ЕС потолка цен на энергоносители. "Если свободный рынок ведет к закрытию компаний и разоряет семьи, я обязан поставить вопрос перед Европой", - отметил он. В то же время, министр оказался более оптимистичным в отношении потенциальных последствий, нежели немецкие эксперты. Он назвал снижение потребления чрезвычайной мерой, которая с большой долей вероятности "не понадобится".



Глава комитета по регулированию энергетики Франции Жан-Франсуа Каренко и вовсе предостерег граждан страны от паники, заявив, что "все будет хорошо". "Газовые хранилища заполнены, мы переживем зиму", - добавил политик в эфире телеканала BFM. Отметим, что в отличие от Германии, Франция гораздо меньше зависит зависит от российского газа благодаря поставкам трубопроводного газа и СПГ из других источников, а также преобладанию в энергобалансе атомной генерации.



Как сообщало EADaily, президент России Владимир Путин ранее поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, 28 марта, что Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте Москва не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять в Европу газ.



Помимо Германии, чрезвычайные план на случай прекращения поставок энергоносителей из РФ уже ввели в действие Италия и Латвия, сообщает Reuters. Правительство Нидерландов заявило в четверг, что не станет приступать к реализации антикризисного плана по газу до тех пор, пока страна не столкнется с острой угрозой нехватки его запасов. Тем не менее, власти королевства уже инициировали кампанию, направленную на то, чтобы заставить потребителей использовать меньше газа. Министр охраны окружающей среды и энергетики Греции, в свою очередь, заявил в среду о созыве внеочередного заседания антикризисной группы для обсуждения дальнейших мер в связи с требованием Москвы.



Даниил Виноградов