Почему хуситы именно сейчас атаковали Саудовскую Аравию?

00:43 31.03.2022

В районе Персидского залива вновь резко обострилась ситуация



МОСКВА, 28 марта 2022, Институт РУССТРАТ.

После того, как появились сообщения о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность установления цены продажи своей нефти в Китай с использованием юаня вместо доллара, некоторые сенаторы-республиканцы заявили, что "президент Джо Байден проигрывает экзистенциальную битву коммунистическому Китаю, который вытесняет доллар из мировой экономики". Но положение усугублялось интригующими хронологическими совпадениями ряда событий.



Новость от саудитов совпала по времени с моментом проведения Россией военной операции на Украине. По этой причине США и западные страны активизировали работу по диверсификации поставок энергоресурсов. В начале марта администрация Байдена объявила о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля. Тогда же США заявили о намерении форсировать подписание ядерного соглашения с Ираном и обязать его наращивать добычу нефти. Известная каирская газета NoonPost сообщала, что "вот-вот могут завершиться договоренностями проходящие закрытые переговоры между Ираном и Саудовской Аравией о нормализации отношений с выходом на нормализацию в Йемене".



На этом треке сложилось любопытное геополитическое уравнение. Так администрация Байдена исключили хуситов из списка международных террористических организаций, хотя считается, что за ними стоит Иран. Байден обещал прекратить поддержку США войны в Йемене, которую возглавляет Саудовская Аравия, и провести переоценку отношений с Саудовской Аравией. Плюс к этому возврат к ядерному соглашению с Ираном.



На полях переговоров с ним о взаимном возвращении к ядерному соглашению Белый Дом оказывал давление на Тегеран, чтобы убедить хуситов прекратить боевые действия и проявить гибкость в мирных переговорах.



Возможно, дальше события развивались бы по предлагаемой схеме. Но обозначенная конструкция, точнее одна из ее опорных основ, "неожиданно" стала рушиться. Представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что "возвращение к ядерной сделке 2015 года остается неопределенным и не неизбежным, несмотря на оптимизм последних недель в отношении того, что непрямые переговоры между Ираном и США могут вскоре привести к соглашению". США напомнили, что у них "есть планы на случай непредвиденных обстоятельств, если сделка не будет достигнута".



Кстати, переход ситуации в фазу форс-мажора предвидело авторитетное американское издание Foreign Policy. Оно прогнозировало, что в Саудовской Аравии "должно что-то случиться вокруг компании Saudi Aramco, занимающей сегодня первое место в мире по объемам нефтедобычи. В 2021 году она получила рекордные прибыли, заработав 110 миллиардов долларов.



И случилось. Хуситы нанесли ракетные удары по объектам Saudi Aramco. США сразу назвали терактами эти удары. В письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана указывается, что "атаки, очевидно, были совершены благодаря Ирану в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих ввоз оружия в Йемен". А возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила о начале операции, целью которой является "нейтрализация подобных атак".



Поступают сообщения об ударах по целям на территории Йемена. С заявлением выступил и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. По его словам, "атаки хуситов по нефтяным объектам Саудовской Аравии несут угрозу безопасности всего региона и мировым поставкам энергоресурсов". Более того, на 29 марта в Эр-Рияде была запланирована встреча представителей стран Персидского залива и хуситов, но они завили об отказе от участия в этом форуме. Одним словом, в районе Персидского залива вновь резко обострилась ситуация.



Но об истинных причинах такого сценария развития событий, а точнее тех международных и региональных силах, которые стоят за этим, ничего точно неизвестно. Есть только разные версии и множество разных доводов. Кому-то было нужно атаковать саудовский НПЗ, чтобы обвинить в этом Иран и начать военную операцию в Йемене.



Цель достигнута. На юге Аравийского полуострова вновь тупиковая ситуация. Вот почему американское издание The Wall Street Journal, комментируя ситуацию, отмечает, что "китайская игра" саудитов всегда синхронно активизируется в течение последних шести лет в связи с ядерными переговорами США с Ираном и отсутствием американской поддержки саудовской военной операции в соседнем Йемене. Если в этом уравнении что-то меняется, то меняется и политика на Ближнем Востоке.