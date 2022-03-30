Переговоры Лавров - Ван И в Пекине. Пекин пообещал не бросить Москву в трудный час, - Владимир Скосырев

00:48 31.03.2022

30.03.2022



Китай заявил, что желает укреплять отношения с Россией

Владимир Скосырев



Сергей Лавров и Ван И подтвердили,

что Россия и Китай вместе будут двигаться

к многополярному и справедливому

миропорядку.



В Китае в провинции Аньхой состоялись переговоры глав МИД России и КНР Сергея Лаврова и Ван И. Министры обменялись мнениями по Украине. Лавров рассказал о ходе военной операции и переговорном процессе с Украиной. Ван И подчеркнул, что отношения между РФ и КНР выдержали новые испытания. Ранее в Пекине китайский дипломат не сказал, готов ли Китай стать гарантом мирного соглашения между Москвой и Киевом. Но Пекин будет содействовать урегулированию своими методами. В частности, возможно объединение его усилий со Швейцарией. В то же время Пекин отверг требования США присоединиться к антироссийским санкциям.

Нельзя не обратить внимания на то, что сам факт встречи двух министров и обсуждение ситуации в Украине не стали первополосной новостью для китайских СМИ. Возможно, это вызвано желанием Китая дистанцироваться от конфликта и избежать вторичных санкций, которым могут быть подвергнуты китайские госкомпании и банки, если они будут помогать России обходить американские рестрикции.



Судя по сообщению ТАСС, Ван И сказал: "Желание двух сторон развивать двусторонние отношения стало еще тверже, а уверенность продвигать сотрудничество в различных направлениях – еще крепче". В целом же министры констатировали, что Москва и Пекин в условиях непростой обстановки в мире продолжают укреплять стратегическое партнерство, выступая с единых позиций.



Формулировка звучит странно. Можно ли говорить о единых позициях, если Россия – полномасштабный участник конфликта, а Китай, для которого чрезвычайно важна торговля с Европой и США, отнюдь не желает быть в него втянутым. Не случайно Ван И во вторник говорил об Украине с Иньяцио Кассисом, президентом такой традиционно нейтральной страны, как Швейцария. По словам Ван И, Китай и Швейцария стремятся к единой цели. Нужно как можно скорее добиться прекращения огня и предотвратить гуманитарный кризис.



В то время как Вашингтон почти в открытую оказывает на президента Украины Владимира Зеленского давление с тем, чтобы он не шел на уступки России на переговорах, и выступает с угрозами в адрес Москвы, перед Пекином возникла совершенно конкретная проблема: как реагировать на новые предупреждения со стороны США, касающиеся экономических взаимоотношений КНР с Россией.



Заместитель помощника министра торговли США Мэтью Борман заявил, что китайский экспорт в Россию, в котором есть американская составляющая, должен предварительно получить лицензию Вашингтона, чтобы не быть подвергнутым санкциям. А эта американская составляющая, по словам Бормана, достигает 25% общего объема экспорта КНР в РФ. Китайские компании, которые находятся в американской юрисдикции, могут быть подвергнуты штрафам, а их владельцы – тюремному заключению. А если фирмы не находятся в юрисдикции США, то Вашингтон запретит полностью любые транзакции этим фирмам. Эти ограничения касаются и тех продуктов китайского экспорта в Россию, которые не содержат американского контента, но базируются на американском программном обеспечении, технологии или были созданы с помощью американского оборудования.



Согласно дипломатическим источникам, на которые ссылается South China Morning Post, Пекин встревожен тем, что может подвергнуться вторичным санкциям. Ведь США и их союзники продолжают требовать, чтобы он проводил более жесткую линию по отношению к Москве. Борман побеседовал на эту тему с сотрудниками посольства Китая в США. Он напомнил им, что китайская телекоммуникационная компания ZTE была оштрафована в 2018 году на 1,4 млрд долл. за то, что она якобы нарушила санкции, продавая свою продукцию Северной Корее и Ирану.



Пока, по словам Бормана, нет сведений, чтобы Китай или другие азиатские страны пытались уклониться от рестрикций США. Более того, уже сотни компаний перестали вести бизнес с Россией. Ван Дань, аналитик группы Gavekal Research, объясняет это тем, что Китай зависит от западных поставок чипов, семян, продуктов самолетостроения. Это вынуждает Пекин демонстрировать сдержанность в украинском вопросе.



Но Лу Сян, эксперт Академии общественных наук Китая, говорит, что меры Вашингтона могут затронуть лишь некоторые китайские предприятия, например, те из них, что выпускают мобильные телефоны или компьютеры. Они постараются избежать санкций. Но вся российско-китайская торговля не сойдет с пути. Ведь большинство товаров было произведено без нарушения санкций.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Проблему, может ли Китай стать одним из гарантов соглашения с Украиной, он будет решать в соответствии со своей традиционной позицией – нужно подтверждать договоренности в ООН и Совете Безопасности ООН. В таком случае Китай может дать на это добро. А если такой вариант ему будет предлагать группа стран, то он вряд ли согласится его одобрить. Ответственность за такой шаг слишком велика".



Отвечая на вопрос, насколько можно доверять заверениям Китая в прочности его политики в отношении России, эксперт сказал: "Китаю невыгодно, чтобы Россия ослабла. Он не хочет остаться один на один с Западом. Поэтому слова Ван И можно воспринимать всерьез".



В главном городе китайской провинции Аньхой в преддверии Международной конференции по Афганистану состоялась встреча Лаврова с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Он заверил, что Иран выступает против введения односторонних санкций в отношении России. "Хотелось бы еще раз откровенно заявить о том, что мы полностью против введения односторонних и незаконных санкций против Российской Федерации", – сказал иранский министр.