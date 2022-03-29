Тайна Батуринских 3,5 миллионов... Трамп попросил Путина раскрыть компромат на сына Байдена

00:53 31.03.2022

Трамп попросил Путина раскрыть компромат на сына Байдена



Трамп попросил Путина раскрыть компромат на сына Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина раскрыть компромат на сына действующего главы Белого дома Хантера Байдена. По его словам, речь о его связях с вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.



"Она [Батурина] дала ему [Байдену] 3,5 миллиона долларов, так что теперь я думаю, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен опубликовать это", – заявил Трамп в интервью каналу Just The News.



Он выразил уверенность, что Путину известно, как получилось, что глава российской столицы с супругой передали семье Байдена такую сумму. Он добавил, что хотел бы узнать подробности об отношениях Байдена-младшего с украинским предпринимателем Николаем Злочевским, который владеет газовой компанией Burisma Holdings. В 2014 году она наняла Хантера и платила ему жалование в размере сотен тысяч долларов в год.



В США расценили "оплошности" Байдена как угрозу национальной безопасности



В начале недели американские СМИ сообщили, что прокуратура штата Делавэр начала предварительное расследование в отношении Хантера Байдена. Речь идет о возможных налоговых нарушениях.



В прошлом году представители республиканской партии представили Сенату американского Конгресса доклад, в котором сообщалось о выплате Батуриной крупной суммы Байдену-младшему.



Авторы: ДАРЬЯ НИКИТСКАЯ