Арабские нефте-шейхи терпеливо выжидают: чья возьмет? - Р.Абдуллин

00:55 31.03.2022

Арабские страны выразили позицию по Украине: "Обеспокоены турбулентностью в своем регионе"

Почему в Персидском заливе не видят смысла притеснять Россию



Пока весь мир следит за наметившимися подвижками в переговорах между Москвой и Киевом, не менее важные события происходят в другой части света. Так, например, арабская коалиция в середине недели заявила о прекращении боевых действий в Йемене. Не связанные, на первый взгляд, между собой конфликты тем не менее существенно влияют на ситуацию в арабском мире, который, в отличие от стран Запада, занял скорее нейтральную позицию по событиям на Украине. Мы разбирались, каково отношение стран Персидского залива к проводимой РФ спецоперации и ее последствиям, и чем оно обусловлено.



Почему в Персидском заливе не видят смысла притеснять Россию



Не входя в список таких государств, как Китай или Индия, фактически поддерживающих Россию, хотя не всегда открыто, арабские монархии оказались в двойственной ситуации. С одной стороны, проблемы с поставками российских углеводородов дают монархиям Залива реальный шанс на укрепление собственных позиций на нефтяном рынке. Показательно, что им для этого даже не приходится "идти на поклон". Британский премьер Борис Джонсон, например, сам посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в надежде (впрочем, тщетной, что и сам политик признавал) заручиться их поддержкой по вопросам энергообеспечения. С другой стороны - очевидно идти на поводу у "западных партнеров" арабским странам не столь и выгодно. Откровенно антироссийская позиция таит для них как плюсы в виде возможности выиграть от поменявшейся нефтяной конъюнктуры, так и минусы, ведь страны Залива в значительной степени зависимы, например, от сельскохозяйственных поставок из РФ.



Кроме того, по мнению арабских официальных лиц, "притеснение" РФ на нефтяном рынке лишь усугубит ситуацию, поскольку компенсировать российские объемы добычи сегодня никто не может. Об этом, в частности, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. И на днях политический нейтралитет в отношении России вновь был подтвержден уже словами министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда. "Культура ОПЕК+ (формат организации стран-экспортеров нефти, включающий и РФ. - "МК") такова, что, когда мы заходим в переговорную комнату, то политику оставляем за дверью", - отметил он в интервью CNBC в преддверии назначенной на 31 марта встречи ОПЕК+.



Осторожность Саудовской Аравии объяснима: будучи крупнейшим экспортером нефти, она тем не менее постоянно подвергается угрозам относительно своей инфраструктуры - достаточно вспомнить слаженные атаки йеменских хуситов, поддерживаемых – с точки зрения Эр-Рияда – США, на нефтяные объекты королевства. С этим многие аналитики и связывают решение о прекращении арабской коалицией боевых действий в Йемене.



В целом, именно региональные обстоятельства в значительной степени влияют на позицию арабского мира по российско-украинскому кризису, отметил в разговоре с "МК" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI), эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.



"Страны Залива обеспокоены турбулентностью в своем регионе, непростой активности там хватает и без Украины. Поэтому о какой-то четкой позиции там не заявляют, подчеркивая, что руководствуются сугубо деловыми интересами. Даже Катар, который, наряду с Кувейтом, стало принято сейчас причислять к государствам, которые в большей, чем другие, степени поддерживают Украину, также старается дистанцироваться от конфликта. Одновременно понятно и то, почему эти страны заявляют, что не планируют в краткосрочной перспективе инвестировать средства в российскую экономику. Но не планировать инвестиции и запретить их совсем - это абсолютно разные вещи, как бы их не подавали в информационном пространстве", - подчеркнул эксперт.



Что касается непосредственно нефтяного рынка, то здесь, по мнению Мардасова, роль играют несколько факторов.



"Во-первых, несмотря на спекуляции о "смерти" ОПЕК и ОПЕК+, этот механизм регулирования добычи нефти в рамках картеля так или иначе сохраняет свою важность, остается выгодным для многих стран, и разрушать внутреннюю дисциплину, которая худо-бедно там поддерживается, никто не станет. Потому что на фоне разговоров о продовольственном кризисе это добавит хаоса еще и на нефтяном рынке", - считает аналитик.



Второй фактор, как несложно понять, - иранский. Сейчас все заинтересованные игроки держат в уме вполне реальный вариант заключения новой так называемой "ядерной сделки" с Тегераном и, как следствие, дополнительного поступления на рынок сырья из Ирана. В этих условиях для региональных экспортеров дальновидно сохранять некий запас имеющихся мощностей, а не задействовать их все сейчас для замещения российских углеводородов.



"В-третьих, страны Залива на поддержку, оказываемую Украине со сторона США и других государств, смотрят если не с завистью, то с некоторым недовольством, - подчеркнул Антон Мардасов. - Ведь когда они сталкивались с проблемами, никто им особо не поставлял вооружение в подобных объемах. Более того, были и запреты на ввоз оружия в условиях войны в Йемене (хотя инфраструктура той же Саудовской Аравии была атакована довольно серьезно и профессионально). Еще осенью мы видели сообщения о том, что США выводят с территории королевства свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, Греция тогда пыталась это как-то компенсировать на ротационной основе. И только сейчас вроде бы решено, что ЗРК будут возвращены Саудовской Аравии. Поэтому неудовлетворенность стран Залива вполне ощутима".



Наконец, напомнил эксперт, есть и множество подчас неофициальных, но важных каналов взаимодействия Москвы с региональными державами. Россию до сих пор рассматривают как противовес американскому влиянию, тем более на фоне непростых отношений арабских столиц с Вашингтоном: "И этот противовес все стараются сохранить. Кроме того, за последние годы установлено множество неформальных связей тех же ОАЭ с РФ (были заключены сделки и по югу Сирии, и по Ливии) - по линии "теневой дипломатии", спецслужб, что немало стоит в сегодняшнем мире". Это не отменяет постепенного процесса частичного замещения российских энергоресурсов, однако данная тенденция берет начало еще до обострения на Украине, как и постепенный отказ европейцев от нефти и газа из России, намеченный давно.



"Те дипломатические контакты - официальные ли, теневые, по каналам силовиков, - которые осуществляла Москва на протяжении последних лет, включая и сирийскую операцию, строились на противовесе США. Этот комплекс сейчас и позволяет России сохранять отношения с региональными игроками, которые придерживаются нейтралитета. В этом, конечно, есть заслуга самой РФ, но многое объясняется и конъюнктурой в регионе, где хватает антиамериканских настроений, своих проблем, а потому местные власти ищут контрбалансир", - заключил Антон Мардасов.



Ренат Абдуллин