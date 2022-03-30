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Незабаненный "Талибан". Афганистан обустраивают его соседи, - С.Строкань
01:13 31.03.2022

30.03.2022,

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Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с визитом в КНР, где принимает участие в третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана. Размежевание мирового сообщества в связи с российской военной операцией на Украине сделало взаимодействие Запада и Востока по афганской проблеме еще более сложным. После ухода из страны США и их союзников гарантами стабильности находящегося под санкциями Афганистана выступают региональные игроки, среди которых главную роль играют Москва и Пекин. Как заявили в МИД КНР, запланированная на полях конференции встреча расширенной "тройки" по Афганистану (Россия, Китай, США плюс Пакистан) должна напомнить Вашингтону об ответственности за страну, изоляция которой создает в регионе угрозу гуманитарной катастрофы.

Открывшаяся в среду в городе Туньси (восточная китайская провинция Аньхой) двухдневная встреча министров иностранных дел соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан) проходит на фоне продолжающегося украинского кризиса. Это обстоятельство не могло не сказаться на общении глав дипломатических ведомств региональных партнеров Москвы, проводящих параллели между Афганистаном и Украиной и ведущих поиск общих механизмов урегулирования двух кризисов.

"Те, кто пытался сделать Афганистан центром мировой политики, пытаются сейчас заменить Афганистан Украиной",- заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши.

В свою очередь, глава МИД КНР Ван И на встрече с Сергеем Лавровым призвал извлечь уроки из украинского кризиса, которые, по его мнению, должны состоять в признании необходимости создания эффективной и устойчивой системы европейской безопасности. Еще один собеседник господина Лаврова, глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан, сделал акцент на том, что Тегеран "категорически против введения односторонних и незаконных санкций против России".

Отказ от участия в войне санкций против РФ стал не единственным моментом, позволившим участникам встречи в китайском Туньси почувствовать себя в одной лодке. Несмотря на доминирование в международной повестке темы Украины, в ходе коллективного мозгового штурма по Афганистану его участникам предстоит принять ключевые решения по поводу того, как сохранить мир и стабильность в центральноазиатской стране, сталкивающейся с острейшими гуманитарными и социально-экономическими проблемами. В стране, от которой к тому же по-прежнему исходит угроза распространения терроризма и наркотрафика.

Первая встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран прошла 20 октября прошлого года в Москве, вторая - спустя неделю в Тегеране, однако после быстрого старта в региональном диалоге возникла почти полугодовая пауза. Между тем после того, как к власти в Кабуле пришло движение "Талибан" (запрещено в РФ), продолжающаяся международная изоляция многократно усугубила проблемы, стоявшие перед страной до поспешного ухода американского контингента, который предопределил быстрое падение прозападного режима президента Ашрафа Гани.

Накануне открытия встречи в Туньси Всемирный банк сообщил о заморозке четырех проектов в Афганистане на сумму $600 млн в ответ на решение афганского Министерства образования перенести на неопределенный срок начало занятий в школах для девочек старше шестого класса.

Западные союзники пообещали еще больше усилить давление на Афганистан, уже находящийся под санкциями после прихода к власти талибов. "Мы единогласно осуждаем решение "Талибана" от 23 марта отказать афганским девочкам в возможности вернуться в школы. Действия "Талибана" противоречат его публичным обещаниям афганскому народу и международному сообществу",- говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств Великобритании, Канады, Франции, Италии, Норвегии, США и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Его авторы предупреждают, что такая образовательная политика Кабула негативно скажется на экономическом росте и социальном единстве Афганистана.

И талибов, и прежние власти возмутило решение США потратить средства афганского Центробанка
С отдельным заявлением, демонстрирующим решительный настрой Вашингтона еще больше ужесточить свою афганскую политику, выступил Госдепартамент США. "Мы отменили некоторые из запланированных нами контактов, включая встречи в Дохе, и дали понять, что рассматриваем решение "Талибана" как потенциально поворотный момент в нашем взаимодействии",- заявила накануне встречи в Туньси в связи с введенными в Афганистане запретами для девочек-школьниц заместитель официального представителя ведомства Джалина Портер.

Однако все более сложная ситуация в отношениях талибов с западным сообществом не помешала организаторам министерской встречи соседей Афганистана инициировать перезапуск многосторонних переговоров по этой стране, которая остается серьезной головной болью для ее соседей. Для этого на переговоры в Туньси была приглашена делегация движения "Талибан", в состав которой вошли заместитель главы временного правительства Абдул-Гани Барадар и назначенный главой МИДа страны Амир Хан Моттаки.

Кроме того, в программу конференции была включена встреча расширенной "тройки" по Афганистану (Россия, Китай, США и Пакистан). Ее модератором назначен спецпосланник МИД КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюн.

Говоря о главных целях встречи в Туньси, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал международное сообщество "оказать более значительную поддержку Афганистану".

Китайский дипломат напомнил об особой ответственности США за Афганистан и предложил Вашингтону подключиться к поиску путей скорейшей нормализации ситуации в этой стране, сталкивающейся с многочисленными внутренними и внешними вызовами. "Другие страны должны оказывать Афганистану более активную поддержку. Мы намерены выразить обеспокоенность, которую испытывают соседи Афганистана по поводу этой проблемы, и стремимся создать политическую структуру для ее урегулирования при помощи толерантных, открытых методов",- отметил представитель МИД КНР.

Делегация руководства "Талибана" находится в КНР уже неделю и успела встретиться с главой МИДа Ван И. "Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Афганистана, не ищем в этой стране какой-либо личной выгоды и не нацелены на формирование так называемых сфер влияния,- заверил по итогам состоявшихся на прошлой неделе переговоров с талибами китайский министр.- Намерены развивать с Афганистаном обычные для соседних стран дружеские отношения, а также оказать помощь афганской стороне в достижении истинной самостоятельности и ее саморазвитии". При этом глава китайского дипломатического ведомства назвал Китай "единственной крупной державой, которая не наносила вреда Афганистану".

Военные США нашли виновных в августовском хаосе в Кабуле
В условиях, когда Пекин все более активно заявляет о своих амбициях играть лидирующую роль в мирном переустройстве Афганистана, свою стратегию в этой стране пытается реализовать и Москва. Примечательно, что за неделю до встречи в Туньси в Кабуле побывала делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии МИДа Замиром Кабуловым. "Афганистан хочет укреплять и развивать экономические и политические отношения со всеми странами, в том числе с Россией. Мы надеемся на инвестиции со стороны российского правительства, а также частного сектора",- заявил в ходе встречи с Замиром Кабуловым Абдул-Гани Барадар.

В свою очередь, Замир Кабулов сообщил, что российская сторона "будет готова подписать ряд соглашений в различных областях с нынешним афганским руководством после проведения всесторонних и технических переговоров с соответствующими официальными лицами Афганистана".

Сергей Строкань
30.03.22

Источник - kommersant.ru
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