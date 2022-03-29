Россия может эффективно газом отбоксировать Европу, - М.Делягин

01:20 31.03.2022

Россия может совершить коммерческую операцию против Европы



МИХАИЛ ДЕЛЯГИН



Европейцы украли наши деньги.



Это основа европейской цивилизации.



Они украли у нас деньги, но им ничего за это нет.



Россия сейчас может совершить эффективную коммерческую операцию.



Если мы сейчас прекратим полностью поставки сырья и полуфабрикатов на Запад, европейцам придется возвращать нам украденное.



