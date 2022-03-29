 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 31.03.2022
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00:43  Почему хуситы именно сейчас атаковали Саудовскую Аравию?
00:40  Европа готовится к "безгазу": экстренные заседания в ожидании эффекта домино

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Среда, 30.03.2022
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15:24  "Как мы брали Мариуполь..". Рассказ русского морпеха
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08:36  Северная Корея дострелялась на троих. Пхеньян бросил новый вызов соседям, - С.Строкань
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06:21  КазНацбанк опровергает возможность девальвации
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Вторник, 29.03.2022
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Россия может эффективно газом отбоксировать Европу, - М.Делягин
01:20 31.03.2022

Россия может совершить коммерческую операцию против Европы

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН

Европейцы украли наши деньги.

Это основа европейской цивилизации.

Они украли у нас деньги, но им ничего за это нет.

Россия сейчас может совершить эффективную коммерческую операцию.

Если мы сейчас прекратим полностью поставки сырья и полуфабрикатов на Запад, европейцам придется возвращать нам украденное.

Источник - delyagin.ru
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