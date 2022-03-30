 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 30.03.2022
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Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Туркестане неприемлемо
06:10 31.03.2022

ПЕКИН, 31 марта 2022, 08:13 - REGNUM Появление военной инфраструктуры НАТО и США в странах Туркестана неприемлемо, заявил 31 марта глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана, которая проходит в Китае, Лавров заявил, что размещение инфраструктуры Североатлантического альянса в регионе неприемлемо.

"Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", - сказал Лавров.

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Согласно Концепции внешней политики России целью внешнеполитической деятельности является "обеспечение безопасности страны и ее суверенитета, создание условий для ее экономического процветания, а также упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира".
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Источник - regnum.ru
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